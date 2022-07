‘The Umbrella Academy’ Saison 3: Explication de la fin, réponses à vos questions persistantes

Bing terminé la saison 3 de L’Académie des Parapluies sur Netflix ? C’était une autre ronde pour sauver le monde, mais cette fois l’approche – et les enjeux – étaient un peu différents. Les frères et sœurs Hargreeves semblent réussir à empêcher l’effondrement de l’univers entier. Mais les résultats ? Ils sont naturellement compliqués.

Voici où en sont les choses après que les Hargreeves aient combattu la rivale Sparrow Academy, un trou noir destructeur d’univers et des guerriers vicieux connus sous le nom de Gardiens. Ont-ils réussi à réinitialiser l’univers ou ont-ils simplement aggravé les choses ? Plongeons dans les détails épineux.

Lire la suite: La réponse de Netflix à X-Men est aussi bonne que Marvel

Netflix



Qu’est-ce que le Kugelblitz (et comment l’épelez-vous) ?

L’épisode 5 est l’endroit où vous trouverez l’explication complète de l’équivalent de cette saison d’un grand méchant (sans compter l’antagonisme initial de la Sparrow Academy et du trio de Gardiens à la fin). En un mot, le Kugelblitz – ce qui ressemble à une boule d’énergie orange – effondre au hasard la matière dans le temps et l’espace jusqu’à ce que toute existence devienne noire. Ce trou noir est la réponse de l’univers à un paradoxe de grand-père créé par Harlan, le fils surpuissant de Sissy.

Dans la saison 2, Viktor a rencontré Sissy à Dallas, en 1963, et le couple est tombé amoureux. Tout en sauvant Harlan de la noyade, Viktor lui a accidentellement transmis certains de ses pouvoirs. Dans la finale de la saison 2, Viktor croyait avoir sauvé Harlan de l’explosion en absorbant ses pouvoirs, mais un Harlan modifié les a conservés pour le reste de sa vie.

Le 1er octobre 1989, Sissy est décédée d’un cancer, le même jour que les frères et sœurs Hargreeves sont tous nés inexplicablement. Le chagrin d’Harlan le liait à Viktor, dont il avait toujours souhaité qu’il revienne vers eux. Cette connexion a amené Harlan à libérer une explosion d’énergie qui a trouvé l’association la plus proche avec Viktor à l’époque : sa mère. Harlan l’a accidentellement tuée, ainsi que les mères des autres frères et sœurs Hargreeves. Cela a abouti à un paradoxe de grand-père – dans cette chronologie modifiée, les frères et sœurs ne sont jamais nés. Lorsqu’ils sautent dans le temps à partir des années 60, ils atterrissent dans une année 2019 modifiée, où leur passé a été effacé et où la Sparrow Academy est le principal spectacle de super-héros de la ville.

Luther et Klaus sont sacrifiés (mais ça ne les retiendra pas)

Oh, père Reginald. Vous sembliez avoir changé vos habitudes (grâce au Pogo de la Sparrow Academy qui vous a secrètement drogué pour devenir plus docile), mais non ! Le père adoptif des Hargreeves (et des Sparrows) a donné à Klaus l’espoir qu’il traiterait les frères et sœurs avec plus d’amour et de soins. Il a littéralement révélé une nouvelle couche dans la saison 2 : sous cet extérieur austère se trouve un extraterrestre bleu ressemblant à un lézard.

Netflix



Dans l’avant-dernier épisode de la saison 3, on voit que cet extraterrestre possède un bras tranchant comme une lame, qu’il utilise pour poignarder Luther à mort. Cela fait partie d’une tactique qu’il a déjà utilisée pour réunir les frères et sœurs. Puis, alors que le Kugelblitz envahit l’hôtel Obsidian (révélé plus tard être l’hôtel Oblivion), il sacrifie Klaus, lui fermant la porte alors que les sept frères et sœurs restants s’échappent. Tant pis pour changer ses habitudes: Reginald, au cœur froid, ne se soucie que du nombre correct de frères et sœurs dont il a besoin pour réinitialiser l’univers.

