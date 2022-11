The Sun remporte le prix national Making A Difference pour sa campagne Give It Back pour les enfants handicapés

THE Sun a remporté le prix national Making A Difference de cette année pour sa campagne Give It Back pour les enfants handicapés.

Exposant comment seulement 4% des familles avec enfants handicapés ont déclaré avoir reçu le soutien dont elles avaient besoin, le gouvernement a déboursé 48 millions de livres sterling supplémentaires pour financer des programmes de soutien destinés à aider les parents épuisés.

Le Sun a fait campagne pour que le gouvernement restitue le financement annuel coupé à des centaines de milliers de familles, qui en 2021 a atteint un honteux 573 millions de livres sterling.

Étonnamment, 89 % des élèves ayant des besoins spéciaux poursuivent une éducation soutenue, un emploi ou un apprentissage après l’école, contre 94 % de leurs pairs n’ayant pas de besoins similaires.

Au cours de la campagne, le journal s’est associé au Partenariat pour les enfants handicapés afin de donner la parole à des parents inconnus qui se battaient pour que leurs enfants reçoivent le soutien dont ils avaient besoin.

Le West Midlands Express et le Shropshire Star ont également remporté le prix local pour la campagne, Feed A Family, qui s’est associée à des banques alimentaires pour s’approvisionner avant Noël.

Le directeur général de la News Media Association, Owen Meredith, a déclaré: «Toutes nos félicitations à The Express et Star and The Sun pour avoir remporté le prix Making A Difference 2022 pour la meilleure campagne nationale et locale.

« Les candidatures de cette année démontrent le paysage remarquable du journalisme britannique aujourd’hui, soulignant l’importance d’un journalisme de confiance et de qualité ainsi que la capacité puissante des médias d’information à fournir au public des enquêtes, des campagnes et des scoops déterminant l’agenda.

Il a ajouté : « Les campagnes gagnantes, Give It Back et Feed A Family, sont des exemples exceptionnels du rôle vital que joue le journalisme dans notre société, de l’information et de l’engagement du public à la collecte de fonds et à la sensibilisation à des causes importantes.

« Les équipes derrière ces campagnes devraient être immensément fières de leurs réalisations.