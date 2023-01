The Traitors on Peacock est la meilleure nouvelle compétition de télé-réalité

Ce message contient de légers spoilers pour le Les traîtresqui est diffusé sur Peacock.

À la télévision américaine, la grande majorité des émissions de télé-réalité compétitives ont tourné autour d’une règle simple : il ne peut y avoir qu’un seul gagnant. Un Survivor, un American Idol, une âme sœur pour le Bachelor ou la Bachelorette, un Top Chef, un Drag Queen, et ainsi de suite. de paon Les traîtresun mystère de meurtre simulé en 10 épisodes (tous les épisodes sont sortis en même temps), est une expérience passionnante avec une prémisse modifiée : 20 personnes dans une émission de téléréalité peuvent-elles travailler ensemble et gagner en équipe ?

Peut-être, si ce n’est pour deux problèmes : un, le petit groupe de traîtres titulaires qui peuvent voler tout le pot s’ils arrivent à la fin, et deux, les joueurs eux-mêmes. Peacock n’a pas fait venir, disons, un groupe d’organisateurs syndicaux ou d’autres travailleurs collaboratifs pour lancer l’émission; ils ont trouvé un mélange de normes amoureuses du mystère et de vétérans de la téléréalité, avec des stars de Survivant, Le célibataire, Grand frèreet – euh oh – l’univers Bravo en compétition pour le prix.

Mais heureusement, Traîtres ne se soucie pas tant du succès de ses joueurs que de trouver le divertissement de regarder tout le monde échouer glorieusement.

Voir des amis se retourner contre des amis, des esprits confiants embobinés par leur manque de conscience de soi et des héros hissés par leurs propres pétards, c’est ce qui Traîtres est tout au sujet. Il est également animé par Alan Cumming, qui arbore une panoplie de chapeaux et de capes, et se déroule dans un château écossais.

Traîtres combine la douleur aiguë d’un exercice de consolidation d’équipe en entreprise avec certaines des célébrités de téléréalité les plus fragiles émotionnellement qui aient jamais été à la télévision. Pensez au pire projet de groupe auquel vous avez participé, puis imaginez infliger cette expérience aux personnes les plus terribles que vous connaissez, pendant que vous êtes assis et que vous regardez sadiquement tout se dérouler. C’est Les Traîtres et c’est parfait.

Traîtres vous donne l’impression d’être la personne la plus intelligente de la pièce



Les traîtres n’est pas un concept original. Tous ceux qui ont joué à “Werewolf” ou “Mafia” le reconnaîtront, et pour les aficionados, il appartient à une catégorie plus large de jeux connus sous le nom de jeux de déduction sociale au tour par tour.

Fondamentalement, le groupe majoritaire de joueurs – dans ces jeux, ils sont appelés “villageois” – doit identifier un groupe plus petit de joueurs qui ont des rôles cachés, appelés “loups-garous” ou “mafiosos” selon le jeu, qui leur permettent pour « assassiner » discrètement tour à tour les membres du plus grand groupe. Les villageois gagnent s’ils peuvent identifier tous les loups-garous ou mafieux, et les loups-garous ou mafieux gagnent s’ils peuvent éliminer les villageois avant qu’ils ne soient découverts. D’autres variantes de cette compétition au tour par tour incluent Secret Hitler et la pandémie frappée parmi nous.

Traîtres reste proche de la norme.

Dans cette itération, les «fidèles» tentent d’identifier et d’éliminer les «traîtres» avant la fin de la compétition. Chaque soir, après le vote, les traîtres sont autorisés à éliminer un fidèle jusqu’à la fin de la compétition. Si les fidèles arrivent à la fin et qu’il ne reste aucun traître, ils remportent le gros prix en argent (jusqu’à 250 000 $) à répartir entre leur nombre restant. Mais s’il reste un traître ou des traîtres, ils prendront eux-mêmes le prix.

Lorsque vous jouez à ces types de jeux avec des amis, il s’agit essentiellement d’un exercice pour repérer à quel point vos amis mentent. (Les miens se trouvent être d’horribles menteurs, ce qui rend l’aspect déduction de ces jeux extrêmement facile ; cela m’a également appris que si jamais l’esprit me pousse à commettre un grand braquage, je devrais vraiment trouver de nouveaux amis.)

Mais au lieu de participer à des jeux de devinettes à la première personne, Traîtres invite son public à devenir des observateurs à la troisième personne semi-omniscients. Le public sait qui sont les fidèles et qui sont les traîtres. Nous sommes soudainement les personnes les plus intelligentes de la pièce.

Et au lieu d’un polar, le spectacle est un qui-gâche-tout-tout.

Ce qui rend Traîtres si bien que le département de casting a compris qu’en fonction des joueurs, vous pourriez rendre ce jeu extrêmement chaotique et difficile. Avec la bonne combinaison de personnes, cela pourrait facilement se transformer en quelque chose d’aussi désastreux que l’expérience de la prison de Stanford.

