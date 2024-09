The Try Guys a rapidement rencontré le succès en lançant un modèle d’abonnement

Zach Kornfeld et Keith Habersberger des Try Guys

Les gars qui essaientl’un des groupes de créateurs les plus établis de YouTube, a réussi à abandonner sa dépendance aux algorithmes de Google et aux revenus publicitaires en lançant un service de streaming autonome appelé 2nd Try. Et cela commence déjà à porter ses fruits.

Les partenariats de marque, le contenu sponsorisé et la publicité sont depuis longtemps des sources de revenus clés pour les créateurs, mais certains se détournent du monde imprévisible des plateformes pilotées par des algorithmes au profit de services d’abonnement pour des revenus plus stables.

« Avoir une entreprise qui dépend de la publicité est très instable et très imprévisible », a déclaré Zach Kornfeld, cofondateur de Try Guys, lors d’une interview accordée à CNBC. « Il y a tellement de choses qui échappent à votre contrôle, et nous avons certainement connu le pire de ces cas. C’est au mieux fragile. Au pire corrosif et explosif. Et cela vous oblige également à constamment optimiser de manière créative des choses qui ne sont pas toujours dans le meilleur intérêt de votre public. »

Avec une éventuelle interdiction de TikTok menaçant d’anéantir près de 15 milliards de dollars de revenus annuels pour les petites et moyennes entreprises, et la croissance des revenus publicitaires de YouTube ralentissant, les créateurs recherchent des sources de revenus plus fiables dans un marché publicitaire de plus en plus volatil.

Les Try Guys comptent désormais plus de 8 millions d’abonnés et 2,7 milliards de vues sur YouTube. Ils ont annoncé en mai le lancement de leur service de streaming, 2ème essaioù la plupart de leurs nouvelles vidéos sont payantes et les abonnés peuvent accéder à du contenu exclusif pour environ 5 $ par mois sans publicité. Au cours des trois mois qui ont suivi le lancement de 2nd Try, l’entreprise affirme qu’elle est en bonne voie pour atteindre la rentabilité.

D’autres créateurs tentent également de recréer le modèle d’abonnement Netflix. Divertissement de l’observateur et Abandonner sont deux autres chaînes YouTube populaires qui ont lancé des services de streaming par abonnement pour éviter la volatilité des algorithmes des médias sociaux.

Les plateformes de réseaux sociaux s’appuient sur des algorithmes pour déterminer le contenu que les utilisateurs voient, en fonction de leurs interactions passées et de leurs préférences. Les algorithmes analysent le comportement des utilisateurs pour créer des flux de contenu personnalisés, qui donnent souvent la priorité aux publications susceptibles de générer de l’engagement, comme les likes ou les partages. En conséquence, de nombreux créateurs se sentent obligés de créer du contenu qui répond aux attentes de l’algorithme, même s’ils pensent que cela diminue la qualité de leur travail, juste pour rester visibles.

« Nous sommes vraiment satisfaits de la façon dont les choses se passent jusqu’à présent. C’est probablement plus que ce que nous aurions pu imaginer à ce stade », a déclaré le cofondateur Keith Habersberger. « Nous avons un long chemin à parcourir. L’objectif n’est pas d’atteindre ce chiffre. L’objectif est de continuer à grandir et à apprendre, et nous allons faire des erreurs. »

Les plateformes d’abonnement comme Patreon permettent aux créateurs de contourner entièrement l’algorithme, en se connectant directement avec leurs fans les plus fidèles, prêts à payer pour du contenu exclusif.

« Ce n’est tout simplement pas une source de revenus fiable pour les créatifs, et je pense qu’au fil des années, les créateurs l’ont appris et ils recherchent quelque chose de plus stable », a déclaré le fondateur et PDG de Patreon, Jack Conte, dans une interview avec CNBC.

Les Try Guys ont connu un succès précoce avec BuzzFeed avant de lancer leur aventure créative indépendante en 2018. Cependant, ils ont dû faire face à un scandale Internet qui a marqué une carrière en 2022, lorsque l’un de leurs cofondateurs et principal talent a été surpris en train d’avoir une liaison avec un autre employé. Cela a porté atteinte aux relations de marque et l’entreprise a perdu de l’argent en créant de nouvelles vidéos sur YouTube.

« Notre entreprise a fonctionné à perte pendant deux ans. Nous sommes arrivés à un point où il nous coûtait plus d’argent pour produire les émissions que notre public adorait que ce que nous recevions de YouTube », a déclaré Kornfeld.

Les revenus de 2nd Try représentent environ 20 % des ventes totales de l’entreprise. Les Try Guys continueront de publier du contenu sur YouTube. Les paiements publicitaires de la plateforme restent une partie importante de son modèle économique. Cependant, Kornfeld et Habersberger soulignent que leur objectif principal est de faire de 2nd Try leur plus grande source de revenus, aux côtés des ventes de marchandises et tournée en direct.