The Sunday Read : « À quoi ressemble un mode de vie durable ? Peut-être comme l’Uruguay’

Partout dans le monde, les pays développés se sont enfermés dans des modes de vie non durables et énergivores. Alors que l’effondrement de l’environnement menace, le journaliste Noah Gallagher Shannon explore les leçons de durabilité qui peuvent être tirées en regardant “des nations plus petites, peut-être même moins prospères” comme l’Uruguay.

“La tâche de réduire notre empreinte sociétale est le problème le plus urgent de notre époque – et peut-être le plus insoluble”, écrit Shannon, qui explique que le problème de réduire davantage notre empreinte « n’est pas que nous n’avons pas de modèles de vie durable ; c’est que peu existent sans pauvreté.

Tracer la durabilité de l’Uruguay, Shannon montre comment une taille et une concentration de population relativement petites (environ la moitié des 3,5 millions d’habitants du pays vivent à Montevideo, la capitale) ont longtemps donné au pays un sens collectif. Il montre également comment, dans un pays aussi soudé, les inégalités atteignent un point d’ébullition rapide, citant un slogan d’un groupe marxiste-léniniste appelé les Tupamaros : “Tout le monde danse ou personne ne danse”.