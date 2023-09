Suite à la décision de Drew Barrymore de suspendre le retour de son émission après d’immenses réactions négatives, d’autres talk-shows emboîtent le pas.

« The Talk » de CBS et la série syndiquée « The Jennifer Hudson Show » devaient toutes deux revenir lundi, mais ont suspendu ces projets.

Une déclaration de CBS fournie à Fox News Digital disait : « ‘The Talk’ suspend la première de sa saison prévue pour le 18 septembre. Nous continuerons d’évaluer les plans pour une nouvelle date de lancement. »

Deadline a rapporté que « The Jennifer Hudson Show » avait eu des discussions similaires, notamment en exhortant l’animatrice Jennifer Hudson à suspendre la première.

Les représentants de « The Jennifer Hudson Show » n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Les trois émissions utilisent des scénaristes de WGA dans leurs productions, mais prévoyaient de revenir sans eux pour leurs saisons d’automne malgré la grève en cours.

D’autres émissions, telles que « Live with Kelly and Mark », « The Tamron Hall Show » et « The Sherri Shepherd Show », reviennent ou sont actuellement diffusées, mais peuvent le faire parce qu’elles n’utilisent pas d’écrivains syndicaux dans leur équipe. La grève des écrivains dure depuis le 2 mai et le syndicat des acteurs, SAG-AFTRA, s’y est joint en juillet.

Sherri Shepherd a abordé le retour de son émission lundi, clarifiant la distinction entre les raisons pour lesquelles certaines émissions sont autorisées à être diffusées et d’autres non.

« Mais voici le problème : les talk-shows en général relèvent d’un code de contrat syndical différent, nous sommes donc autorisés à revenir – à moins que vous ne soyez une émission de la WGA. Maintenant, ‘The Sherri Shepherd Show’ n’est pas une émission de la WGA », a-t-elle expliqué. .

« Nous n’avons jamais employé de rédacteurs de la WGA. Donc, revenir au travail ne signifie pas franchir la ligne de piquetage », a poursuivi Shepherd. « Et en tant que comique, ma vision comique des gros titres est ma voix. J’écris mes blagues. Je suis l’écrivain. Et je ne fais pas partie de la WGA. J’ai les producteurs, qui m’aident à façonner mes mots, ce qui est pourquoi nous n’avons pas d’écrivains WGA ici à « Sherri ».

Elle a ajouté : « Mon cœur est brisé pour toutes les personnes qui ne peuvent pas travailler en ce moment, et j’espère que notre industrie pourra bientôt résoudre cette grève. Je suis solidaire de mon syndicat. »

Le tourbillon de premières retardées survient après une semaine de réponses négatives à l’annonce initiale de Barrymore selon laquelle son émission-débat reviendrait sans son équipe de rédaction syndicale.

Après avoir publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle elle expliquait et défendait sa décision, la star de « ET » a annoncé dimanche qu’elle suspendait le retour de la série.

« J’ai écouté tout le monde et je prends la décision de suspendre la première de la série jusqu’à la fin de la grève », a-t-elle écrit dans un communiqué sur Instagram.

« Je n’ai pas de mots pour exprimer mes plus sincères excuses à tous ceux que j’ai blessés et, bien sûr, à notre incroyable équipe qui travaille sur la série et qui en a fait ce qu’elle est aujourd’hui. »

« Nous avons vraiment essayé de trouver la voie à suivre. Et j’espère sincèrement qu’une solution sera trouvée très prochainement pour l’ensemble du secteur », a conclu Barrymore.

« Nous soutenons la décision de Drew de suspendre le retour de la série et comprenons à quel point ce processus a été complexe et difficile pour elle », a déclaré un porte-parole de CBS Media Ventures à Fox News Digital.

Caroline Thayer de Fox News Digital a contribué à ce rapport.