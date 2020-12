Le discours accueille deux visages familiers dans sa liste à plein temps.

Amanda Kloots et Elaine Welteroth rejoignent le talk-show CBS en tant que nouveaux animateurs en 2021. Ils remplaceront Marie Osmond, qui est parti la saison dernière, et Veille, qui part ce mois-ci, rejoignant Sharon Osbourne, Sheryl Underwood et Carrie Ann Inaba à partir de janvier. Les deux femmes sont des hôtes habituelles depuis plusieurs semaines.

Kloots est une ancienne danseuse de Broadway qui dirige son propre empire du fitness et a attiré l’attention du monde entier lorsqu’elle a documenté son défunt mari. Nick CorderoLe combat contre COVID-19 plus tôt cette année. Il est décédé des complications du virus en juillet, et depuis lors, elle a déclaré ouvertement rester positive même face à de sérieux défis.

« Je suis ravi et honoré de rejoindre cette incroyable distribution et équipe. Dès la toute première fois que j’ai co-animé l’invité sur Le discours, Je savais que je faisais partie d’un groupe de personnes très spécial « , a déclaré Kloots dans un communiqué. » J’ai hâte de commencer la nouvelle année avec des discussions honnêtes et stimulantes, mélangées avec beaucoup de plaisir et de rires. »