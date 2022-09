Vous savez tous que nous aimons tellement notre famille “The Talk” et nous ne pourrions pas être plus excités à l’idée que la saison 13 démarre AUJOURD’HUI !

Notre directrice principale du contenu, Janeé Bolden, a discuté avec Sheryl Underwood et Akbar Gbajabiamila avant la nouvelle saison pour obtenir le scoop exclusif sur ce à quoi s’attendre ! Cette saison marque la deuxième pour Ghajabiamila qui a rejoint le panel avec Natalie Morales et Jerry O’Connell dans la saison 12.

“Saison 12, nous nous sommes réunis assez rapidement et avons pu créer une chimie”, a déclaré Akbar à BOSSIP. Saison 13, après un an ensemble, j’ai hâte de faire passer notre relation au niveau supérieur. La croissance est l’évolution de toutes les bonnes relations !

Sheryl a été à la hauteur de l’enthousiasme d’Akbar lorsque nous lui avons demandé ce que c’était que de le voir rejoindre le panel.

“C’était incroyable”, a déclaré Sheryl à BOSSIP. «Il est tellement amusant et spirituel, mais un coquin. J’adore parler sport avec lui. Nous sommes comme frère et sœur. Mais j’aime son innocence. C’est un bon père de famille qui aime s’amuser.

Akbar était également heureux de chanter les louanges de Sheryl pour l’avoir accueilli dans le spectacle.

“Il est difficile d’énumérer toutes les choses que Sheryl m’a apprises”, a déclaré Akbar à BOSSIP. « Quelque chose que j’ai appris de Sheryl et qui m’a vraiment touché, c’est de maximiser ma plate-forme et de continuer à croître dans cette industrie. Sheryl est le connecteur cohérent; elle veille toujours sur nous tous. Elle pense à des idées créatives qui sont uniques à nos personnalités et cherche vraiment des moyens pour nous tous de briller.

C’est donner une équipe de rêve, non ?

Malheureusement, Akbar et Sheryl ainsi que les autres membres de la distribution et de l’équipe de “The Talk” ont été dévastés par le récent décès de la productrice exécutive et showrunner de l’émission Heather Gray cet été.

“C’est trop difficile à gérer pour moi et pour être tout à fait honnête, je n’ai pas fait face à l’émotion et à la perte de notre bien-aimée Heather Gray”, nous a dit Akbar au moment de notre entretien, mais il a fait une promesse sur la façon dont lui et le reste de la distribution avanceront en souvenir.

“Croyez-moi quand je dis, nous l’honorerons correctement dans l’émission et tout au long de la saison.”

L’épisode de lundi de “The Talk” rendra hommage à Gray en accueillant un public plein de combattants et de survivants du cancer qui remporteront d’énormes cadeaux, dont des vacances en croisière.

Sheryl, qui a rejoint “The Talk” dans sa deuxième saison, peu de temps après que Gray ait commencé à y travailler en tant que productrice, a également exprimé son engagement à continuer dans l’esprit du défunt leader de la série.

“Heather Gray était notre championne et elle nous a laissé un plan – ou” empreinte grise “, à suivre”, a déclaré Sheryl à BOSSIP. “Nous nous sommes réunis en famille avec le mantra, ‘Que ferait Heather ?!’ De plus, j’ai rejoint notre ligue de football Fantasy créée par Heather et je m’amuse tout en apprenant.

Cette saison devrait être particulièrement mouvementée pour Akbar, qui présente également « American Ninja Warrior » et « American Ninja Warrior Junior » sur NBC, tandis que Sheryl a son émission de radio et un nouveau podcast. Underwood a également perdu 85 à 90 livres au cours de son parcours de santé et de bien-être au cours de la dernière année et demie. Avec une nouvelle saison à venir et un nouveau corps à assortir, Sheryl cherche également un partenaire et ses co-animateurs de “The Talk” l’aideront avec un nouveau segment intitulé “TROUVER SHERYL A BOO IN ’22”. Nous avons hâte de regarder ça !

“HA! Oh mec! D’accord, laissez-moi essayer… », a déclaré Akbar lorsque nous lui avons demandé quelles qualités, selon lui, le match idéal de Sheryl aurait. « L’homme parfait pour Sheryl serait 6’3 235lbs. Il doit être fort et un chrétien craignant Dieu. Il doit avoir un bon sens de l’humour car Sheryl est tellement drôle. Mais il ne peut pas essayer de rivaliser avec son humour, car il perdrait – elle est trop drôle ! S’il est un type new-age sensible, la relation ne fonctionnera pas non plus !

Akbar connaît bien Sheryl d’accord ! Nous lui avons également fait part de ce qu’elle recherche.

“Je recherche une version plus ancienne d’Akbar, prête à vivre dans sa propre maison, nous textons plus que nous ne parlons, mais une fois que nous apprenons à mieux nous connaître”, a déclaré Sheryl à BOSSIP. « Je suis de la vieille école. Si nous ne parlons pas avant les informations du soir, mon émission préférée ou mon heure de coucher… je le saluerai le matin si Dieu le dit ! Romantique, qui embrasse bien, quelqu’un qui connaît le Seigneur et que si le vin est dans la Bible, c’est bon de le boire!”

En tant que personnage public, nous avons supposé qu’il devait être difficile pour Sheryl de se montrer et de s’ouvrir à l’amour.

“La partie la plus difficile de me mettre en avant, c’est que les hommes me prennent au sérieux, comprennent la dualité de ma vie”, a déclaré Sheryl. « De plus, vous n’avez pas à trop dépenser. J’aime autant un sandwich au bologne frit qu’un bon dîner de steak et si je ne peux pas améliorer votre vie en tant que compagnon, pourquoi suis-je ici ? »

Des questions qui ont certainement besoin de réponses. Si vous connaissez quelqu’un qui correspond à la description, assurez-vous de lui envoyer le chemin de Sheryl ou de le soumettre pour “The Talk” afin que l’un de ses co-animateurs puisse les défendre !

La saison 13 semble définitivement être incroyable pour “The Talk”.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle attendait le plus, la réponse immédiate de Sheryl a été “Tout !”

“La nourriture, la famille, le plaisir et la camaraderie”, a déclaré Sheryl à BOSSIP. “Nous sommes la destination pour une grande conversation et le public est le 6e hôte à la table” The Talk “. Nous avons une Latina comme modérateur, des voix masculines et des voix féminines, nous pouvons réfléchir sur des sujets qui ont de la profondeur ainsi que sur des divertissements et discuter de sujets relationnels. Nous pouvons le faire grâce à la diversité de nos hôtes. Je veux que le public crie à la télé en disant : « Dis-le Natalie, dis-le Jerry, dis-le Sheryl, dis-le Amanda, dis-le Akbar ! Alors, continuez à regarder et nous continuerons à parler !!!

“The Talk” revient sur CBS aujourd’hui, lundi 12 septembre. Vérifiez vos listes locales pour obtenir des informations sur le temps d’antenne !