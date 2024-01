The Texas Card House War Room : Muhammad et Niblack ont-ils conclu des accords ?

(Ketch)

* Commençons par quelques nouvelles positives sur la cible du transfert de l’Alabama, Amari Niblack. L’ambiance lors de son recrutement jeudi après-midi a été très positive. Personne ne l’a décrit à 100%, mais on a le sentiment que les Longhorns vont finir par débarquer Niblack, qui était beaucoup moins un arrière H à Bama qu’un très gros receveur large. Une personne de Bama avec qui j’ai parlé jeudi a mentionné qu’il était “très maigre”… à deux reprises. La personne avec qui j’ai parlé a mentionné que c’était un gars suffisamment dangereux avec le ballon dans les mains en tant qu’athlète pour que Tide ait conçu des jeux dans le manuel de jeu qui l’utilisait sur les balayages à réaction. Niblack a encore deux saisons d’éligibilité restantes.

* L’ailier rapproché de Stanford, Benjamin Yurosek, doit toujours rendre visite aux Longhorns avant de prendre une décision, mais le sentiment que j’ai eu toute la semaine est que les Longhorns ne prendront probablement pas à la fois Niblack et Yurosek, et Niblack est le joueur préféré à ce stade. Bien sûr, ces choses peuvent être fluides et si les Longhorns manquent un autre joueur, cela ouvre peut-être la porte aux Longhorns pour prendre les deux, mais ce n’est pas ce à quoi je m’attends. Une personne du côté de l’UGA m’a dit jeudi soir que les Dawgs s’attendaient à débarquer Yurosek.

* Suchomel en aura plus sur Jabbar Muhammad dans sa section (avec des citations de Muhammad), mais je voulais transmettre que la confiance est un peu partout sur celui-ci. Les avis sont partagés sur celui-ci. Des sources nous ont rapporté que ce recrutement était une affaire conclue pour le Texas et d’autres qui n’étaient pas aussi catégoriques. La confiance moyenne de l’approvisionnement en ce qui concerne l’atterrissage de Muhammad n’est pas aussi élevée que la confiance dans l’atterrissage de Niblack à ce stade. Ne dormez pas sur les Ducks s’il fait cette visite la semaine prochaine.

* Oui, les entraîneurs du Texas savent que l’équipe a besoin d’ajouter des joueurs de ligne défensive intérieure à l’effectif. Cela arrivera, quitte à attendre avril pour les ajouter au mercato de printemps.

* Bien qu’il y ait toujours de la fumée selon laquelle l’entraîneur adjoint de la ligne défensive des Houston Texans et ancien Texas All-American Rod Wright pourrait devenir le nouvel entraîneur de la ligne défensive du Texas, une source de l’organisation texane a été surprise par cette suggestion lorsque j’ai posé des questions sur lui jeudi, même s’il était très élogieux. “Nouvel entraîneur du Texas DL ? Nous n’avons rien entendu du tout mais nous sommes bloqués sur B’More”, a déclaré la source. “Si c’est le cas, c’est génial !! Il a joué un rôle déterminant pour ces gars cette année. EXTRÊMEMENT VALABLE. Aujourd’hui, lors de la visite guidée, il dirigeait le groupe… ce qui est plutôt génial pour un “assistant défensif”. Les joueurs et DeMeco Je ne peux pas en dire assez sur lui. Excellent communicateur et l’une des principales raisons pour lesquelles notre défense contre la course et notre jeu global se sont grandement améliorés.

* Quelques notes à transmettre sur le front NIL après avoir fait quelques vérifications cette semaine…

— Vous voulez lire le reste du War Room, y compris plus de notes d’équipe, un tas de notes de recrutement de football et quelques informations sur le recrutement ? Simplement CLIQUEZ ICI.

— Pas encore abonné OB ? Inscrivez-vous MAINTENANT et bénéficiez d’un accès gratuit jusqu’au début du football de printemps (20 mars). Simplement CLIQUEZ ICI pour vous inscrire en utilisant le code promo HOOKEM24.