The Truffle Hunters est lent mais idyllique – c’est vraiment un joyau

Les chasseurs de truffes

(12A), 84min

★★★★ ☆

Les TRUFFES sont décrites comme étant un peu noisette, profondes, sucrées et très rares.

C’est exactement comme ça que je décrirais ce documentaire sur la communauté secrète des chasseurs de truffes qui gardent jalousement leur connaissance de l’endroit où se trouvent les champignons.

Alamy

Les chasseurs de truffes sont un groupe de gars amusants à regarder[/caption]

Les chasseurs sont de vieux hommes italiens qui ont passé leur longue vie à escalader les montagnes et les forêts pour trouver la nourriture délicieuse et très chère.

Leur existence est d’un autre monde et hors du réseau – ils utilisent des machines à écrire cassées, mangent dans les champs et semblent n’avoir pas un seul téléphone portable entre eux.

Les quatre hommes ciblés ont entre 60 et 85 ans et vivent dans de petits villages ruraux du Piémont en Italie.

Toute leur existence est à la recherche de truffes. Au cours de ce documentaire calme et idyllique, réalisé par Michael Dweck et Gregory Kershaw, nous voyons également leur autre obsession : les chiens qui les aident.

CHANTEZ À LEURS CHIENS

Leur relation avec leurs chiens de travail est une chose de beauté. Ils font bénir leurs assistants canins à l’église par un prêtre enthousiaste, allument des bougies sur un gâteau pour leur anniversaire, se baignent avec eux et chantent pour eux.

Cela peut sembler excentrique, mais c’est aussi compréhensible. Ces chiens sont leurs compagnons constants – et ils leur font confiance pour leur gagne-pain.

Un homme de 88 ans, Carlo, insiste pour sortir la nuit tandis que sa femme, à la fois inquiète et furieuse, crie à travers le village en essayant de le retrouver et de le ramener.

Il y a de nombreuses touches d’humour, comme dans une scène d’une vente aux enchères de truffes où les acheteurs font la queue pendant des siècles pour passer devant les champignons étranges et se pencher pour les sentir, le faisant apparaître comme un rituel religieux. Les réalisateurs ont passé trois ans à connaître leurs sujets et à s’impliquer dans leur univers intime, et on sent que les chasseurs de truffes sont à l’aise devant la caméra.

Mais ils insistent pour amener leurs compétences de recherche de truffes dans la tombe. Lors d’un dîner avec un ami, un homme de 84 ans sans enfant et sans femme est invité à transmettre ses secrets sur l’endroit où il chasse et comment.

Il refuse. « Si vous aviez un enfant, vous le leur diriez », déclare l’ami.

« Non, je ne le ferais pas! » s’exclame l’homme. Et il le pense.

The Truffle Hunters est lent mais idyllique, chaque prise de vue donnant l’impression qu’elle pourrait être encadrée et placée sur le mur d’une exposition de photographies.

C’est vraiment un bijou.

Te trouver

(PG), 115 minutes

★★★ ☆☆

COMME une incarnation réelle de la Galway Girl d’Ed Sheeran, elle jouait du violon dans un groupe irlandais. . . sauf que cette fois, elle est tombée amoureuse d’un Américain.

Empruntant fortement à l’intrigue de Notting Hill et se déroulant sur l’île d’Émeraude, ce conte de «premier amour» est twee, prévisible et étonnamment doux.

Alamy

Rose Reid et Patrick Bergin dans Vous trouver[/caption]

Rose Reid joue Finley, une jeune violoniste américaine qui s’envole pour l’Irlande pour étudier un semestre à l’étranger.

Dans l’avion en provenance de New York, elle est assise à côté de la star de cinéma Beckett (Jedidiah Goodacre) qui, il s’avère plus tard, séjourne également dans le même bed and breakfast géré par la famille d’accueil de Finley.

La romance bouillonne, jusqu’à ce que la vedette Beckett doive choisir entre sortir avec quelqu’un de «normal» et sa fausse relation stimulante pour sa carrière avec sa co-star Taylor (Katherine McNamara).

Il y a des plans glorieux de l’Irlande pastorale, du «craic» obligatoire du violon de dee dans le pub, d’adorables coquins ivres à profusion et de Vanessa Redgrave en vieille dame grincheuse.

Saoirse-Monica Jackson (Erin de Derry Girls) fournit la plupart des rires en tant que fan star de Beckett Emma. C’est beaucoup trop long, et tellement cliché que c’est une surprise qu’il n’y ait pas de lutins, mais un jeu d’acteur décent et un humour vif signifient qu’il glisse aussi facilement qu’une Guinness.

Sur Sky Cinema à partir de demain.

Martin Eden

(15), 129 minutes

★★★★ ☆

MARTIN Eden ressemble à un film italien classique des années 70, déniché après des décennies de collecte de poussière dans toute sa splendeur Technicolor pour aider à obtenir des clochards sur les sièges de cinéma après le verrouillage.

Mais je peux confirmer qu’il s’agit d’une nouvelle adaptation du roman de 1909 de l’auteur américain Jack London sur un jeune marin sans instruction avec de grands rêves de devenir un écrivain très respecté.

Alamy

Luca Marinelli dans le rôle de Martin Eden[/caption]

Il se déroule à Naples contre les murmures de la révolution socialiste, qui pourraient provenir de n’importe quel morceau de l’histoire italienne au cours du siècle dernier.

Il y a la mode de l’ère Gatsby, les voitures des années 70 et une bande-son vibrante d’euro pop. Il s’agit d’un geste délibéré du réalisateur Pietro Marcello pour prouver que son histoire sur l’amour, la détermination et les luttes de classe est intemporelle et pour toutes les époques.





Martin (Luca Marinelli, de The Old Guard de Netflix) se réveille après une cintreuse pour voir un jeune homme sans défense se faire intimider et, un coup de poing plus tard, sauve le garçon.

Il s’appelle Arturo (Giustiniano Alpi) et il emmène notre héros rencontrer sa famille, les Orsini. Ici, Martin rencontre la belle Elena (Jessica Cressy) et tous ses espoirs, problèmes et opportunités prennent vie.

« Cela a été le plus beau jour de ma vie », dit Martin à Elena. Vous le croyez. C’est Martin contre le monde et ses luttes et ses petits triomphes sont magnifiques à voir.

Actualité cinéma ZACK Snyder dirigera la fantasy de science-fiction Rebel Moon pour Netflix.

Le tournage d’une suite de The Old Guard commencera l’année prochaine avec Charlize Theron en tête.

Black Panther: Wakanda Forever a commencé le tournage, avec des rumeurs selon lesquelles l’acteur britannique Daniel Kaluuya y jouera.