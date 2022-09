The Times Area Roundup: Fieldcrest et FCW subissent des pertes la semaine 2

À Minonk, les Fieldcrest Knights sont tombés à 0-2 cette saison avec une défaite de 28-0 contre leur rival El Paso-Gridley vendredi.

Lorton a couru pour 43 verges, Ruestman a lancé pour 206 et Modro a récolté 45 verges pour Fieldcrest, qui ne traînait que 7-0 à la mi-temps mais a cédé 21 points au troisième quart.

Les Chevaliers rendent visite à Fisher vendredi.

St.Thomas More 50, Flanagan-Cornell/Woodland 18 : À Champaign, les Falcons de la FCW sont tombés à 0-2 cette saison avec la défaite de l’Illinois 8-Man Football Association.

Cross-country

Sandwich boys 1er à Twilight in the Woods : À la ferme Seneca FFA, les filles de l’hôte Seneca ont terminé deuxième derrière Sandwich, tandis que les garçons Seneca se sont classés quatrièmes lors du 28e événement annuel accueillant 20 écoles.

Evelyn O’Connor (deuxième) et Ashley Alsvig (cinquième) ont mené les filles de Seneca. Austin Aldridge (cinquième) a mené les garçons de Seneca.

Les garçons du championnat de Sandwich étaient menés par Wyatt Miller (quatrième en 17:32), Max Cryer (cinquième en 17:34) et Dayton Beatty (neuvième en 18:36). Sunny Weber a remporté la course des filles pour Sandwich en 20:16.

Kody Danko de Streator a terminé deuxième de la course des garçons universitaires à 16:29.

Les équipes masculines et féminines d’Ottawa se sont toutes deux classées sixièmes, les filles menées par Grace Carroll, 10e place.

Maggie Jewett de Marquette s’est classée première dans l’épreuve féminine JV, exécutant le parcours JV en 16:48.

Football garçons

Earlville 7, Princeton 0 : À Earlville, Diego Vazquez des Red Raiders a marqué quatre buts, Griffin Cook deux et Trenton Fruit a obtenu un but et une passe décisive. Carlos Gonzalez a décroché une paire de passes décisives, CJ Fuller et Ryan Browder en ajoutant une chacun.

Serena 9, Sandwich 1 : À Serena, les Indiens ont reçu 22 arrêts devant le filet de Johnathon Carlson lors de la défaite contre les Huskers.

Golf pour garçons

Henry-Senachwine 181, Woodland 218 : les Warriors ont abandonné la rencontre de la Conférence des trois comtés aux colverts.

Kyle Bliss a mené Woodland avec un 52, suivi du 54 de Mason Sterling, du 55 de Tucker Hill et du 57 de Carter Ruff.