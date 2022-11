The Terminal: L’homme qui a inspiré le film de Tom Hanks après avoir vécu à l’aéroport pendant 18 ans décède | Nouvelles du monde

L’homme qui a inspiré le film de Tom Hanks The Terminal est décédé à l’aéroport Charles de Gaulle à Paris, où il a vécu pendant 18 ans.

L’Iranien Mehran Karimi Nasseri a fait samedi un infarctus au terminal 2F, selon un responsable de l’aéroport de Paris.

Les secours ont été appelés au secours de M. Karimi Nasseri mais n’ont pas pu le sauver.

Il a vécu dans le terminal 1 de l’aéroport de 1988 à 2006, initialement dans un vide juridique car il n’avait pas de papiers de résidence.

L’histoire de Mehran Karimi Nasseri a inspiré le film The Terminal de 2004 avec Tom Hanks et Catherine Zeta Jones. Photo : AP



Mais il est ensuite resté à l’aéroport par choix, selon les médias français.

Un responsable a déclaré qu’il vivait à nouveau à l’aéroport ces dernières semaines.

Son histoire a inspiré le film de 2004 mettant en vedette Tom Hanks, qui joue Viktor Navorski, un homme coincé à l’aéroport JFK de New York après s’être vu refuser l’entrée aux États-Unis – mais incapable de retourner dans son pays natal, l’État fictif d’Europe de l’Est de Krakozhia, en raison de un coup d’état militaire.

M. Karimi Nasseri, également connu sous le nom de “Sir Alfred” de l’aéroport Charles de Gaulle, a mis à nu son expérience dans un livre intitulé The Terminal Man, publié la même année que le film.

Il est né en 1945 à Soleiman, une partie de l’Iran anciennement sous juridiction britannique, d’un père iranien et d’une mère britannique.

Il quitte l’Iran pour étudier en Angleterre en 1974 mais est emprisonné à son retour pour militantisme politique avant d’être expulsé.

Mehran Karimi Nasseri photographié à l’aéroport Charles de Gaulle en août 2004. Photo : AP



M. Karimi Nasseri s’est retrouvé piégé dans un no man’s land international sans les documents appropriés après avoir affirmé avoir été agressé alors qu’il se rendait à l’aéroport Charles de Gaulle en 1988.

Il est monté à bord d’un avion pour Londres mais a été renvoyé à Paris – où il a été arrêté alors qu’il tentait de quitter l’aéroport.

Selon la biographie de son livre, M. Karimi Nasseri a été emprisonné pendant six mois avant de retourner à l’aéroport Charles de Gaulle où il s’est vu refuser l’accès à toute autre nation, ne lui laissant d’autre choix que de rester.

Il a dormi sur un banc en plastique rouge entouré de journaux et de magazines stockés dans des caisses et s’est douché dans les locaux du personnel.

M. Karimi Nasseri vu dormir à l’aéroport. Photo : AP



« Fossilisé » à l’aéroport après une épreuve

Il a déclaré à l’Associated Press en 1999 : “Je finirai par quitter l’aéroport. Mais j’attends toujours un passeport ou un visa de transit.”

Mais M. Karimi Nasseri a révélé sa surprise lorsqu’il a finalement obtenu des papiers de réfugié, décrivant ses craintes à l’idée de quitter l’aéroport.

Il aurait refusé de les signer et est resté à Charles de Gaulle encore plusieurs années avant d’être admis à l’hôpital en 2006.

Des années passées dans un espace sans fenêtre ont eu un impact sur sa santé physique et mentale, a déclaré un médecin de l’aéroport, le décrivant comme “fossilisé ici”.

Un ami agent de billetterie le compare à un détenu incapable de “vivre à l’extérieur”.

En plus d’avoir inspiré le film hollywoodien, son histoire a servi de base au scénario français Lost In Transit et à un opéra intitulé Flight. Il a également été présenté dans de nombreux articles de journaux et de magazines.