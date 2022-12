The TODAY Show : qui sont les animateurs ?

UN CERTAIN NOMBRE de présentateurs de télévision sont entrés et sortis du panel du TODAY Show.

Certains des hôtes font partie du réseau depuis la fin des années 1990.

CNB

Qui sont les hôtes de The TODAY Show ?

La liste des co-animateurs du TODAY Show comprend des présentateurs notables tels que :

Al-Roker

Hoda Kotb

Savane Guthrie

Craig Melvin

Carson Daly

Jenna Bush Hager

Sheinelle Jones

Dylan Dreyer

Alors que les correspondants susmentionnés s’envolent pour le week-end, le panel du samedi et du dimanche de l’émission comprend :

Pierre Alexandre (samedi)

Kristen Welker (samedi)

Joe Fryer (samedi)

Somara Théodore (samedi)

Willie Geist (dimanche)

Al-Roker

Al Roker a rejoint TODAY pour la première fois en tant que présentateur régulier le 26 janvier 1996.

Le météorologue de longue date est le plus long de la série parmi ses co-animateurs.

Al est l’un des principaux diffuseurs de l’émission, il co-présente les segments de la première heure et de la troisième heure.

En ce qui concerne la façon dont il a obtenu le concert, il a déclaré à Behind the Brand: «J’ai eu l’émission Today parce que je travaillais déjà sur l’émission Today du week-end.

« J’ai obtenu ce poste parce que je remplaçais Willard Scott. J’étais à proximité de Willard parce que je faisais la météo sur WNBC News 4 New York.

“Alors j’ai en quelque sorte soutenu l’émission Today, principalement parce que j’étais à proximité et que je pouvais porter le pantalon de Willard.”

Savane Guthrie

Remplaçant Ann Curry, Savannah Guthrie a fait ses débuts en tant que présentatrice régulière de TODAY le 8 juillet 2012.

Depuis lors, elle a animé la première heure de l’émission aux côtés d’Al Roker et Hoda Kotb.

Getty Images – Getty

Savannah a interviewé de nombreuses personnalités notables, dont Donald Trump, Barack Obama, Hillary Clinton et Mark Zuckerberg.

Avant de rejoindre le programme, elle était correspondante à la Maison Blanche et correspondante juridique en chef pour NBC News.

Hoda Kotb

L’ancienne correspondante de Dateline NBC, Hoda Kotb, a fait ses débuts AUJOURD’HUI le 10 septembre 2007.

Elle est devenue populaire pour avoir co-animé la quatrième heure de l’émission.

AUJOURD’HUI Afficher les hôtes Voici les animateurs de l’émission matinale de NBC, The TODAY Show : Savane Guthrie

Carson Daly

Kristen Welker

Willie Geist

Hoda Kotb

Al-Roker

Craig Melvin

Jenna Bush Hager

Sheinelle Jones

Dylan Dreyer

Pierre Alexandre

Kristen Welker

Des années plus tard, le 2 janvier 2018, Hoda a remplacé Matt Lauer comme l’un des présentateurs de la première heure.

Elle ancre la première heure avec Carson Daly, Al et Savannah, ainsi que la quatrième heure avec Jenna Bush Hager.

Carson Daly

Le 12 septembre 2013, Carson a rejoint l’équipe TODAY et a commencé à ancrer régulièrement la première heure.

L’ancienne personnalité de MTV a annoncé: «Quand j’ai reçu l’appel d’être en permanence sur AUJOURD’HUI et de lancer la salle orange, c’était comme un rêve devenu réalité.

Getty

De gauche à droite : Carson Daly, Craig Melvin, Savannah, Hoda et Al[/caption]

“Vous connaissez cette scène dans Willy Wonka et la chocolaterie où Charlie décolle l’emballage et trouve le billet d’or ?

“J’avais l’impression d’avoir le ticket d’or. Tout ce que j’ai fait dans ma carrière jusqu’à présent m’a formé pour AUJOURD’HUI.

“Les interviews, la télévision en direct, la radio en direct… tout est payé.”

Il est également l’hôte de The Voice et Barmageddon avec Blake Shelton.

Jenna Bush Hager

Le 30 août 2009, Jenna Bush Hager fait partie de l’ensemble TODAY.

Le 8 avril 2019, Jenna a remplacé Kathie Lee Gifford en tant que co-animatrice de Hoda pour la quatrième heure.

L’une des deux filles de George W Bush, Jenna a contribué à la série pendant 10 ans avant d’être nommée co-présentatrice permanente de la quatrième heure.

Jenna a exprimé son enthousiasme dans une publication Instagram et a déclaré : « C’est une leçon d’humilité et je n’arrive pas à y croire.

“Je suis humble, ravi et rempli de joie de pouvoir m’asseoir à côté de @hodakotb ! @kathielgifford est une légende et la plus généreuse, la plus aimable et la plus travailleuse.

Sheinelle Jones

Avant d’animer la troisième heure d’AUJOURD’HUI avec Al, Craig Melvin et Dylan Dreyer, Sheinelle Jones a rejoint l’équipe du week-end de la série le 4 octobre 2014.

“C’est tellement excitant de savoir que vous vous joignez à une équipe où ils sont amicaux, ils sont accueillants, ils sont intelligents”, a déclaré Sheinelle à propos de l’opportunité.

«Vous pouvez voir la vraie Sheinelle Marie Jones. Je suis très honnête de ne pas avoir de voile.

« Si quelque chose est sérieux, je serai sérieux. Si quelque chose est assez drôle, je vais probablement rire.

Dylan Dreyer

Le météorologue de la troisième heure Dylan Dreyer est apparu pour la première fois sur TODAY le 15 septembre 2012.

Elle est officiellement passée des segments du week-end du programme du matin au créneau de 9h le 7 janvier 2019.

À l’époque, Dylan a déclaré: «J’ai toujours regardé NBC et je n’ai jamais travaillé que dans les stations NBC.

“C’est un vrai rêve devenu réalité, je peux parler de la météo qui est ma spécialité. Mais je peux le faire de manière tellement amusante, en essayant de nouvelles choses et en rencontrant tant de nouvelles personnes en cours de route !

Craig Melvin

Avec Sheinelle, Dylan et Al, Craig Melvin a supplanté l’ancienne personnalité de TODAY Megyn Kelly et a repris la troisième heure.

Craig a fait double emploi en animant la troisième heure d’aujourd’hui, ainsi que son émission MSNBC Craig Melvin Reports jusqu’au 31 mars 2022.

Lors de ses reportages pour NBC News, il a couvert une variété de sujets.

Craig a couvert plusieurs conventions démocrates et républicaines, la tragédie de Sandy Hook Elementary, le procès de George Zimmerman et les Jeux olympiques d’été.

Comment puis-je regarder The Today Show ?

De 7 h HNE à 11 h, AUJOURD’HUI est diffusé avec l’aimable autorisation de NBC.

Les téléspectateurs peuvent également diffuser la série du matin via le site Web officiel du réseau susmentionné.

Les épisodes sont également disponibles pour les abonnés de Peacock.

Créé par Sylvester Weaver, le programme de longue date a créé son premier épisode le 14 janvier 1952.