Heureusement, après un peu de persuasion, Klaus revient de l’au-delà pour sauver les frères et sœurs au combat contre les Gardiens, utilisant ses pouvoirs pour invoquer brièvement Luther au moment idéal pour sauver la journée.

Lila est enceinte – pour de vrai cette fois

Lorsque Lila dépose Stanley à la porte de Diego, nous voyons Diego grandir et finalement accepter de s’occuper de son nouveau fils. Ce n’est que plus tard que Lila révèle que Stanley n’est en fait pas son fils, mais celui de sa compagne Trudy (malheureusement, Stan finit par Kugelblitz). Elle l’a “emprunté” pour tester Diego pour savoir s’il serait prêt à s’occuper de son vrai fils. C’est vrai – Lila est actuellement enceinte du fils à naître de Diego, qu’ils ne peuvent sauver qu’en vainquant les Gardiens et en réinitialisant l’univers.

Christos Kalohoridis/Netflix



Allison devient voyou pour une fois

L’arc d’Allison cette saison l’a vue perdre patience d’être la gentille tout le temps, surtout après la discrimination raciale qu’elle a subie pendant le mouvement américain des droits civiques des années 1960. Après avoir perdu son mari Raymond Chestnut dans le passé, elle découvre que sa fille Claire n’existe plus dans le présent modifié. Marre de la main qui lui a été distribuée, elle se penche sur toute l’étendue de ses pouvoirs, découvrant (avec l’aide de l’énergie résiduelle d’Harlan) qu’elle peut influencer les gens sans avoir à dire : “J’ai entendu une rumeur…”

Elle fait un pas de plus hors de son personnage en concluant un accord avec Reginald pour faire tout ce qu’il faut pour ramener Claire (et potentiellement Raymond). Cela implique principalement d’essayer de persuader les autres frères et sœurs de combattre les dangereux Gardiens et de réinitialiser l’univers.

Les sept cloches pour réinitialiser l’univers

Cette fois, pour sauver le monde, il suffit que l’un des frères et sœurs appuie sur un bouton de réinitialisation littéral. Dans le hall de l’hôtel Obsidian – qui s’est révélé plus tard être l’hôtel Oblivion, une machine géante construite par celui qui a créé l’univers en premier lieu – sept étoiles peuvent être vues sur le sol. Les sept frères et sœurs restants, à part Allison, se tiennent sur ces “cloches” pour créer un sceau, qui utilise les particules à l’intérieur de leur corps comme carburant. Pendant ce temps, Reginald semble modifier les paramètres de la machine, ce qui pourrait expliquer pourquoi l’univers ne se réinitialise pas à la norme attendue. Pour empêcher les frères et sœurs d’être drainés à mort, Allison tue Reginald, puis décide quand même d’appuyer sur le gros bouton de réinitialisation rouge.

Netflix



Que diable est-il arrivé à tout le monde ?

Avec l’univers redevenu “normal”, Allison obtient exactement ce qu’elle voulait : Claire et, inexplicablement, Raymond. N’est-il que le fruit de son imagination ? Elle a interagi avec lui alors qu’elle était soumise à un stress élevé auparavant. Ou a-t-il réellement voyagé en 2019 à partir de 1963 ?

Luther revient, mais il n’est plus le même non plus – il n’est plus en partie singe. Aucun des frères et sœurs n’a plus ses pouvoirs. Une chose qui ne change pas : Ben est toujours la version connard des Sparrows. Luther s’enfuit désespérément pour retrouver son amour Sloane, qui pourrait encore potentiellement exister quelque part dans le monde réinitialisé, mais pas dans le cadre de l’Académie Sparrow. Le reste des frères et sœurs se séparent.

