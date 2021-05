The Syndicate saison 5: Y aura-t-il une autre série?

La quatrième saison de THE Syndicate touche à sa fin – et les téléspectateurs se demandent déjà si une nouvelle installation est en préparation.

Créée par Kay Mellor, lauréate du BAFTA, la série d’anthologies a rendu le visionnement divertissant – voici ce que nous savons sur les perspectives d’une autre série …

La quatrième saison de The Syndicate se termine[/caption]

Y aura-t-il une autre série de The Syndicate?

Les choses s’annoncent prometteuses pour les perspectives d’avenir de l’émission.

L’écrivain Kay a révélé qu’un autre épisode se profile à l’horizon et a déjà commencé à penser à la nouvelle intrigue.

Elle a déclaré au Daily Star: «Il a fallu six ans pour que la série actuelle arrive

à l’écran.

«Mais il y a quelque chose qui cuit. Les ingrédients sont là, donc c’est là. Mais

ce n’est pas encore cuisiné.

Kay a également taquiné qu’elle avait un nouveau projet passionnant dans sa manche, faisant allusion à un autre drame épique.

Elle a ajouté: «Avant de faire plus de The Syndicate, j’ai autre chose que je

cuisiner. «

L’écrivain Kay a révélé qu’un autre épisode se profile à l’horizon[/caption]

Qui sera dans le casting?

On ne sait pas qui pourrait être dans la prochaine saison de la série.

Chaque série est centrée sur un syndicat de loterie différent, donc présente une distribution d’acteurs totalement différente.

La saison quatre s’est déroulée à Woodvale Kennels et mettait en vedette la star de Men Behaving Badly, Neil Morrissey, star de Call the Midwife.

Katherine Rose Morley et Kym Marsh de Coronation Street.

Taj Atwal de Line of Duty et YouTuber Joe Sugg ont également figuré.

Taj Atwal et YouTuber Joe Sugg de Line of Duty en vedette dans la dernière saison[/caption]

Qu’est-ce qui est susceptible de se passer?

La quatrième série a suivi Keeley et ses copains alors qu’ils se lancent dans une poursuite au chat et à la souris pour retrouver le propriétaire du marchand de journaux local Frank (Neil Morrissey) à Monaco après avoir volé leur jackpot de 27 millions de livres sterling.

Frank a empoché les gains des syndicats et a dit à Keeley qu’elle n’avait gagné que 500 £.

Il s’est ensuite envolé pour Monaco pour commencer une nouvelle vie – mais le syndicat du chenil était chaud sur sa queue.





Quand la prochaine série sera-t-elle à la télévision?

La saison quatre vient tout juste de se terminer, donc une saison cinq ne sera pas bientôt sur les écrans.

Les antécédents de l’émission ne révèlent rien non plus.

La saison est suivie six ans après la troisième saison.