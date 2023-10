LE SOLDAT accroupi derrière des sacs de sable dans un nid de mitrailleuses était tendu alors qu’il pointait son arme vers des bâtiments fumants à quelques centaines de mètres.

Sous sa position élevée se trouvait un trou béant dans la clôture de 10 pieds de haut où les terroristes affluaient pour tuer et kidnapper un quart de cette communauté agricole autrefois idyllique.

L’homme du soleil Nick Parker dans l’une des maisons saccagées et incendiées du kibboutz Nir Oz Crédit : Doug Seeburg

Le Hamas a brûlé vives des familles après avoir pris d’assaut le kibboutz Crédit : Doug Seeburg

La clôture brisée par laquelle le terroriste est entré dans le kibboutz, à moins d’un kilomètre de la frontière avec Gaza Crédit : Doug Seeburg

Des soldats de Tsahal patrouillent dans la zone frontalière Crédit : Doug Seeburg

Le groupe terroriste a envahi les maisons du kibboutz avant de massacrer un quart du village. Crédit : Doug Seeburg

C’était aujourd’hui le village de Nir Oz – la communauté de kibboutz la plus proche du bastion du Hamas à Gaza.

Et une équipe de Sun escortée par les troupes israéliennes a appris d’autres atrocités commises par le sauvage qui a déclenché la crise israélienne – ainsi qu’une nouvelle tactique terroriste horrifiante.

Le centre du kibboutz se trouve à seulement 1,6 km du mur frontalier fortifié entourant la bande côtière de 40 km de long et ses terres agricoles s’étendent à moins de 180 mètres.

Et sa proximité a facilité la marche des otages à travers un terrain découvert vers le repaire des terroristes, qui est devenu la capitale des enlèvements des attentats du 7 octobre.

Hier, le chef de la communauté du kibboutz, Ron Bahat, 57 ans, moi-même et le photographe Doug Seeburg nous avons accompagnés à pied jusqu’au point accessible le plus proche de Gaza.

Le survivant fatigué et traumatisé a déclaré alors que les frappes aériennes israéliennes martelaient au loin l’enclave assiégée : « Nous avons perdu un quart de notre peuple.

« Ils en ont tué 25, mais entre 80 et 100 personnes sont toujours portées disparues, présumées kidnappées.

« Nir Oz était magnifique – vous pouvez voir que c’était un endroit merveilleux et bien entretenu – l’endroit le plus vert où vivre que vous puissiez imaginer.

« Mais ils sont venus pour tuer, kidnapper et brûler – et c’est maintenant une ville fantôme. »

Ron nous a expliqué que les sauvages du Hamas employaient une tactique consistant à brûler délibérément les familles désespérées hors de leurs maisons après qu’elles se soient réfugiées dans des salles de panique.

Il a réussi à sauver sa famille en maintenant désespérément la porte fermée dans la pièce recouverte d’acier de sa maison – et s’est recroquevillé de terreur pendant plus de huit heures avant l’arrivée des secours.

Les habitants les moins chanceux ou ceux incapables de fermer leurs portes ont vu leurs maisons incendiées jusqu’à ce qu’ils fuient les flammes – dans l’étreinte mortelle des voyous meurtriers.

Ceux qui étaient trop âgés ou infirmes pour parcourir la courte distance jusqu’à Gaza ont été exécutés sur place, tandis que d’autres ont été brûlés vifs dans leurs maisons plutôt que d’affronter les monstres.

Ron a déclaré : « La tactique ici était définitivement de nous brûler nos maisons et de kidnapper et tuer autant d’entre nous que possible.

« Ils ont assassiné des familles sans hésitation et nous ont volé alors qu’ils allaient de maison en maison.

Des voitures incendiées près de la clôture après l’assaut du kibboutz par les combattants du Hamas Crédit : Doug Seeburg

Nick Parker à la clôture par où les terroristes se sont introduits par effraction Crédit : Doug Seeburg

Restes carbonisés de maisons après qu’elles aient été incendiées par le groupe terroriste Crédit : Doug Seeburg

« Il y a probablement plus de 100 maisons ici et seulement quatre dans lesquelles nous ne sommes pas entrés – et la plupart ont été incendiées.

