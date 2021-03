Le Talk doit revenir le 12 avril – et dans l’intervalle, les animateurs, les producteurs et l’équipe de l’émission sont prêts à organiser des « ateliers, des séances d’écoute et des formations sur l’équité, l’inclusion et la sensibilisation culturelle ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy