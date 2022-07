The Sunday Read : « À l’intérieur de la poussée pour diversifier l’industrie du livre »

Pendant des générations, les principaux éditeurs américains se sont concentrés presque entièrement sur les lecteurs blancs. Maintenant, un nouveau cadre de cadres tente d’ouvrir l’industrie.

La journaliste Marcela Valdes a passé un an à rendre compte de ce qu’elle a décrit comme “l’histoire problématique de la diversité dans l’édition de livres et la manière dont elle a affecté les éditeurs, les auteurs et ce que vous voyez (ou ne voyez pas) dans les librairies”.

En interviewant plus de 50 professionnels du livre actuels et anciens, ainsi que des auteurs, Mme Valdes a appris les tentatives infructueuses précédentes de cultiver le public noir et a examiné les subtilités d’une culture de l’industrie qui lutte toujours pour «surmonter l’élitisme clubby et blanc c’était né en.”