Reginald obtient également ce qu’il voulait. Il semble posséder tous les immeubles de grande hauteur de la ville, tous brandissant le nom de Hargreeves. Dans une tour de style Tony Stark, marquée par d’énormes lettres “HE” (ou “H” et trois lignes horizontales flottant parallèlement les unes sur les autres), le vieux Reg surplombe la ville avec la même femme éthérée révélée vivre sur la lune dans un zone restreinte en même temps que Luther l’était. Son nom est Abigail Hargreeves, et selon l’étiquette sur son tube cryogénique, elle était morte. Reginald a dit à Luther que sa mission sur la lune avait un but, “garder la chose la plus précieuse de l’univers”. La façon dont Reggie et Abigail se regardent avec amour suggère qu’ils sont un objet.

Qui est Abigail Hargreeves ?

Étonnamment, Abigail Hargeeves a été présentée pour la première fois au début de la finale de la saison 1. La scène mystérieuse se déroule “il y a longtemps” sur ce qui semble être une ferme sur une autre planète, où plusieurs fusées se lancent dans le ciel. Cela suggère qu’Abigail et Reginald sont mari et femme – et tous deux étrangers. Sur le lit de mort d’Abigail, elle demande à Reginald d’emporter son violon avec lui et de le donner à quelqu’un d’autre à chérir (bien sûr, Viktor finit par en être le destinataire). “Le monde a besoin de toi, Reggie”, dit-elle. La planète de Reginald et Abigail est-elle morte ? Le plan de Reginald était-il depuis le début de créer The Umbrella Academy et d’utiliser ses enfants comme source d’énergie pour la machine à réinitialiser l’univers afin de ramener Abigail et leur planète d’origine? Peut-être que la saison 4 aura ces réponses.

Netflix



Cette scène de mi-crédits

La saison 3 n’en a pas fini avec les taquineries pour l’avenir – dans une scène de mi-crédits, nous sautons en Corée du Sud, la caméra serpentant dans un train jusqu’à ce qu’un visage familier apparaisse. Encore Ben ! Celui-ci a l’air super suave, vêtu d’un tailleur et lisant un livre alors qu’il se rend à la gare de Yeouido à Séoul. Donc, dans cet univers réinitialisé, il n’y a pas un, mais deux Bens.

Attendez, sauvegardez. Cinq est le fondateur de la Commission ?

Étonnamment, l’une des plus grandes révélations de cette saison ne semble pas trop préoccupante à la fin. Dans l’épisode 4, Five se retrouve du futur dans le bunker à l’épreuve des paradoxes du grand-père de la Commission, appartenant au fondateur. C’est vrai – Five a été le fondateur de la Commission pendant tout ce temps ! L’entreprise qui lui causait tant de problèmes était sa propre création. À en juger par le bras et le tatouage du sceau d’Old Five, il semble que cette version de Five provienne d’une chronologie où les Hargreeves arrêtent Reginald avant qu’il ne réinitialise l’univers. Aurons-nous la confirmation de ce qui s’est exactement passé dans cette chronologie ? Peut-être, si la saison 4 a assez de temps pour s’expliquer…

Que nous réserve la saison 4 ?

La saison 4 n’a pas encore été officiellement éclairée par Netflix, mais le créateur et showrunner Steve Blackman a des idées sur ce qui pourrait suivre. Malheureusement, il semble que la saison 4 soit la dernière.

“Je pense que si nous avons une saison 4, inévitablement, ça va vers une fin de partie”, a déclaré Blackman L’emballage. “Je pense qu’à un certain moment, je ne sais pas où nous irions après la saison 4. Nous devons être prudents. Mon plan pour l’année prochaine n’est pas de continuer à marcher sur le même terrain qu’avant. C’est un défi de trouver une nouvelle façon de subvertir cette histoire, et je pense que nous avons une idée de comment faire cela.”

“Mais je pense que si nous arrivions à la saison 4, ce serait une excellente fin pour le déroulement de la série. Je ne dis pas que je ne pourrais pas faire plus, mais vous savez, je pense que ce serait très satisfaisant pour le public. , quatre saisons.”