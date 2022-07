“The Swimmers” choisi comme film de gala de la soirée d’ouverture du Festival international du film de Toronto

“The Swimmers”, un film sur deux sœurs fuyant la Syrie, sera la présentation du gala d’ouverture du Festival international du film de Toronto.

Le film de la réalisatrice Sally El Hosaini est basé sur l’histoire vraie des sœurs Mardini, qui ont été obligées de nager pendant des heures à côté de leur bateau surchargé pour rejoindre la Grèce depuis la Turquie en 2015.

El Hosaini dit que le film, qui est produit par Working Title et Netflix, convient bien à une ville aussi diversifiée que Toronto.

Les précédents films de la soirée d’ouverture incluent “Dear Evan Hansen” et “Once Were Brothers: Robbie Robertson and the Band”.

Le TIFF a déployé sa gamme une à la fois cette année, plutôt que de l’annoncer en une seule fois.

Le festival se déroule du 8 au 18 septembre.