The Undertaker et Kane participent à une vidéo promotionnelle électorale avec Donald Trump, membre du WWE Hall of Fame

Plus tôt cette semaine, une vidéo a été diffusée à la fin de Jimmy Kimmel en direct de l’ancien champion de la WWE Dave Batista se moquant du candidat à la présidentielle des États-Unis et membre du Temple de la renommée de la WWE, Donald Trump. Dans une vidéo publiée sur la page TikTok de Trump, The Undertaker (assis à côté de Glenn « Kane » Jacobs et Trump) a déclaré ce qui suit…

« Très bien, tout le monde. 5 novembre, Election Mania. Le choix vous appartient. Vous pouvez aller avec le président Trump, Kane et The Undertaker, ou vous pouvez prendre Kamala Harris, Dave Batista et Tim Walz. Choisissez judicieusement. La nation en dépend.

Trump a répondu: « Cela devrait être un choix facile. »

Undertaker a rejoint Kane et Hulk Hogan en tant que vétérans de la lutte qui ont publiquement manifesté leur soutien à Trump. Il a été rapporté que Trump serait l’invité de l’émission Undertaker. Six pieds sous terre podcast.