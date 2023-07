‘The Super Mario Bros. Movie’ : quand et où diffuser le film de n’importe où

Diffusez Super Mario Bros. autant que vous le souhaitez. NBCUniversal

C’est Mario et Luigi contre Bowser dans un conte animé amusant qui donne vie aux personnages du jeu vidéo de Nintendo dans une bataille épique.

Après être sorti en salles en avril en tant que méga événement, le film Super Mario Bros. sera disponible en streaming sur votre écran de télévision. Le film d’aventure met en vedette Chris Pratt dans Mario, Charlie Day dans Luigi, Jack Black dans Bowser, Seth Rogen dans Donkey Kong et Anya Taylor-Joy dans Princess Peach.

L’histoire nous guide à travers les problèmes de plomberie des frères Mario avant de les lancer dans le Royaume Champignon. Rempli de cris nostalgiques et d’œufs de Pâques, le film propose une course sur route pour les âges, des brosses dangereuses avec de la lave et Peach comme un dur à cuire.

Lisez la suite pour connaître la date de sortie en streaming du film, où le regarder et comment un VPN peut faciliter votre expérience de visionnage.

Quand regarder le film Super Mario Bros.

Les fans peuvent accélérer pour regarder le film Super Mario Bros. lors de sa sortie exclusive sur Paon le 3 août. En plus du film, vous pouvez regarder des images des coulisses avec les acteurs, diffuser un guide de terrain interactif et immersif pour le film et visionner une vidéo lyrique de la sérénade de Bowser à Peaches. Peacock est uniquement disponible aux États-Unis et dans ses territoires, aux Samoa américaines, à Guam, dans les îles Mariannes du Nord, à Porto Rico et dans les îles Vierges américaines.

Si vous n’êtes pas abonné à Peacock mais que vous souhaitez l’être, vous avez le choix entre un plan financé par la publicité et sans publicité. Le film Super Mario Bros. est également actuellement disponible à l’achat numérique pour 20 $ d’endroits comme Amazon.

James Martin/Crumpe Vous aurez besoin d’un abonnement Peacock Premium pour regarder le film Super Mario Bros. Il en coûte 5 $ par mois pour la version basée sur la publicité, ou 10 $ par mois pour Peacock Premium Plus, qui supprime toute interruption liée à la publicité et vous donne la possibilité de télécharger du contenu sélectionné pour le regarder hors ligne. Notez qu’il y a des publicités sur l’abonnement Premium Plus en raison d’accords de licence de contenu. Avant de vous lancer, notez que vous pourrez peut-être obtenir gratuitement Peacock Premium, certains câblodistributeurs comme Spectrum et Comcast offrant actuellement des remises et des promotions d’essai gratuites prolongées.

Comment regarder le film Super Mario Bros. de n’importe où avec un VPN

Peut-être que vous voyagez à l’étranger et que vous souhaitez diffuser Peacock lorsque vous êtes loin de chez vous. Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement de position sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable pour accéder au film de n’importe où dans le monde. Il existe également d’autres bonnes raisons d’utiliser un VPN pour le streaming.

Un VPN est le meilleur moyen d’empêcher votre FAI de limiter vos vitesses en cryptant votre trafic. L’utilisation d’un VPN est également une excellente idée si vous voyagez et que vous vous trouvez connecté à un réseau Wi-Fi et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions. Le streaming TV peut être un peu plus fluide avec un VPN fiable et de qualité qui a passé nos tests et nos normes de sécurité.

Vous pouvez utiliser un VPN pour diffuser du contenu légalement tant que les VPN sont autorisés dans votre pays et que vous disposez d’un abonnement valide au service de streaming que vous utilisez. Les États-Unis et le Canada font partie des pays où les VPN sont légaux, mais nous vous déconseillons de diffuser ou de télécharger du contenu sur des sites torrent illégaux. Nous recommandons ExpressVPN, mais vous pouvez opter pour un autre fournisseur de notre meilleure liste comme Surfshark ou NordVPN.

Sarah Tew / Crumpe Si vous recherchez un VPN sécurisé et fiable, le choix de nos éditeurs est ExpressVPN. Il est rapide, fonctionne sur plusieurs appareils et fournit des flux stables. C’est normalement 13 $ par mois, mais vous pouvez obtenir 15 mois pour 6,67 $ par mois en optant pour le plan annuel d’ExpressVPN. qui comprend trois mois gratuits. ExpressVPN offre une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Lisez notre avis sur ExpressVPN.

Suivez les instructions du fournisseur VPN pour l’installation et choisissez un pays où le film Super Mario Bros. sera diffusé sur Peacock. Avant vous ouvrez l’application de streaming, assurez-vous que vous êtes connecté à votre VPN en utilisant la région sélectionnée. Si vous souhaitez diffuser le film sur plusieurs appareils, il est possible que vous deviez configurer chacun d’eux pour vous assurer que vous êtes connecté. Accédez aux paramètres et vérifiez vos connexions réseau pour vérifier que vous êtes connecté et connecté à votre VPN. compte. Vous êtes maintenant prêt à ouvrir Peacock pour diffuser.

Si vous rencontrez des problèmes avec le streaming, assurez-vous d’abord que votre VPN est opérationnel sur son adresse IP cryptée. Vérifiez que vous avez correctement suivi les instructions d’installation et que vous avez choisi la bonne zone géographique pour la visualisation. Si vous rencontrez toujours des problèmes de connexion, vous devrez peut-être redémarrer votre appareil. Fermez toutes les applications et fenêtres, redémarrez votre appareil et connectez-vous d’abord à votre VPN. Notez que certains services de streaming ont des restrictions sur l’accès VPN.