Jouer parmi de parfaits inconnus qui ne connaissent pas les histoires et les idiosyncrasies de l’autre rend le mensonge plus difficile à repérer. Et pire, les narcissiques très réactifs et très sensibles ne peuvent pas jouer à ce jeu sans le prendre personnellement. (Les traîtres ont été sélectionnés par une tape sur l’épaule de Cumming dans le premier épisode; leur statut n’est pas une mise en accusation de personnage.) Depuis que le département de casting a repéré des émissions de téléréalité comme Survivant, Grand frère, Le célibataireet Bravo Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills, Maison d’étéet Sous le pont pour les membres de la distribution, les émotions sont vives et les hypothèses se déchaînent. Le département de casting les a jumelés à des normes confiantes en phase terminale qui ont des emplois comme infirmière aux urgences, analyste politique et expert en relations publiques – des professions qui semblent être adaptées à un jeu de mystère.

Le résultat final est un groupe de personnes aussi élevées sur leurs propres capacités que mauvaises en déduction.

Un excellent exemple est Grand frère la gagnante Rachel Reilly.

Reilly commence à confondre l’idée de «fidèle» et de «traître» en tant que distinction morale. Les fidèles sont de bonnes personnes, les traîtres sont de mauvaises personnes et, dans l’esprit de Reilly, se présentent comme tels. Puisque Reilly est désignée comme fidèle, elle détermine que le comportement qu’elle n’aime pas personnellement est le signe distinct d’un traître. Elle bute encore et encore avec Kate Chastainun ancien bien-aimé de Bravo Sous le pont. Reilly pense que Chastain est un traître parce que Chastain la déteste et se moque de ses tenues.

Reilly n’arrive pas à comprendre qu’un traître puisse être assez intelligent pour faire semblant de l’aimer.

Leur tension devient insupportable (et illogique) et Chastain, qui est en fait une fidèle, dit à la caméra qu’elle pense que Peacock a tiré un leurre et un interrupteur. Peut-être qu’elle ne fait pas partie d’un jeu télévisé à 250 000 $, mais est plutôt piégée dans son propre enfer personnel. Ce cycle de colère se répète encore et encore au cours de la saison, au point que Chastain demande aux gens de la rejeter – un acte, au grand dam de Chastain, que ses fidèles ne peuvent même pas exécuter.

Traîtres permet à ses fidèles d’être bruyants et faux en toute confiance, affirmant mon propre sentiment que si jamais j’étais choisi pour cette émission, je serais bien meilleur à ce jeu que les gens que je regarde. Je me suis retrouvé à gémir face à leurs mauvaises décisions, à crier en vain sur mon écran de télévision à quel point ils étaient tous sombres.

Stephenie LaGrossa, une Survivant alun, ne semble pas se souvenir que Cirie Fields, un autre survivant, a passé plusieurs saisons dans leur émission à diriger et à aveugler les gens à gauche et à droite. Quentin, analyste politique, échoue dans toutes ses analyses personnelles au point qu’on craint que cette émission ne nuise à ses perspectives de carrière. Des entités d’autant plus déconcertantes et polarisantes comme Maison d’étéde Kyle Cooke et De vraies femmes au foyer‘s Brandi Glanville se présentent comme les protagonistes les plus séduisants de la série – principalement parce qu’ils commencent à se rendre compte que les personnes avec lesquelles ils travaillent ne le comprendront jamais.

Pourquoi Peacock a-t-il publié Traîtres tout à la fois?



Tandis que Traîtres lui-même est une télé-réalité de premier plan, Peacock a pris la décision la moins stratégique de toutes, en publiant les 10 épisodes à la fois. En tant que personne qui aime la frénésie, être capable d’éliminer tous les épisodes et d’annuler le suspense était une expérience amusante ! Je n’ai pas eu à attendre semaine après semaine que les cliffhangers se résolvent.

Mais c’est un spectacle parfaitement conçu pour que tout le monde en parle, semaine après semaine. La version britannique de l’émission a été diffusée trois fois par semaine aux heures de grande écoute et a été un énorme succès.

Oui, beaucoup se plaignent de l’imbécillité des fidèles. Mais il y a aussi beaucoup de stratégie et de ruse, ainsi que des moments d’or de la télé-réalité. Partager ces pensées devient plus difficile lorsque les téléspectateurs potentiels ne sont pas sur la même page et que vous avez peur de gâcher un résultat.

Si Paon avait sorti l’émission sur une base hebdomadaire, peut-être environ trois épisodes par semaine, cela aurait pu créer du suspense et du battage médiatique dans le mois à venir. Il serait plus facile de parler des épisodes, des moments préférés et de savoir qui nous recherchons tous tout en gardant les spoilers au minimum.

Traîtres est suffisamment divertissant pour être visionné sur rendez-vous. Si nous avons la chance d’avoir une deuxième saison de ce spectacle méchamment amusant, j’espère que c’est quelque chose que Peacock garde à l’esprit.