« Ils n’ont aucune humanité et ne méritent pas de vivre. Ils sont pires que l’EI. »

Ron nous a fait visiter la coque noircie de la maison de son voisin Bracha Levinson – qui a connu un sort horrible partagé par 25 villageois du kibboutz ici.

Une cuisinière était le seul objet reconnaissable à l’intérieur de la coque touchée du bâtiment que Bracha a finalement fui avant d’être abattu par les balles du Hamas.

Adina Moshe, une aînée du kibboutz âgée de 75 ans, fait partie des personnes qui ont été kidnappées après avoir été enfumées hors de son abri voisin.

Une autre femme issue d’une communauté très unie d’environ 400 personnes seulement – nommée Carmela Dan – et sa mère âgée auraient également été initialement soupçonnées d’avoir été kidnappées.

Mais les deux hommes traumatisés sont morts des suites de leurs blessures ou de leurs brûlures, ou bien ont été exécutés sur la route vers Gaza.

La tension est restée élevée aujourd’hui alors que les soldats parcouraient constamment les champs à l’aide de télescopes, alors que des informations faisaient état de « dizaines » de tueurs du Hamas toujours actifs en Israël.

Plusieurs ont été retrouvés cachés dans les champs ces derniers jours, étant restés pour harceler les habitants terrifiés, tandis que d’autres ont continué à se faufiler sur le territoire israélien en utilisant des tunnels.

D’énormes bangs remplissaient l’air à intervalles réguliers alors que les avions de guerre et l’artillerie israéliens attaquaient, envoyant des panaches de fumée noire à une courte distance sur un patchwork de champs.

Le mitrailleur avait les yeux rivés hier sur le bastion du Hamas alors que nous lui demandions s’il avait vu de l’activité.

Ses yeux restaient rivés sur la puissante lunette qu’il utilisait pour identifier des cibles possibles alors qu’il criait en retour : « Je ne peux pas parler, je dois me concentrer. »

Il y a quelques jours à peine, Nir Oz était une idylle soigneusement conçue où les voisins menaient une vie communautaire heureuse tout en s’occupant de la terre.

Un jardin – à côté de l’endroit où la clôture du kibboutz a été brisée – possédait son propre jardin de sculptures hippies, désormais jonché de douilles de balles et de débris.

Des rêveurs et des idéalistes qui croyaient qu’il était possible de vivre en paix et de surmonter des siècles de haine enracinée sont venus vivre ici.

Mais ces rêves se sont transformés en cauchemar à l’aube du 7 octobre, lorsque les terroristes ont transformé ce havre d’espoir en enfer.

Racontant son propre combat pour la survie, le leader communautaire Ron a déclaré : « Je les ai combattus aussi fort que possible et j’ai utilisé une corde pour maintenir fermée la porte de mon coffre-fort.

«C’était suffisant pour me sauver, moi et ma famille, et ils n’ont pas tiré sur ma porte et nous avons survécu. Nous avons été bénis et chanceux.

« Mais cet endroit ne sera plus jamais le même. Nous pouvons voir d’où ils viennent et il y a toujours la peur qu’ils reviennent.

« Nous aimions notre vie ici, mais ils nous ont tout pris, y compris une personne sur quatre. »

Les victimes du kidnapping de Nir’s Oz faisaient partie des quelque 200 personnes qui seraient à la merci des ravisseurs du Hamas alors que les frappes aériennes se poursuivaient hier sur Gaza.

Le journaliste du Sun se tient à côté d’une rangée de voitures incendiées près de la barrière de sécurité Crédit : Doug Seeburg

Les victimes du kidnapping de Nir’s Oz faisaient partie des quelque 200 otages du Hamas Crédit : Doug Seeburg