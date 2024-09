The Tragically Hip sur No Dress Rehearsal — le documentaire le plus complet jamais réalisé sur le groupe

La semaine dernière, une nouvelle docu-série en quatre parties sur The Tragically Hip, intitulée The Tragically Hip : Pas de répétition généralea donné le coup d’envoi du Festival international du film de Toronto avant ses débuts sur Prime Video le 20 septembre.

Bien qu’il ne s’agisse pas du premier documentaire jamais réalisé sur le groupe canadien emblématique, il s’agit peut-être du regard le plus complet sur son histoire et son héritage. Le réalisateur et producteur Mike Downie, frère du regretté chanteur du groupe Gord Downie, entremêle des images d’archives inédites avec de nouvelles interviews, couvrant tout, de l’ascension de The Hip vers la gloire à la dynamique du pouvoir au sein du groupe.

Après sa première au TIFF, Q Tom Power de J’ai eu la chance de parler à Downie ainsi qu’aux membres du groupe Gord Sinclair et Johnny Fay de la réalisation de la docu-série, en commençant par la provenance de toutes les images d’archives.

REGARDER | L’interview complète de Tom Power par The Tragically Hip :

Selon Fay, cette mine d’or de vieilles cassettes vidéo n’était pas possédée par une seule personne, mais plutôt par des « objets qui vivaient un peu partout », provenant de divers amis et membres de la famille. Au-delà des images, Downie dit qu’il s’est également appuyé sur les nombreux carnets et journaux de son frère pour avoir une idée de ce qu’il pensait.

« Gord prenait des notes toute sa vie, il avait donc toujours une taupe dans la poche de sa veste en jean ou dans la poche arrière », explique Downie. « Il lui est arrivé quelques fois d’écrire sous forme de journal intime, mais c’est assez rare et la plupart du temps, il s’agissait de petits moments… Je ne veux pas exagérer en disant que j’étais un peu dans sa tête, mais on peut clairement voir le genre de choses qui lui arrivaient. »

Mais Pas de répétition générale ne se limite pas aux moments forts de la carrière et de l’héritage de The Hip. Il donne également au public un aperçu des réalités plus calmes ou plus difficiles de la vie sur la route. Pour Sinclair, le processus de réalisation de la docu-série a fait surgir un flot de souvenirs oubliés.

« Les deux heures que vous passez sur scène chaque soir, c’est ça qui est amusant », dit-il. « Mais le vrai travail, ce sont les images de nous en train de faire notre lessive à la laverie automatique – le vrai côté glamour… Vous n’êtes pas vraiment un groupe tant que vous n’avez pas fait le trajet en van pour quitter l’Ontario pour la première fois. Si vous pouvez survivre à ça, vous pouvez survivre à presque tout. »

REGARDER | Bande-annonce officielle de No Dress Rehearsal :

Non seulement la docu-série montre le côté peu glamour de The Hip, mais elle révèle également que les cinq membres ne s’entendaient pas toujours. Tout au long des quatre épisodes, Pas de répétition générale révèle des tensions croissantes au sein du groupe, que Downie attribue principalement à des différences d’opinion dans le processus créatif.

« Ce que je vois vraiment, c’est la complexité de rester ensemble dans ce groupe qui s’est formé dans la jeunesse », dit-il.

Malgré tout, The Hip restera toujours dans les mémoires comme un groupe de frères.

« Nous avons eu des tonnes de disputes, petites et grandes, au fil des années, mais nous nous sommes toujours réconciliés », dit Sinclair. « Nous n’emportions jamais ce bagage avec nous sur scène… On le range, comme on le fait, parce que nous n’étions pas très rancuniers. Nous nous rappelions toujours que nous étions avant tout des frères. »

L’interview complète de The Tragically Hip est disponible sur notre podcast, Q avec Tom Power Écoutez et abonnez-vous partout où vous obtenez vos podcasts.

Entretien avec The Tragically Hip produit par Catherine Stockhausen.