THE Talk est « sur le point de conclure un accord » avec Jerry O’Connell pour faire de l’acteur un co-animateur à temps plein après la superbe sortie de Sharon Osbourne.

La star de cinéma avait auparavant été co-hôte aux côtés de Sheryl Underwood, Amanda Kloots et Elaine Welteroth pour le spécial Men of May de l’émission.

SCS

Jerry O’Connell va rejoindre The Talk[/caption]

Jerry est sur le point de rejoindre le talk-show de jour, une personne connaissant les conversations racontées L’Enveloppe.

Une autre source a déclaré que les négociations entre Jerry et le programme avaient été interrompues pendant quelques mois.

Le Soleil exclusivement mentionné pour la première fois que le comédien était «en négociations finales» pour remplacer Sharon après avoir choqué le paysage télévisuel en s’éloignant de l’émission à la suite d’un combat à l’antenne avec la co-animatrice Sheryl Underwood.

À l’époque, notre source a affirmé que le personnel avait le sentiment que « l’embauche d’un homme blanc hétérosexuel » « obtiendrait plus de réactions négatives ».

La source avait précédemment déclaré: « Certains membres du personnel voulaient que Sharon soit remplacée par une star latine comme Eva Longoria, Gina Rodriguez ou Gloria Estefan. Cette porte devrait être ouverte. Il est temps pour une voix latina d’avoir une plate-forme.

Elaine s’est également « battue » pour qu’une femme latina « rejoigne le spectacle ».

Plus à venir…

Pour les dernières nouvelles sur cette histoire, revenez régulièrement sur Sun Online.

Le soleil est votre destination idéale pour les meilleures actualités sur les célébrités, les actualités sur le football, des histoires réelles, des images à couper le souffle et des vidéos à voir absolument.

Téléchargez notre application gratuite fantastique, nouvelle et améliorée pour la meilleure expérience Sun Online de tous les temps. Pour iPhone cliquez ici, pour Android cliquez ici. Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/TheSunUS et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal sur @TheSunUS.