The Traiters revient à la BBC le mois prochain avec une nouvelle série – mais il y a un rebondissement

THE TRAITORS revient à la BBC le mois prochain avec une toute nouvelle série – mais il y a un rebondissement.

Le tout nouveau format de télé-réalité avait attiré des millions de personnes lorsqu’il a fait ses débuts à la fin de l’année dernière.

Claudia Winkleman anime la version britannique de l’émission de téléréalité[/caption] Bbc

La BBC a révélé qu’elle avait acquis les droits de diffusion de la version australienne cet été[/caption]

Il voit 22 étrangers s’affronter dans une série de missions pour avoir une chance de gagner 120 000 £.

Cependant, parmi les joueurs se trouvent les « traîtres », qui se réunissent en secret et décident qui éliminer de leurs camarades connus sous le nom de « fidèles ».

Claudia Winkleman, animatrice de Strictly Come Dancing, présente le spectacle.

Alors que les dirigeants de Beeb ont annoncé que The Traitors seraient de retour pour une deuxième série, les fans n’ont pas longtemps à attendre avant de pouvoir obtenir leur dose.

La version australienne de l’émission a été acquise par la BBC et sera diffusée cet été.

Il débarquera sous forme de coffret de 12 épisodes sur BBC iPlayer à 6 heures du matin le dimanche 9 juillet 2023 et sera également diffusé sur BBC Three.

Nasfim Haque, responsable du contenu pour BBC Three, a déclaré: «The Traitors est un format diabolique et addictif et je suis ravi que les téléspectateurs puissent obtenir leur dose estivale de trahison et de suspicion alors que nous nous dirigeons vers la version australienne de l’émission sur BBC Three. et iPlayer.

Cela survient alors que les candidatures pour la deuxième série de The Traiters UK sont toujours ouvertes aux candidats.

Mike Cotton, qui est le producteur de Les traîtres, a précédemment expliqué au Sun en quoi la deuxième série serait différente.

S’exprimant lors des BAFTA, Mike a déclaré: «Ce sera totalement différent pour la deuxième série, comme tous les bons mystères de meurtre.

« Tout le monde sait comment jouer le jeu maintenant. Nous devrons le retourner sur sa tête.

Il a ajouté : « Il y a toujours des rebondissements dans le jeu. Il y aura de nouveaux rebondissements, nous pouvons faire tellement plus avec ça.

Les traîtres voient 22 étrangers s’affronter dans une série de missions pour avoir une chance de gagner 120 000 £[/caption] Bbc

Cela vient alors que la BBC avait précédemment annoncé que The Traiters UK reviendrait pour une deuxième série[/caption]