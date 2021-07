The Talk accueille une «augmentation de la demande» après que Jerry O’Connell ait touché un salaire de 2 millions de dollars en tant que remplaçant de haut niveau de Sharon Osbourne

Les animateurs de THE TALK « exigent des augmentations » après que Jerry O’Connell ait touché un salaire de 2 millions de dollars en remplacement de Sharon Osbourne, selon des sources.

Il a été annoncé dans l’épisode de mercredi de The Talk que l’invité fréquent Jerry, 47 ans, remplacera Sharon Osbourne et rejoindre Sheryl Underwood, Amanda Kloots et Elaine Welteroth en tant qu’hôte permanent.

5 Jerry O’Connell a touché un salaire de 2 millions de dollars en rejoignant The Talk Crédit : Instagram

5 Il remplace l’acteur d’origine Sharon Osbourne, qui a quitté la série en mars Crédit : ViacomCBS

Une source a déclaré exclusivement au Sun que les hôtes actuels sont « payés moins » que le comédien, car il gagne « près de 2 millions ».

L’initié a déclaré : « Le salaire de Jerry est inférieur à la moitié du salaire de Sharon, mais supérieur à celui de Sheryl. Amanda et Elaine font six chiffres.

« Personne ne s’est jamais plaint du fait que Sharon gagnait plus d’argent parce qu’elle était la star de l’émission et connue dans le monde entier afin que l’émission puisse être vendue à d’autres pays et générer des revenus.

«Elle était la pièce maîtresse et était la seule personne à générer une couverture médiatique régulière. La femme s’est ralliée à elle et savait qu’elle méritait plus de compensation pour le prestige et la pertinence qu’elle apportait à la série.

L’initié a poursuivi: « Attendez-vous à ce que les femmes demandent des augmentations égales à son salaire. »

« Son salaire est vraiment ce que les femmes remettent en question. Être payé moins qu’un homme ne convient à aucune des dames et il y aura des conversations sérieuses qui auront lieu.

« Elaine a défendu l’égalité de rémunération et a dénoncé le fait que les personnes de couleur soient moins payées et veillera à ce qu’elle et les autres femmes soient correctement rémunérées. »

Une deuxième source a confirmé au Sun que Jerry gagnait 35 000 $ à 40 000 $ par semaine.

Jerry remplace l’hôte d’origine Sharon, 68 ans, qui a quitté l’émission en mars après son combat à l’antenne avec Sheryl à propos de sa décision de soutenir les critiques de son ami Piers Morgan à l’encontre de Meghan Markle.

Pendant que Le discours L’équipe pense que Jerry est « bon dans ce qu’il fait », il « ne sera jamais aussi merveilleux que Sharon ».

La source a poursuivi: « Le personnel souhaite que Sharon revienne. Le décor n’est pas le même sans son énergie. C’est comme si une pièce d’un puzzle manquait et ne sera plus jamais la même. Sharon était The Talk.

«Il ne se comparera jamais à Mme O ou ne se rapprochera jamais de ce qu’elle a apporté au spectacle. Elle a donné son cœur et son âme pendant plus d’une décennie.

CBS n’a pas répondu à la demande de commentaires de The Sun.

L’épisode de mercredi de The Talk a été ouvert par Sheryl en disant: « Cette personne a suivi une formation sérieuse pour se préparer à ses nouvelles fonctions d’hébergement. »

Une vidéo a ensuite été diffusée de l’hôte fréquent Jerry s’entraînant et se dirigeant vers les studios The Talk, alors qu’il saluait les membres de l’équipe avant de monter sur scène pour rejoindre ses nouvelles co-vedettes.

Il a déclaré à propos du nouveau concert : « C’est vraiment excitant. Vous m’avez accueilli, mesdames. Je suis venu ici en tant qu’invité il y a des mois. Dès que je suis entré, vous êtes aimable, vous êtes gentille, vous êtes amusant et ça a fonctionné. Nous y sommes. Nous allons nous amuser beaucoup, nous le sommes vraiment. «

L’animatrice Elaine Welteroth a déclaré qu’elle était « chanceuse » d’avoir Jerry, car il faut un « vrai homme » pour participer à une émission féminine.

Amanda Kloots a ajouté: « J’adore vous avoir sur le plateau tous les jours. Vous apportez une énergie tellement incroyable à ce studio. J’apprends de vous tous les jours. Vous êtes un hôte incroyable et nous sommes tellement chanceux de vous avoir ici. »

Jerry a ensuite remercié l’équipage en ajoutant: « C’est un sentiment spécial ici. »

Sheryl a ensuite déclaré: « Vous ajoutez à cela. Vous faites sourire tout le monde. Vous connaissez les noms. Vous dites bonjour à tout le monde. «

L’acteur a commencé à co-animer aux côtés de Sheryl, Amanda et Elaine pour The Talk’s Men of May spécial, et a continué à co-animer ces dernières semaines.

Le soleil s’est brisé en mai que Jerry est « en négociations finales » pour remplacer Sharon.

Bien que les co-animateurs aient semblé ravis du nouvel ajout dans l’épisode de mercredi, une source a déclaré au Sun en mai que Sheryl et Elaine n’étaient « pas heureuses ».

La source a déclaré: «À la caméra, tout le monde est amoureux et rit ensemble, mais hors caméra, Sheryl et Elaine ont soulevé de sérieuses inquiétudes.

« Sheryl pense que Jerry va bien pour les producteurs du mois de Men of May, mais au-delà de cela, elle pense que nous disons au public que les femmes ne peuvent pas se comporter et être amies.

« Ce n’est pas le récit que Sheryl veut et elle pense que cela nuirait davantage à la perception du public. »

Quant à Elaine, elle souhaite moins se concentrer sur les sujets légers et humoristiques abordés avec Jerry dans l’émission.

La source a poursuivi: «Elaine veut utiliser sa voix pour aborder des conversations importantes comme Black Lives Matter, sous-représentée sur le lieu de travail et la brutalité policière, pas des conversations de surface sur Katy Perry qui ne se rase pas les jambes.

« Elaine a l’impression qu’elle a été embauchée pour avoir des conversations profondes et significatives et maintenant la série abandonne ce plan d’avoir des conversations stupides. »

Bien que Jerry soit un grand nom, la source a déclaré: « La vérité est que personne ne peut remplacer Mme O. Sharon était la pièce maîtresse de la série. »

Un deuxième initié a déclaré: « Les animateurs apprécient » The Talk’s Men of May « avec Jerry et les discussions amusantes et divertissantes qu’ils ont eues dans l’émission.

« The Talk continuera également d’aborder des sujets importants et d’actualité. »

En avril, Carrie Ann Inaba était absente pendant deux semaines en raison des effets secondaires de ses diverses maladies auto-immunes.

Puis elle a annoncé qu’elle prenait un congé de l’émission CBS.

Les téléspectateurs semblent mitigés par l’embauche de Jerry.

L’un d’eux a déclaré sur la page Facebook de The Talk : « Ce n’était plus l’émission chic qu’elle était… et ajoute maintenant un homme maladroit. Ils saisissent des pailles. Il ne l’aidera pas ! Je me demande combien de temps avant qu’il ne soit plus diffusé.

Mais un autre a déclaré en faveur de l’adhésion de Jerry : « Je suis tellement content qu’une perspective masculine soit incluse dans la discussion ; et j’ai toujours aimé Jerry depuis qu’il est enfant.

5 Sheryl gagne moins d’argent que Jerry Crédit : Getty

5 Amanda et Elaine font au milieu de six chiffres, selon une source Crédit : Getty