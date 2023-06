The Vaccine War: Raima Sen sur son retour du film Bollywood et sa collaboration avec Vivek Agnihotri

Vivek Agnihotri est à nouveau dans l’actualité. Cette fois, pour son prochain film, The Vaccine War. L’actrice de Kantara Sapthami Gowda, Nana Patekar et Anupam Kher ont déjà été encordées pour le film. Maintenant, pour ajouter la cerise sur le gâteau, Vivek Agnihotri a accueilli un nouveau membre. Elle n’est autre que l’actrice de Tollywood, Raima Sen. La réalisatrice de Kashmir Files a publié la mise à jour du casting sur Twitter, via une vidéo de bienvenue intrigante. Raima Sen, dont la dernière entreprise Bollywood remonte à longtemps, a récemment annoncé son retour dans l’industrie cinématographique hindi.

Raima Sen sur son retour du film de Bollywood

Dans une interview avec Hindustan Times, Raima Sen a parlé de travailler sur un projet hindi après une longue période. Au début, elle hésitait à l’appeler son « retour » dans le showbiz. La raison en est qu’elle a déjà travaillé sur une émission à suspense Netflix, intitulée Mai. De plus, l’actrice a collaboré avec le réalisateur Nitiya Mehra, pour une émission Amazon Prime qui n’a pas encore été révélée. « Ce ne sera pas un retour à Bollywood en tant que tel. Ce sera peut-être un film (un retour), oui », a expliqué Raima.

Au cours de l’interaction, Raima a finalement reconnu que The Vaccine War pouvait être appelé son long métrage en hindi. Élaborant sur ce qui a causé le retard dans son choix d’un film de Bollywood, Raima a révélé qu’elle était occupée avec des films bengalis. » (J’attendais que quelque chose de différent se présente à moi. J’étais extatique quand La guerre des vaccins s’est produite », a-t-elle partagé.

Raima Sen fait l’éloge de Vivek Agnihotri

Parlant de son expérience de travail avec Vivek Agnihotri pour la première fois, Raima n’avait que de beaux mots à dire à son sujet. Le qualifiant de cinéaste « relaxant », Raima a révélé que c’était « adorable » de travailler avec lui. « J’ai de grands co-acteurs comme Pallavi Joshi et Nana Patekar entre autres », a-t-elle conclu.

Le 14 juin, Vivek Agnihotri a tweeté une vidéo accueillant Raima Sen. Le cinéaste a révélé qu’il avait rencontré Raima lors d’un voyage à Calcutta. Lorsque Raima a partagé qu’aucun cinéaste ne la sélectionnait pour un film de Bollywood, c’est Vivek Agnihotri qui a supplié de ne pas être d’accord. « Et alors j’ai dit, d’accord, on y va. Je l’ai jetée dans The Vaccine War », a déclaré Vivek Agnihotri.

Le complot de la guerre des vaccins

La guerre des vaccins est censée tourner autour des efforts angoissants des bioscientifiques qui ont tenté d’inventer des vaccins pour freiner la pandémie de Covid-19 de 2020. La guerre des vaccins devrait arriver sur les grands écrans cette année à Dussehra.