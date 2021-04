Une centrale solaire Tesla de 400 kilowatts fournit 95% de l’énergie au Xigera Safari Lodge, une propriété Red Carnation Hotel Collection dans le delta de l’Okavango au Botswana. La société de voyage

La Travel Corporation, qui possède et exploite 40 marques de voyages – y compris des sociétés de vacances guidées, des hôtels et des fournisseurs de transport – a annoncé un plan d'action climatique en cinq étapes pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2030 et poursuivre les efforts en cours pour atteindre ses objectifs de développement durable. Le plan, annoncé le Jour de la Terre alors que le président Joe Biden s'était engagé à réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis dans le même laps de temps, verra la société privée The Travel Corporation non seulement mettre en œuvre les cinq étapes de son nouveau plan, mais également lancer un nouveau centre d'impact en ligne. » à Impact.TreadRight.org où les consommateurs peuvent suivre les progrès de l'effort. En outre, la société et son organisation à but non lucratif, Treadright Foundation, investiront 100 000 $ dans deux solutions d'élimination du carbone «basées sur la nature», Project Vesta et GreenWave. Alors que The Travel Corporation, basée à Cypress, en Californie, a lancé sa stratégie de développement durable pour la première fois en 2014, un effort officiel pour réduire ses émissions de carbone a commencé en 2019, a déclaré le directeur général Brett Tollman.

Voici à quoi pourrait ressembler un voyage post-pandémique «À l’époque, les États-Unis s’étaient retirés de l’accord historique de Paris, et nous estimions que nous devions tracer notre propre voie pour réduire nos émissions et prendre le leadership au sein de l’industrie», a-t-il déclaré. «J’applaudis le retour de Joe Biden à l’Accord de Paris. «Cela accélérera, espérons-le, les innovations dans les domaines de l’énergie propre, des véhicules électriques, de la capture et de l’élimination du carbone et dans d’autres domaines où des investissements sont grandement nécessaires pour soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone», a ajouté Tollman. Le nouveau plan d’action pour le climat répond directement aux deux premiers objectifs de la stratégie de développement durable de The Travel Corporation, qui se concentrent sur l’empreinte carbone de l’entreprise: s’approvisionner à 50% de l’électricité utilisée dans toute l’organisation à partir d’énergies renouvelables d’ici 2025, puis devenir neutre en carbone d’ici 2030. Changement climatique , ou le réchauffement climatique, est considéré par la grande majorité des scientifiques comme lié à l’augmentation des émissions de dioxyde de carbone, de méthane et d’autres gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

Plan d’action climatique de la Travel Corporation Le plan d’action climatique adopté par The Travel Corporation comprend cinq points: Mesure: Mesurez les émissions liées aux affaires et aux voyages. Réduire: Misez sur les efforts de réduction et fixez des objectifs de réduction ambitieux d’ici la mi-2022. Supprimer: Grâce à la Fondation TreadRight, investissez dans de nouvelles technologies et des solutions basées sur la nature pour éliminer l’excès de carbone de l’atmosphère. Décalage: Achetez des crédits carbone pour compenser les émissions inévitables, y compris la mise en place progressive de voyages neutres en carbone entre 2022 et 2030. Évoluer: Continuez à apprendre des autres, investissez dans de nouvelles technologies et soutenez les alliances stratégiques qui permettent à Travel Corp. et à l’industrie de passer à une économie sobre en carbone. Source: The Travel Corporation

Les industries du voyage et du transport sont souvent citées comme les principaux producteurs de ces émissions. «La décarbonisation du transport aérien est une prochaine étape cruciale vers un avenir sobre en carbone, et il y a des progrès technologiques dans le secteur que nous applaudissons et suivons avec impatience», a déclaré Tollman. «Notre plan d’action climatique donne la priorité à la réduction et à l’élimination des émissions.» Les mesures ont un impact sur plus de 20 bureaux de la Travel Corporation, 18 hôtels Red Carnation, 13 navires Uniworld, six établissements d’hébergement, plus de 500 véhicules et plus de 1500 itinéraires exploités dans le monde par 40 marques de vacances guidées telles que Contiki, Trafalgar et Insight Vacations. Dans le cadre de ces efforts, la société a installé des panneaux solaires au siège d’Encino, en Californie, d’Uniworld; mis en place une usine Tesla de 400 kilowatts qui fournit 95% de l’énergie au Xigera Safari Lodge au Botswana; et est passé à une électricité 100% renouvelable dans les stations Château de Cruix en France, Haus Schöneck en Autriche et Ashford Castle en Irlande.