The Vaccine War Trailer : Nana Patekar brille de mille feux, le nouveau film de Vivek Agnihotri est un mélange d’émotions et de courage

La guerre des vaccins est le film le plus attendu de Vivek Agnihotri. Les dossiers du Cachemire Le réalisateur propose un nouveau film basé sur une histoire vraie et le premier film bioscientifique. La guerre des vaccins sort le 28 septembre et le réalisateur et sa femme actrice Pallavi Joshi ont fait la même promotion à l’étranger. Le mois dernier, Vivek a annoncé la date de sortie du nouveau film avec un teaser. Et comme les fans réclament la bande-annonce de La guerre des vaccins. Enfin, la bande-annonce est là…

La bande-annonce de la guerre des vaccins

Vivek Agnihotri a réalisé la bande-annonce de The Vaccine War qui commence avec un singe testé dans un laboratoire pendant qu’un scientifique se prépare. Nana Patekar et Pallavi Joshi font une apparition marquante dans La guerre des vaccins bande-annonce. Pallavi Joshi rappelle la réalité à Patekar sur les scientifiques indiens et leurs luttes au milieu de la bataille en cours contre le virus. Il décide alors de fabriquer un vaccin. Ils développent le vaccin en secret pour des raisons de sécurité. Raima Sen joue un rôle négatif dans le film, estimant que l’Inde ne dispose pas de l’infrastructure médicale nécessaire pour fabriquer des vaccins.

Nana Patekar et son équipe doivent non seulement faire face au plus grand défi consistant à développer un vaccin pour tuer le virus, mais aussi faire face aux railleries et à la démotivation de la population de leur propre pays. Ils sont interrogés sur le virus créé dans le pays. À mesure que le nombre de morts augmente, les efforts des scientifiques augmentent. Comment les scientifiques indiens parviennent-ils à fabriquer le vaccin le plus sûr, le moins cher et le plus efficace malgré les obstacles personnels et professionnels, constitue le point central de la bande-annonce.

Vivek Agnihotri sur La guerre des vaccins

En discutant avec une agence de presse de divertissement, le réalisateur Vivek Agnihotri s’est ouvert sur le développement de La guerre des vaccins. Le cinéaste révèle qu’il avait commencé à explorer le sujet lorsque Les dossiers du Cachemire a été reportée en raison de la pandémie de COVID-19. Il a révélé que lui et son équipe avaient mené des recherches avec les scientifiques de l’ICMR et du NIV qui ont développé notre vaccin. il a compris que les scientifiques ne menaient pas seulement une guerre contre les agences étrangères, mais aussi contre le peuple indien. Il a été bouleversé par leurs histoires de lutte et de sacrifice. Malgré tous les obstacles, les scientifiques ont gagné leur guerre pour fabriquer le vaccin le plus rapide, le plus sûr et le moins cher. Agnihotri estime que l’histoire devrait être racontée à chaque Indien.

R Madhavan fait l’éloge Le vaccin Guerre

Il y a quelques jours, R Madhavan a eu la chance de regarder La guerre des vaccins. Il ne pouvait s’empêcher de faire l’éloge du film. Madhavan a partagé que le nouveau film l’avait époustouflé. Il a félicité le réalisateur pour le partage narratif selon lequel il fera applaudir, applaudir, pleurer et se sentir euphorique en même temps.

La guerre des vaccins met également en vedette Anupam Kher, Girija Oak, Nivedita Bhattacharya, Raima Sen, Mohan Kapoor et Sapthami Gowda pour n’en nommer que quelques-uns.