« Après réflexion, après m’être assis avec vos commentaires et assis avec mon cœur, j’aimerais aborder la discussion sur The Talk mercredi dernier. J’ai toujours été accueilli avec tant d’amour et de soutien de la part de la communauté noire et j’ai un profond respect & amour pour la communauté noire. «

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy