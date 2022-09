À Princeton, les équipes de tennis féminines de Streator et de Princeton étaient à égalité avec un match marathon en double n ° 1 pour décider du vainqueur de l’équipe mardi. Syria Zuniga et Charlee Bourell de Streator ont remporté ce bris d’égalité, clôturant une victoire de 6-4, 6-7 (5), 10-2 en double n ° 1 et une victoire de 3-2 pour les Bulldogs sur leur ancien rival de conférence.

Les deux autres victoires de Streator sont également survenues en double – Marisa Vickers et Franchesca Rodriguez 6-1, 6-1 vainqueurs au n ° 2, et Maddie Wahl et Mina James 6-3, 6-1 vainqueurs au n ° 3 en double.

Ottawa 5, Rochelle 0 : À Rochelle, les Pirates en visite ont marqué le balayage universitaire.

En double, cela comprenait une victoire 6-0, 6-1 au n ° 1 de Jenna Smithmeyer et Rylee O’Fallon, une victoire 6-0, 6-2 au n ° 2 grâce à Isabel Heimsoth et Emma Walker, et un 6-2, 6-1 triomphe au n ° 3 de Mika Moreland et Makenzie Eichelkraut.

En simple, les victoires d’Ottawa sont venues des raquettes d’Emma Cushing au n° 1 (6-0, 6-2) et de Layne Krug au n° 2 (6-1, 6-0).

VOLLEY FILLE

IMSA déf. Somonauk, 25-16, 25-19 : À Somonauk, les hôtes Bobcats (3-6 au total, 1-2 Little Ten) ont été vaincus malgré 13 récupérations d’Ali McBride, huit récupérations d’Amelia Grace, huit récupérations et sept passes grâce à Riley Snyder et cinq attaques décisives chacune des mains de Haley McCoy et Josie Rader.

Kaneland bat. Sandwich, 25-19, 25-11 : À Maple Park, les Indiens (6-10 au total, 0-3 sur l’Interstate 8) ont subi la défaite malgré les efforts d’Alexis Sexton (11 passes), Claire Allen (trois attaques décisives, deux blocs) et Breanna Sexton (six récupérations).

Streator déf. Manten, 25-15, 29-27 : À Manteno, les Bulldog Spikers en visite (8-10-1 au total, 3-2 Illinois Central Eight) ont décroché la victoire sur la route menée par Alexa Jacobs (deux attaques décisives, six blocs), Devin Elias (trois attaques décisives), Bella Dean (trois attaques décisives ), Sophia Pence (trois attaques décisives, sept récupérations) et Rilee Talty (26 récupérations).

Flanagan-Cornell bat. Pêcheur, 25-16, 25-17 : À Flanagan, les Falcons hôtes (10-9 au total, 2-1 Heart of Illinois) ont dominé les Bunnies, rythmés par Kortney Harms (15 récupérations, sept attaques décisives), Grace Zimmerman (huit attaques décisives), Raegan Montello (neuf récupérations), Kalynne Kindermann (neuf récupérations) et Cameran Corrigan (huit passes).

CROSS-COUNTRY

Vainqueurs des filles d’Ottawa et des garçons LP à Baker Lake : Au tournoi sur invitation de huit écoles de La Salle-Pérou à Baker Lake, les filles d’Ottawa ont remporté le titre par équipe avec 17 points, suivies de LP (74) en deuxième, Marquette (87) en troisième, Fieldcrest (104) en quatrième et Streator (140 ) en sixième.

Ottawa a marqué quatre des cinq premières places de la course – Grace Carroll (1ère, 22:00), Eva Heimsoth (2e, 22:43), Addyson Miller (4e, 23:04) et Kendra Martin (5e, 23:08) , suivi de Morgan Stone (9e, 25:15).

Grace Carroll

Maggie Kewett (3e, 22:50) a mené Marquette, Claie Phillips (8e, 24:27) a rythmé Fieldcrest et Abby Pierce (10e, 25:19) a mené Streator.

LP (47) a remporté la compétition masculine, suivi du finaliste Ottawa (74), Streator (88), quatrième, et Fieldcrest (89), cinquième.

Kody Danko (Tom Sistak/)

Kody Danko de Streator a remporté l’épreuve masculine avec une course de 16:55. Caleb Krischel de Fieldcrest (4e, 18:37) et Landin Wright (10e, 19:48) et Liam Tiiple d’Ottawa (9e, 19:41) ont également terminé parmi les 10 premiers.

GOLF GARÇONS

Écluse 147, Ottawa 148, Morris 185 : Au Morris Country Club, les Pirates (7-1 au total, 7-0 Interstate 8) se sont séparés, battant leurs hôtes de conférence mais tombant d’un coup à Lockport. Jonathan Cooper et Drake Kaufman sont à égalité à 35 pour le meilleur score d’Ottawa, suivis du 38 de Chandler Creedon et du 40 de Jacob Armstrong.

Rueator 170, Wilmington 216 : À l’Eastwood, Streator (8-1 au total, 4-1 Illinois Central Eight) a célébré les seniors Kylen Krasnican (48) et Cooper Spears (48), et a été mené à la victoire de l’ICE par les 34 de Cole Park, les 41 de Jaydon Nambo, les 41 de Nolan Ketcham. 47 et 48 de Drew Donahue.

La Salle-Pérou 164, Sycamore 171, Sandwich 181 : À Oak Ridge, les Indiens (8-8 au total, 1-6 Interstate Eight) ont perdu une ligue triangulaire malgré un 43 de Noah Campbell et un 45 des clubs de Kai Kern.

Prairie Central 163, Sénèque 188 : À The Creek, l’hôte Seneca est tombé à 7-10 cette saison.

GOLF FILLES

Sénèque 239, Watseka 249 : Au Dwight Country Club, Seneca s’est amélioré à 6-5 au total et 2-2 dans la compétition de la Conférence Tri-County.

JV FILLES TENNIS

Ottawa 4, Rochelle 1 : À Rochelle, les Corsairs ont reçu des victoires de Gabby Cooper (10-8) en simple n ° 1, Zulee Moreland (10-5) en simple n ° 2 et par défaut en double n ° 1 de Rylee Harsted et Delayne Harsted et No .2 doubles de Yaquelin Hernandez-Solis et Selena Gomez.

JV/SOPHOMORE GIRLS VOLLEYBALL

Manteno bat. Stéator 25-9, 19-25, 25-22 : À Manteno, Aubrey Jacobs (12 passes décisives, huit récupérations), Shaelyn Groesbeck (cinq attaques décisives), Mya Zavada (cinq attaques décisives) et Kenna Ondrey (huit récupérations) ont mené Streator.

VOLLEY FILLE FRESHMAN

Manteno bat. Stéator, 25-20, 25-18 : À Manteno, les Bullpup Spikers ont été rythmés par les deux as de Maya Lansford, les quatre attaques décisives d’Ava Gwaltney et les quatre passes décisives de Cyra Tupayachi.