The Try Guys : Qui est Ned Fulmer et pourquoi est-il partout sur Internet ?

Si vous avez passé du temps sur les réseaux sociaux au cours des derniers jours, vous avez sans aucun doute vu des tweets et des publications sur le drame entourant le groupe YouTube The Try Guys et Ned Fulmer. L’ancien groupe BuzzFeed compte près de 8 millions d’abonnés sur YouTube, mais vous ne savez peut-être pas ce qu’ils sont et qui est Ned Fulmer.

Commençons par le début.

Qui sont les Try Guys ?

Les Try Guys, un groupe composé de Keith Habersberger, Eugene Lee Yang, Zach Kornfeld et Ned Fulmer, sont YouTubers qui “essayent” essentiellement des choses. Des choses étranges, de manger des aliments étranges à tenter de simuler la douleur du travail.

Certaines de leurs vidéos les plus populaires se concentrent sur des sujets tels que l’essai d’extensions d’ongles ou la consommation de chaque aliment chez Taco Bell, ou porter un corset pendant 72 heures.

The Try Guys était initialement une série Buzzfeed lors de son lancement en 2014, mais ils sont finalement devenus indépendants. Une chaîne YouTube, créée en 2018, est devenue très populaire et compte actuellement 7,8 millions d’abonnés.

Qui est Ned Fulmer ?

Ned Fulmer est membre de The Try Guys, bien connu pour être un “homme à femme” en ce sens qu’il parlait régulièrement de sa femme Ariel Fulmer dans des vidéos et d’autres médias Try Guys. Lui et sa femme ont co-écrit un livre de cuisine ensemble et sont tous deux apparus régulièrement sur le podcast You Can Sit With Us. C’est important pour la suite…

Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé?

En bref, Ned Fulmer a été surpris en train de tromper sa femme en ligne. Il n’est plus membre de The Try Guys.

Après quelques recherches en ligne à l’ancienne sur Reddit, une vidéo maintenant supprimée de Ned Fulmer trompant sa femme a été publiée en ligne. Cette fil Twitter très détaillé fait un excellent travail d’explication des détails si vous voulez entrer dedans. Essentiellement, les fans du groupe ont remarqué que Ned Fulmer était absent du contenu récent de Try Guys et ont commencé à approfondir les ramifications de cela. Le résultat final, une vidéo de Fulmer embrassant une autre femme, a été trouvée et partagée sur Internet.

Pourquoi est-ce important? Cela fait suite à de multiples incidents de tricherie publics apparus en ligne et devenus viraux, impliquant plus récemment le chanteur Adam Levine. Dans ce cas, le schadenfreude d’un “gars épouse” – un terme en ligne pour désigner une personne qui parle constamment publiquement de l’amour qu’elle porte à sa femme – le fait d’être surpris en train de tricher a pris feu en ligne.

Au milieu du drame, The Try Guys a publié une déclaration officielle disant qu’ils s’étaient séparés de Ned Fulmer.

“Ned Fulmer ne travaille plus avec The Try Guys”, lit-on dans le communiqué. “À la suite d’un examen interne approfondi, nous ne voyons pas de voie à suivre ensemble.”

Fulmer lui-même a également publié une déclaration en ligne.

“La famille aurait toujours dû être ma priorité, mais j’ai perdu la concentration et j’ai eu une relation de travail consensuelle”, a-t-il déclaré. “Je suis désolé pour la douleur que mes actions ont pu causer aux gars et aux fans, mais surtout à Ariel. La seule chose qui compte en ce moment, c’est mon mariage et mes enfants, et c’est là que je vais concentrer mon attention.”

Ariel Fulmer a également publié une déclaration.

“Merci à tous ceux qui m’ont tendu la main – cela signifie beaucoup”, a-t-elle déclaré. a écrit sur Instagram. “Rien n’est plus important pour moi et Ned que notre famille, et tout ce que nous demandons en ce moment, c’est que vous respectiez notre vie privée pour le bien de nos enfants.”