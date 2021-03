THE Talk a annulé toutes les émissions pour le reste de la semaine, alors que l’enquête sur le combat entre Sharon Osbourne et Sheryl Underwood se poursuit.

Sharon, 68, s’est battu avec sa co-star Sheryl, 57 ans, dans l’épisode de mercredi de The Talk tout en défendant son amie Piers Morgan sur sa critique sévère de Meghan Markle au fil des ans.

Le discours fait maintenant l’objet d’un «examen interne», le réseau déclarant qu’il est «engagé pour un milieu de travail diversifié, inclusif et respectueux», comme l’émission était sur un hiatus jusqu’à mercredi.

Une source a déclaré en exclusivité à The Sun que les épisodes de The Talk sont «désormais annulés pour le reste de la semaine».

L’initié a ajouté: « Le personnel vient de le découvrir. »

CBS n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de The Sun.

Le drame a commencé lorsque Sharon a défendu sa décision de se tenir aux côtés de Piers, qui a quitté Good Morning Britain après que le co-animateur Alex Beresford l’ait critiqué pour son examen constant de la femme du prince Harry.

Sharon a ouvert l’épisode de mercredi: «Pourquoi est-ce que parce que j’ai soutenu un ami de longue date et un collègue de travail pendant des années, les gens disent:« Eh bien, vous devez être raciste parce qu’il est raciste ».

« Non. Je soutiens sa liberté d’expression. Je ne suis pas raciste et Piers non plus. Qu’ai-je déjà dit à propos de quelqu’un qui est raciste? Ce n’est pas en moi. Ce n’est pas dans mon âme.

Sheryl n’était pas d’accord avec les commentaires de Sharon, comme elle le prétendait Piers a montré « des implications raciales avec la façon dont il parlait de Meghan » la dernière fois qu’il est apparu dans leur talk-show.

Sheryl a poursuivi en expliquant: «Ce ne sont pas les mots exacts du racisme, c’est l’implication et la réaction à cela. Ne pas vouloir aborder cela parce qu’elle est une femme noire et essayer de l’écarter, c’est ce qui la rend raciste.

«Mais en ce moment, je parle à une femme qui est mon amie et je ne veux pas que quiconque ici regarde ça et dise que nous vous attaquons pour être raciste.

Une Sharon émue a ensuite roulé des yeux avant de plaisanter: «Je pense qu’il est trop tard. Je pense que cette graine est déjà cousue.

Dans l’épisode de jeudi, Sharon et Sheryl n’ont présenté aucune excuse.

Une source a déclaré au Sun les deux parties «ont refusé de s’excuser», bien que Sharon a présenté des excuses sur sa page Instagram.

L’initié a précédemment déclaré: «Sheryl et Elaine ne voulaient pas paraître faibles pour la communauté noire qui pense avoir fait tout son possible pour éduquer Sharon. Sharon ne croit pas que Sheryl et Elaine ne l’enterreraient pas davantage à l’antenne.

«Elle ne veut pas s’excuser lorsqu’elle sent qu’elle a été attaquée en ondes pour avoir soutenu un ami. C’était une impasse et il y a encore des tensions que vous pouvez couper avec un couteau.

La source a continué d’affirmer: «Le mal est fait. Mme O ne pardonnera jamais à Sheryl de lui avoir tendu une embuscade avec cette question et d’avoir semblé la dépeindre comme raciste à la télévision en direct. Ce pont est brûlé à jamais.

« Madame. O a quitté le plateau en sanglotant hier, tellement blessé par ce qui s’est passé.

Le soleil a également rapporté les deux «ne pourront plus jamais partager la même scène».

L’initié a précédemment ajouté: «Ils pourraient rembourser à Sharon le reste de son contrat de 5 millions de dollars et se terminer après qu’elle ait appelé le réseau pour avoir incité les producteurs à lui tendre une embuscade. Mais il est également possible qu’elle ne soit pas lâchée.

Le soleil a également rapporté les cadres et le personnel sont «divisés» sur l’avenir de Sharon sur le talk-show.

L’initié a déclaré: «Certains dirigeants veulent que Sharon parte. Certains cadres supérieurs ont fait valoir que la série ne pouvait pas survivre sans Sharon puisqu’elle est la seule star connue.

La source a poursuivi: «Certains membres du personnel pensent que Mme O doit démissionner parce que la mauvaise presse nuit à la série et qu’il est impossible de se remettre de Holly. [Robinson Peete] parler et de vieux clips faisant surface.

«D’autres pensent que Sharon est la seule raison pour laquelle les gens regardent l’émission. Les autres hôtes sont des inconnus relatifs. »

Quant aux co-animatrices de Sharon, Carrie Ann Inaba et Amanda Kloots: «Carrie Ann est une pacifiste et diplomate et préférerait que tout le monde résolve ses problèmes et garde le spectacle tel quel.

«Amanda veut juste que tout le monde s’entende.»

Dans l’ensemble, le personnel pense que Sharon «quittera l’émission soit parce qu’elle y est forcée, soit parce qu’elle a choisi de le faire» même si elle «ne veut pas perdre son emploi», a déclaré la source.

L’initié a continué d’alléguer: «Ils la paieront pour acheter son silence et la laisser tourner d’une manière mutuellement approuvée.

«Il y a de la morosité autour de tout. Tout semble sombre et lourd.

Sharon s’est ouvert à Variété à propos du crachat, car elle « a blâmé le réseau. »

Elle a déclaré: « J’étais aveugle, totalement aveugle par toute la situation. Au cours de mes 11 ans, c’était la première fois que je n’étais pas impliquée dans la planification du segment. »

Selon Sharon, elle était seulement informé qu’il y aurait un focus sur Piers quelques minutes avant l’épisode.

Elle a affirmé: «J’ai dit: ‘Bien sûr, ils peuvent me demander n’importe quoi.’ Mais ensuite j’arrive là-bas, je dis mon morceau et Sheryl [Underwood] se retourne droit, me regarde et lit une carte avec des questions.

Sharon Osbourne de The Talk sanglote lors d’un combat acharné avec Sheryl Underwood à la télévision en direct après avoir défendu Piers Morgan

«J’étais tellement blessé, pris au dépourvu et abasourdi par ce qu’on me demandait et pas préparé. Honnêtement, j’étais sous le choc. J’avais l’impression d’être devant un peloton d’exécution. Je me sentais comme un agneau tendu pour l’abattage. … Ils m’ont eu là-bas pendant 20 minutes.

Sharon a ensuite affirmé qu’elle « les a suppliés d’arrêter, de changer de sujet ».

Elle a ajouté: « Je suis une grande fille. Je suis une professionnelle. Cependant, CBS m’a pris au dépourvu. Je ne sais pas pourquoi ils m’ont fait ça. Les showrunners m’ont dit que c’était des cadres pour me faire ça. »