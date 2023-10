The Undertaker revient à la WWE en tant que Bad-Ass américain, Chokeslams Bron Breakker sur NXT

Les fans de catch du monde entier seront ravis de savoir que The Deadman renaît de ses cendres.

La légende de la WWE, The Undertaker, a fait un retour surprenant dans la franchise dans la dernière installation de NXT, lorsqu’il est arrivé non pas en tant que Deadman mais plutôt en tant que Badass américain, après le match de Bron Breakker contre Carmelo Hayes.

Breakker et Hayes se sont affrontés, avec Paul Heyman et John Cena dans leurs coins respectifs, dans l’événement principal de l’édition du 10 octobre de NXT, à la recherche d’une place dans le match triple menace n°1 prévu pour le prochain match. semaine.

Dans un combat qui a vu les deux superstars se lancer tout ce qu’elles avaient, c’est finalement Hayes qui a triomphé après avoir frappé Breakker avec son finisher signature « Nothing but Net ».

Mais le combat ne s’est pas arrêté là. Un Breakker frustré a frappé un Hayes en fête avec une lance après la fin du match et a saisi un microphone pour parler aux milliers de personnes présentes.

Breakker a poursuivi en disant : « gagner ou perdre, il n’y a qu’un seul dur à cuire dans toute la WWE », et c’est exactement à ce moment-là que le thème de The American Bad Ass a rempli les oreilles de tout le monde dans le stade.

Bien que la WWE n’ait jamais fait de publicité pour The Undertaker pour l’épisode télévisé NXT de cette semaine, qu’ils ont qualifié de plus grand de tous les temps, ils y ont fait allusion tout en le taquinant avec un GONG à la fin des vidéos promotionnelles de la semaine dernière.

Et à la surprise générale, il était là. Le Deadman, apparemment mort-vivant dans toute sa chair, enfilant son bandana emblématique, sa tenue de motard et roulant à moto.

L’Undertaker s’est dirigé calmement vers le bas et à l’intérieur du ring vers un Breakker abasourdi et lui a dit : « Bron, je te surveille depuis longtemps. Et un jour, tu auras un talent très spécial. C’est juste une chose, ce n’est pas aujourd’hui.

La prochaine chose que vous savez, Breakker a été touché était un énorme coup de poing et un chokeslam signature de l’Undertaker.

Il a terminé l’émission en disant à Breakker qu’il venait de rencontrer le plus méchant de tous et en célébrant aux côtés de Hayes, qui passe à la semaine prochaine pour lutter dans un match des meilleurs prétendants pour une autre chance au championnat NXT.

