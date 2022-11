The Ultimate Garage Gym, TV extérieure

Au cours de la dernière année, j’ai eu pour mission de faire de mon garage une salle de sport loin de la salle de sport réelle, car parfois, vous voulez juste vous entraîner loin des autres. À l’origine, j’avais un vieux téléviseur plasma LG merdique sur le mur de ladite salle de sport à domicile, mais comme mon garage est orienté au sud et que le téléviseur était sur le mur du fond, il y avait essentiellement toujours un mauvais reflet sur l’écran.

Par chance, une entreprise appelée Sylvox a récemment tendu la main et m’a offert une chance d’essayer son Pont Pro QLED téléviseur, un téléviseur conçu pour vivre à l’extérieur sur une terrasse, un patio ou tout type d’environnement où les éléments et la lumière UV partielle pourraient être un problème pour un téléviseur ordinaire. J’ai accepté l’opportunité et maintenant je suis ici pour partager mon expérience.

J’ai reçu le téléviseur dans une caisse en bois massive, d’apparence similaire à quelque chose que vous trouveriez dans le Hangar 51 (Indiana Jones). Au moins, nous savions qu’il était arrivé sain et sauf. J’ai sorti le téléviseur moi-même et je l’ai préparé pour le montage au mur. La première chose que vous remarquez à propos du téléviseur est le boîtier en métal dans lequel il vit. Cette chose est construite comme un réservoir, pesant 58 livres. En plus d’être lourd, il a l’air vraiment lisse et super industriel. J’aime assez ça. Une fois accroché au mur et branché, il était temps de faire tourner ce téléviseur.

En termes de spécifications, le téléviseur dispose d’un écran QLED 4K UHD de 55 pouces (3 840 x 2 160) avec une luminosité maximale de 700 nits, une résistance à l’eau et à la poussière IP55, de nombreuses entrées et sorties pour tous vos besoins de contenu (trois entrées HDMI au total), et le logiciel est le WebOS 5.0 de LG. C’est en fait ma première expérience avec WebOS et c’est plutôt sympa, avec un magasin de contenu qui contient toutes les applications dont je pourrais avoir besoin pour l’extérieur ou mon garage. Toutes les bonnes choses étaient également préchargées sur le téléviseur, comme Netflix, Hulu et tout ça.

Quant à l’expérience télévisuelle, assez solide. Pour mon utilisation, qui est dans un garage relativement lumineux lorsque la porte est ouverte, le téléviseur est très lumineux et grâce à l’écran qui se trouve au-dessus de l’écran, mes problèmes d’éblouissement ne sont pas aussi graves. Et étant donné que le téléviseur est conçu pour résister aux éléments, non seulement humides et secs, mais aussi chauds et froids (évalués entre -22 ° F et 122 ° F), je n’ai vraiment pas à m’inquiéter qu’il soit dans le garage. et le gel pendant les mois d’hiver. Lorsqu’il fait chaud, l’appareil dispose d’un système de ventilation robuste, que vous pouvez malheureusement très bien entendre lorsque vous ne regardez pas de contenu. Les haut-parleurs intégrés sont assez corrects, mais la plupart des gens voudront probablement une barre de son, comme avec n’importe quel téléviseur plus récent. Si vous prévoyez de l’utiliser sur la terrasse ou le patio couvert, la construction de l’appareil vous donnera certainement l’impression que votre investissement est bien protégé. C’est vraiment très bien construit. Le panneau arrière est fixé par un certain nombre de vis, mais une fois retiré, vous pouvez accéder à toutes les entrées et sorties. Pour la gestion des câbles, il vous suffit de faire glisser les câbles à travers un morceau de mousse dure sur le fond, ce qui empêche l’eau de s’infiltrer dans l’électronique.

Côté logiciel, WebOS 5.0 est vraiment sympa. Cependant, si vous êtes plutôt un utilisateur de Google TV/Android TV, branchez simplement un Chromecast ou tout autre système que vous préférez. De retour à WebOS, son magasin de contenu contient toutes les applications les plus récentes et les plus performantes, les performances globales de l’unité étant rapides et réactives. Cela ne fonctionne pas comme un téléviseur d’hôtel lent, c’est certain. L’unité est également livrée avec deux télécommandes, dont une avec la fonction pointue (Magic Remote) qui vous donne l’impression de jouer à une Nintendo Wii. J’aimerais que le téléviseur Sony de mon salon ait ça. C’est une très belle touche. Le contrôle vocal est également intégré grâce à Alexa d’Amazon.

Bien que génial que ce téléviseur puisse vivre à l’extérieur et résister aux coups, il y a un inconvénient majeur – le prix. Ce n’est apparemment pas bon marché d’avoir un tel appareil, avec cette unité à 2299 $. Ce n’est évidemment pas bon marché et vous pouvez obtenir de très bons téléviseurs pour moins de 2 000 $. Cependant, peuvent-ils résister à la pluie? Peu probable. Actuellement, Sylvox organise une vente de vacances sur ce modèle, ramenant le prix à 1799 $. Cette offre n’est disponible que via leur site Web, Amazon ne reflétant pas le prix de vente. Si vous avez un espace extérieur incroyable (ou une salle de sport dans le garage) qui pourrait bénéficier d’un téléviseur comme celui-ci, jetez-y un coup d’œil.