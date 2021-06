The Talk renouvelé pour la 12e saison après la sortie dramatique de Sharon Osbourne, mais le remplaçant de l’hôte n’a « toujours pas été embauché »

THE Talk a été renouvelé pour une 12e saison après la sortie dramatique de Sharon Osbourne.

Cependant, le remplaçant de l’hôte de longue date n’a « toujours pas été embauché ».

The Talk a été renouvelé pour une 12e saison[/caption]

Le remplacement de Sharons n’a pas encore été annoncé[/caption]

Le talk-show de jour Compte Twitter a confirmé la nouvelle lundi en écrivant : « JUSTE ANNONCÉ ! #Le discours a été officiellement renouvelé pour une autre année le @CBS de retour pour une 12ème saison en 2021-2022 ! Plus de fun, plus de sujets, plus de discussions !

Malgré les nouvelles de Le discoursle renouveau, Date limite a rapporté que l’émission n’a toujours pas trouvé de remplaçant pour l’hôte de longue date Sharon.

La femme de 68 ans a quitté la série en mars à cause de son combat à l’antenne avec la co-animatrice Sheryl Underwood.

L’émission présente actuellement les animatrices Sheryl, Amanda Kloots, Elaine Welteroth et Carrie Ann Inaba, qui est en congé.

Le remaniement du casting a commencé lorsque Sharon a adressé sa décision à soutenir les critiques de son ami de longue date Piers Morgan à l’encontre de Meghan Markle, entraînant une bagarre à l’antenne avec Sheryl, 57 ans, dans l’épisode du 10 mars.

Sa décision est intervenue après un combat à l’antenne avec Sheryl[/caption]

Sharon a estimé que Sheryl insinuait qu’elle était raciste à cause de sa décision de soutenir son amie.

Le spectacle a pris une interruption d’un mois pour effectuer un examen interne, tandis que CBS puis a annoncé que Sharon avait quitté la série en mars.

En avril, Carrie Ann était absente pendant deux semaines en raison des effets secondaires de ses diverses maladies auto-immunes.

L’homme de 53 ans alors a annoncé qu’elle prenait un congé de l’émission CBS.

Sa pause du spectacle vient au milieu de sa prétendue querelle avec le co-hôte Sheryl.

Sharon a été accusée d’être raciste pendant la dispute[/caption]

Carrie Ann a pris un congé de l’émission[/caption]

Une source précédemment revendiqué à The Sun: « Sheryl est ravie que Carrie Ann soit partie pour le moment.

« Maintenant, Sheryl pense que l’émission peut rassembler leur équipe de rêve de co-animateurs pour donner à The View une course pour leur argent, au lieu de la lente marche que The Talk a fait. »

Bien que le remplacement de Sharon n’ait pas encore été annoncé, The Sun a exclusivement rapporté que Jerry O’Connell était en « négociations finales » pour reprendre le poste de l’ancien hôte.

Sa rupture initiale était due aux effets secondaires de ses diverses maladies auto-immunes[/caption]

Sheryl a également eu un drame avec Carrie Ann[/caption]

Jerry, 47 ans, avait co-animé aux côtés du panel pour l’émission spéciale The Talk’s Men of May.

La source a affirmé que le personnel de The Talks « estimait que l’embauche d’un homme blanc hétéro provoquerait plus de réactions négatives à l’émission ».

L’initié a déclaré: « Certains membres du personnel voulaient que Sharon soit remplacée par une star latine comme Eva Longoria, Gina Rodriguez ou Gloria Estefan. Cette porte devrait être ouverte. Il est temps pour une voix latina d’avoir une plate-forme.

Le personnel voudrait un co-hôte latina[/caption]





De plus, Elaine s’est « battue » pour qu’une femme latina « rejoigne le spectacle ».

La source a ajouté: « Elle a même recommandé à certains de ses amis comme Julissa Bermudez de remplir le siège vide. »

Cependant, un autre initié de l’émission a déclaré au Sun: « Les hôtes s’amusent sur le plateau et dans les coulisses avec Jerry. Ils en ont même parlé sur les réseaux sociaux.

Elaine s’est battue pour qu’une femme latina rejoigne la série[/caption]