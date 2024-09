The Tragically Hip: No Dress Rehearsal est un rare aperçu de l’intérieur d’une institution canadienne bien-aimée

Ouvrir cette photo dans la galerie : La série documentaire The Tragically Hip: No Dress Rehearsal a remporté le prix du public pour les documentaires au Festival international du film de Toronto de cette année. La série, réalisée par Mike Downie, frère du leader de The Tragically Hip, Gord Downie (photo), est un témoignage définitif sur le groupe canadien.Fourni

Selon le battage publicitaire, la nouvelle série documentaire en quatre parties sur Tragically Hip est « pleine de défauts et de tout ». Fidèle à l’affirmation, The Tragically Hip : Pas de répétition généralequi sera diffusé samedi sur Prime Video, présente néanmoins quelques défauts.

Les verrues ne sont pas disgracieuses. Elles représentent les tensions et les égos typiques d’un groupe de rock qui a duré plus de trois décennies. La série dans son ensemble est un récit festif et définitif d’une institution canadienne bien-aimée qui s’est dissoute après le décès du parolier et leader du groupe Gord Downie d’un cancer du cerveau il y a sept ans.

La révélation de ces querelles est néanmoins une surprise. Le quintet, composé de cinq jeunes gens très soudés de Kingston, était assez insulaire pendant sa longue carrière de héros du rock canadien. Les querelles internes au groupe restaient pour la plupart internes.

« En général, nous étions des gens très, très réservés », a déclaré le bassiste Gord Sinclair au Globe and Mail. « Nous étions d’abord amis, et notre amitié s’est renforcée au fil des voyages et du travail ensemble. »

La série, qui a remporté le prix du public pour les documentaires au Festival international du film de Toronto de cette année, a été réalisée par Mike Downie, le frère aîné du chanteur décédé. Rien ne vaut l’accès aux extraits d’archives – Pas de répétition générale est le paradis des amateurs de hip-hop et une chronique convaincante pour la plupart des fans de musique pop. Un livre de table basse exhaustif à paraître prochainement, C’est notre viecomble toutes les lacunes.

Alors que les célébrités interviewées débitent des platitudes à l’eau de rose – « Gord a rendu cool le fait d’être Canadien », déclare l’acteur hollywoodien Will Arnett – le documentaire s’intéresse souvent à la famille, qu’il s’agisse des familles des musiciens ou du groupe lui-même en tant qu’unité familiale.

« Il y a cette image populaire du groupe vivant comme les Monkees, courant à travers les rues en tricycles », a déclaré Sinclair. « Ce n’était pas du tout le cas. »

(Les Monkees étaient un groupe de pop créé pour la télévision dans les années 1960, connu pour ses manigances et ses airs accrocheurs. Le nom Tragically Hip vient d’une vidéo comique (réalisé par Michael Nesmith des Monkees.)

Le réalisateur Downie ne ménage pas ses efforts. Même le producteur exécutif Jake Gold, le co-manager initial du groupe qui a été licencié en 2003 et réembauché en 2020 pour s’occuper des affaires courantes du groupe, n’est pas épargné. On le voit devant la caméra en train de lire la lettre de licenciement poétique qu’il a reçue du groupe.

« J’ai vu le documentaire un bon nombre de fois et je me suis vu virer à maintes reprises », a déclaré Gold au Globe. « Lorsque nous avons réuni le groupe pour parler de ce documentaire, ils ont convenu à 100 % que nous ne ferions pas un article élogieux. »

Mis à part le licenciement de Gold, presque tous les conflits décrits dans la série impliquent des problèmes entre le leader Downie et le reste du groupe. Dans un segment consacré à la création de la chanson Petits osle premier conflit important de la hanche est documenté.

Avant d’enregistrer le deuxième album complet du groupe, 1991′s Pommes de routeDownie a déclaré qu’il ne chanterait désormais que ses propres paroles. Les paroliers Sinclair et le guitariste Paul Langlois n’étaient pas contents.

« Ce fut une réunion de groupe difficile », raconte Sinclair dans le deuxième épisode de la série. « Paul et moi avons tous les deux vu nos ailes un peu coupées en termes de capacité à évoluer en tant qu’auteurs-compositeurs également. »

D’autres moments de dissension sont évoqués tout au long du documentaire : Downie sort un album solo à l’improviste, Downie fait appel à d’autres musiciens pour élargir la palette musicale du groupe, la loyauté de Downie envers le producteur Bob Rock.

Au milieu des années 1990, le chanteur connu pour son énergie débordante et son physique éclectique a considérablement atténué ses pitreries sur scène lorsqu’il a commencé à se produire avec une guitare acoustique.

C’était un changement radical et indésirable.

« Je détestais ça », déclare le guitariste Rob Baker dans le documentaire. « Je ne pense pas que quiconque l’ait vraiment adopté », ajoute le batteur Johnny Fay.

Quand il s’agit de la fabrication de Pas de répétition généralele problème majeur est que le regretté Downie n’est pas présent. Si les quatre autres membres du groupe ont leur mot à dire, Downie n’en a évidemment pas. Le réalisateur a fait ce qu’il pouvait pour que la conversation se fasse à cinq.

« Nous avons consulté de nombreuses archives pour faire entendre la voix de Gord », a déclaré Downie au Globe. « Nous l’avons fait témoigner sur tous ces sujets. On a un aperçu de l’intérieur de la tension qui régnait. »

Gold a ajouté : « Nous avons fait de notre mieux, mais c’est ce qui est malheureux dans le fait que nous ayons tous perdu Gord. »

Il est décédé le 17 octobre 2017, à l’âge de 53 ans. La tournée d’adieu du groupe au Canada et son dernier concert (diffusé à travers le pays depuis Kingston) et, bien sûr, sa mort ont été des événements nationaux de deuil et de célébration sombre. Tout cela est raconté dans le quatrième épisode émouvant.

Le documentaire a servi de clôture collective pour les membres survivants du groupe, selon les réalisateurs. « Ces gars étaient tous en deuil de leur frère, mais ils étaient en deuil individuellement », a déclaré Gold. « Le fait qu’ils parlent de leurs sentiments aujourd’hui est une grande partie de ce film. »

Le choix du moment des interviews, quatre ans après la mort du chanteur, a été déterminant : « C’était encore assez récent pour être émotionnellement lié à la mort, mais avec une certaine clarté », a déclaré le réalisateur. « C’était comme un véritable soulagement. »

Pour les prix Juno 2021, Langlois, Baker, Fay et Sinclair ont été rejoints par Leslie Feist au Massey Hall de Toronto pour une présentation élégante de la chanson Hip C’est une bonne vie si tu ne faiblis pas. Bien que la ligne officielle du parti soit qu’il n’y aura jamais de véritable renouveau du hip-hop, la performance de Juno offre de l’espoir.

« J’ai toujours été du genre à ne jamais dire jamais », a déclaré Sinclair. « Si quelqu’un était intéressé, ce serait génial de voir comment les paroles de Gord seraient interprétées par quelqu’un d’autre. Et s’ils avaient besoin d’un bassiste, je serais ravi de le faire. »

Note de l’éditeur : Une version précédente de cet article indiquait à tort que le co-manager Allan Gregg avait été licencié en même temps que le co-manager Jake Gold.