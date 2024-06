The Tortured Poets Department de Taylor Swift reste en première position du palmarès des albums Billboard 200 pour la SEPTIÈME semaine consécutive

Par Adam S. Levy pour Dailymail.com et Associated Press









Le dernier album de Taylor Swift, The Tortured Poets Department, a occupé pour la septième semaine consécutive la première place du classement des albums Billboard 200.

La dernière offre de l’artiste de 34 ans, lauréat d’un Grammy, a vendu 148 000 unités d’album équivalentes pour la semaine terminée le 6 juin, selon les statistiques de Luminate, par Panneau d’affichage.

Les chiffres globaux de l’album ont baissé de 16% en une semaine. Il est devenu le premier disque à réaliser cet exploit depuis One Thing at a Time de Morgan Wallen qui a passé 12 semaines au sommet l’année dernière, du 18 mars au 3 juin.

Dans le catalogue personnel de Swift, la séquence de sept semaines aide The Tortured Poets Department à surpasser son album Folklore pendant des semaines consécutives à la première place. Folklore, sorti en juillet 2020, a occupé la première place pendant six semaines au début, et huit au total.

Dans l’ensemble, les albums les plus anciens de Swift à faire leurs débuts et à rester à la première place sont l’album de 2008 Fearless et le disque de 2014 1989, qui ont tous deux passé 11 semaines au numéro un.

L’exploit de cette semaine marque la 76e semaine où Swift a eu un album à la première place du Billboard 200, le plus grand nombre d’artistes solo, alors que le regretté Elvis Presley a le deuxième plus grand nombre avec 67 semaines.

Swift reste à égalité avec Jay-Z pour la plupart des albums numéro un pour un artiste solo, avec 14 au total, selon Billboard.

Swift, qui sort avec l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City Travis Kelce, 34 ans, a passé le week-end au Royaume-Uni à se produire à Édimbourg, en Écosse.

Alors que Swift se produisait devant des foules massives à l’étranger ce week-end, la superstar de la NFL a montré ses talents de frappeur samedi en remportant un concours de home run lors d’un événement caritatif de softball à Eastlake, Ohio, organisé par l’ailier rapproché des Cleveland Browns, David Njoku.

Kelce, qui a grandi à Cleveland, est arrivé à Classic Park, domicile de la ligue mineure des Lake County Captains, juste au moment où l’événement commençait.

Alors qu’il se dirigeait vers le terrain, Kelce a serré la main de certains fans avant de saluer chaleureusement l’ailier défensif des Browns Myles Garrett et le quart-arrière Deshaun Watson.

Une fois dans le rectangle des frappeurs, Kelce, qui jouait au baseball au lycée, a réalisé une performance impressionnante.

Après s’être connecté lors de son dernier élan et avoir envoyé une autre balle par-dessus la clôture pour décrocher la victoire, Kelce a retourné sa batte en signe de célébration et a effectué un tour de victoire autour des buts.

Swift a été photographiée sur scène vendredi au stade Scottish Gas Murrayfield lors de sa dernière étape du Eras Tour.

Des centaines de fans de l’artiste musicale ont été vus devant la salle jeudi, avant son premier concert là-bas.

L’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City a été photographié en train de s’étirer lors des activités d’équipe organisées par l’équipe de football de la NFL vendredi à Kansas City, dans le Missouri.

Le président Joe Biden a été photographié aux côtés de Kelce lors d’un événement avec les Chiefs de Kansas City, champions du Super Bowl, sur la pelouse sud de la Maison Blanche le 31 mai pour célébrer leur victoire au Super Bowl LVIII.

Trois fois champion du Super Bowl, Kelce s’est rapproché ces dernières années de Njoku, qui a fréquenté son intersaison Tight End University.

« C’est mon gars, mec », a déclaré Njoku. « Honnêtement, c’est l’un des êtres humains les plus purs que j’ai rencontré dans ma vie. Cela signifie toujours du bien. Tout simplement génial, mec.

Kelce a toujours soutenu l’équipe de baseball de Cleveland et a lancé l’année dernière un premier lancer de cérémonie malheureux qu’il a lancé comme un ballon de football.

Kelce est resté occupé tout au long de l’intersaison. Il a récemment participé aux activités d’équipe organisées par les Chiefs et s’est rendu à la Maison Blanche lorsque les champions du Super Bowl ont été accueillis par le président Joe Biden.