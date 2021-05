Les dirigeants de THE Talk sont «en négociations finales» pour embaucher Jerry O’Connell pour remplacer Sharon Osbourne, alors que certains hôtes «ne voulaient pas travailler avec lui».

Jerry, 47 ans, a co-animé avec Sheryl Underwood, Amanda Kloots et Elaine Welteroth pour l’émission spéciale The Talk’s Men of May.

CBS

Jerry O’Connell est en pourparlers finaux pour rejoindre The Talk en tant qu’hôte permanent[/caption]

Getty

L’humoriste remplacerait Sharon Osbourne[/caption]

Le Soleil peut révéler en exclusivité que le comédien «est en négociations finales» pour remplacer Sharon, 68 ans, après avoir quitté la série en mars à cause de son combat à l’antenne avec Sheryl, 57 ans.

Mais la source a affirmé que le personnel «pense que le fait d’embaucher un homme blanc hétérosexuel entraînera davantage de réactions négatives dans la série.»

L’initié a déclaré: «Certains membres du personnel voulaient que Sharon soit remplacée par une star latina comme Eva Longoria, Gina Rodriguez ou Gloria Estefan. Cette porte devrait être ouverte. Il est temps pour une voix latina d’avoir une plate-forme.

Elaine s’est également «battue» pour qu’une Latina «rejoigne le spectacle».

Instagram

Jerry a été l’hôte invité de The Talk’s Men of May[/caption]

La source a ajouté: « Elle a même recommandé à certains de ses amis comme Julissa Bermudez de remplir le siège vide. »

Les représentants de CBS n’ont pas répondu à la demande de commentaires de The Sun.

Le soleil a précédemment rapporté Jerry était le «favori» pour remplacer Sharon, bien que Sheryl et Elaine n’étaient pas d’accord avec le nouvel ajout.

La source a déclaré: «À la caméra, tout le monde est amoureux et rit ensemble, mais hors caméra, Sheryl et Elaine ont soulevé de sérieuses préoccupations.

«Sheryl pense que Jerry va bien pour les producteurs du mois de mai, mais au-delà de cela, elle pense que nous disons au public que les femmes ne peuvent pas se comporter et être amies.

CBS

Sheryl Underwood s’inquiète également de l’arrivée de Jerry à temps plein[/caption]

Instagram

Sheryl pense que Jerry « nuirait davantage à la perception du public »[/caption]

«Ce n’est pas le récit que Sheryl veut et elle pense que cela nuirait davantage à la perception du public.»

Quant à Elaine, elle souhaite moins se concentrer sur les sujets légers et humoristiques abordés avec Jerry dans l’émission.

La source a poursuivi: «Elaine veut utiliser sa voix pour aborder des conversations importantes comme Black Lives Matter, sous représentation sur le lieu de travail et la brutalité policière, pas des conversations en surface sur Katy Perry ne se rasant pas les jambes.

«Elaine sent qu’elle a été embauchée pour avoir des conversations profondes et significatives et maintenant la série abandonne ce plan pour avoir des conversations idiotes.

Instagram

Jerry a rejoint Sheryl, Elaine et Amanda Kloots[/caption]

Getty

Les « pouvoirs en place » veulent embaucher Jerry[/caption]

« Les pouvoirs en place ne cessent de dire d’embaucher Jerry et de le réserver semaine après semaine. »

Bien que Jerry soit un grand nom, la source a déclaré: « La vérité est que personne ne peut remplacer Mme O. Sharon était la pièce maîtresse de l’émission. »

Un deuxième initié a déclaré: «Les animateurs apprécient ‘The Talk’s Men of May’ avec Jerry et les discussions amusantes et divertissantes qu’ils ont eues dans l’émission.

«La conférence continuera également à aborder des sujets importants et opportuns.»

CBS

Le remaniement du casting intervient après que Sharon ait quitté l’émission CBS après son combat à l’antenne avec Sheryl[/caption]

Le remaniement du casting a commencé lorsque Sharon a adressé sa décision à Soutenez la critique de Meghan Markle par son ami de longue date Piers Morgan, résultant en un combat à l’antenne avec Sheryl, lors de l’épisode du 10 mars.

Sharon sentait que Sheryl insinuait qu’elle était raciste en raison de sa décision de soutenir son amie.

Le spectacle a pris un pause d’un mois pour effectuer un examen interne.

CBS alors a annoncé que Sharon avait quitté la série en mars.

ET!

Le membre de la distribution d’origine a quitté la série en mars[/caption]

Getty

Carrie Ann Inaba a pris un congé seulement deux semaines après le départ de Sharon[/caption]

En avril, Carrie Ann Inaba était absente pendant deux semaines en raison des effets secondaires de ses diverses maladies auto-immunes.

Puis elle a annoncé qu’elle prenait un congé de l’émission CBS.

Le congé vient au milieu de sa querelle présumée avec le co-hôte Sheryl.

Une source a affirmé au Sun: «Sheryl est ravie Carrie Ann, 53 ans, est partie pour le moment.

CBS

Sheryl est « ravie » Carrie Ann est partie[/caption]

«Maintenant, Sheryl pense que la série peut rassembler leur équipe de rêve de co-hôtes pour donner à The View une course pour leur argent, au lieu de la marche lente que The Talk a fait.»

La source a poursuivi que Sheryl «adore modérer» l’émission et «être le point central de chaque conversation».

La source a ajouté: «Elle ne pensait pas que Carrie Ann avait fait du bon travail en dirigeant la série.

«Sheryl se sent beaucoup plus capable et a une personnalité plus dynamique pour le travail.»

Getty

Un deuxième initié a déclaré au Sun que les hôtes « s’entendaient bien »[/caption]

Carrie Ann se serait également sentie «stressée» après le départ de Sharon.

Une source a déclaré au Sun à l’époque: «Les animateurs de l’émission s’entendent bien. L’absence actuelle et passée de Carrie Ann n’avait à voir qu’avec ses maladies auto-immunes.

Le Sun a également signalé précédemment que l’actrice et danseuse Jenna Dewan.

Les fans du groupe Facebook The Talk sont partagés par rapport à Jerry, comme l’un d’eux l’a dit en faveur de sa participation à l’émission: «J’adore Jerry en tant que co-animateur !! J’aime aussi la façon dont ils s’entendent tous. Je pense que Sheryl fait un excellent travail en tant qu’hôte principal! »





Un deuxième a commenté: «Jerry est un hôte formidable !!! Il devrait rester. C’est bien d’avoir un homme là-bas !!! »

Mais un spectateur n’était pas d’accord: «Vous devez faire partir Jerry O’Connell. Il a été dans l’émission tous les jours. Je ne suis pas fou de lui.

Un deuxième a écrit: «Assez avec Jerry O’Connell. Il est tellement irritant.

Médias sociaux – Reportez-vous à la source

Certains téléspectateurs trouvent Jerry « irritant », tandis que d’autres disent qu’il est un « hôte formidable »[/caption]