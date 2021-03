M. Portley-Hanks s’est connecté à TLOxp , un service avec une vaste base de données d’informations restreintes sur les particuliers et les entreprises, et a recueilli une mine de détails – adresses de domicile, numéros de téléphone portable, numéros de sécurité sociale et plus – sur Mme Markle, ses parents, ses frères et sœurs et son ex-mari . Il l’a ensuite vendu à l’éditeur américain, James Beal, pour 2 055 dollars, selon une facture examinée par le New York Times.

Le rédacteur américain du Sun basé à New York s’est tourné vers une source de confiance pour obtenir une aide rapide: Daniel Portley-Hanks, un enquêteur privé vétéran de Los Angeles connu sous le nom de Danno, dont le curriculum vitae comprend plusieurs séjours en prison et des décennies de travail clandestin pour une gamme de clients, dont plusieurs tabloïds britanniques.

C’était l’automne 2016, et The Sun, la Grande-Bretagne le plus populaire journal tabloïd, était sur une histoire juteuse: le prince Harry, le fils cadet du prince Charles, sortait avec une actrice américaine nommée Meghan Markle. Les nouvelles royales étaient ennuyeuses à l’époque – le frère aîné de Harry, le prince William, était déjà marié – donc tout développement dans la vie amoureuse de Harry était qualifié de scoop majeur.

M. Portley-Hanks, maintenant âgé de 74 ans et à la retraite, a déclaré que ses données avaient également mis le Soleil sur les traces du père de Mme Markle, Thomas Markle, un ancien directeur de l’éclairage d’Hollywood, qui s’est brouillé avec sa fille lors d’un échange de lettres et d’entretiens amers. cela continuerait de jouer dans les tabloïds même après que Mme Markle ait épousé le prince Harry, en 2018.

Armé de ces informations, The Sun a sauté à la vitesse supérieure, produisant un flot de potins, «exclusifs» de sources minces au cours de la semaine prochaine. L’un a discuté de la façon dont Harry, désespéré de sortir avec Meghan après l’avoir rencontrée pour la première fois plus tôt cette année-là, «l’a poursuivie et l’a assiégée avec des textes jusqu’à ce qu’elle accepte une date. Un autre en vedette un entretien peu flatteur avec la demi-soeur de Mme Markle, Samantha, qui a décrit Mme Markle comme une grimpeuse sociale ambitieuse et insensible qui a pratiquement abandonné sa famille lorsqu’elle est devenue célèbre.

Les enquêteurs privés agréés comme M. Portley-Hanks ont le droit d’accéder à ces informations au nom de clients pour les utiliser, par exemple, dans des affaires civiles et pénales. Mais transmettre ces informations aux organes de presse constitue une violation des lois américaines sur la protection de la vie privée. (Les agences de presse américaines peuvent rechercher des informations sur TLOxp et des services similaires, mais n’ont accès qu’à un ensemble limité de données.)

Une déclaration de TransUnion, propriétaire du service TLOxp, a déclaré: «La protection des informations est la priorité absolue de TransUnion. Cette personne n’était pas autorisée à partager les informations obtenues de TLOxp avec des tiers. »

Le rôle de M. Portley-Hanks dans la fourniture d’informations à The Sun a été découvert pour la première fois par Graham Johnson, un ancien journaliste de tabloïd britannique qui écrit maintenant pour Byline Investigates, une publication en ligne financée par des dons et axé sur les malversations dans les tabloïds britanniques.

Après le scandale de piratage téléphonique de 2011, qui a commencé avec le piratage du téléphone portable d’une fille de 13 ans assassinée et a finalement révélé les moyens sournois et illégaux dont les tabloïds britanniques obtenaient leurs plus juteux scoops, une grande partie des médias britanniques ont cessé de couvrir le problème; Byline Reports est resté avec le sujet.

Le scandale et les sanctions légales qui en ont découlé étaient censés mettre un terme à de telles pratiques. Rupert Murdoch, le magnat des médias qui exerce une vaste influence en Grande-Bretagne grâce à sa propriété de The Sun and The Times of London, un grand journal plus respectable, a promis que ses journaux n’utiliseraient plus d’enquêteurs privés – sauf dans des circonstances extraordinaires et alors uniquement avec autorisation. des meilleurs éditeurs.

Mais selon M. Portley-Hanks, certains journalistes ne l’ont pas pris au sérieux.

À un moment donné, The Sun «m’a envoyé une lettre que je devais signer qui disait que je n’utiliserais aucune méthode illégale pour localiser des personnes ou faire des vérifications des antécédents», a-t-il déclaré dans une interview. «Ensuite, les journalistes sont revenus vers moi et m’ont dit: » Mais si vous voulez travailler, continuez à faire ce que vous faisiez « , avec un signe de tête et un clin d’œil. »

Dans le cas de Mme Markle, «je crois fermement que James Beal savait que ce que je lui fournissais avait été obtenu illégalement», a déclaré M. Portley-Hanks dans un affidavit qu’il a fourni aux avocats de Harry, qui poursuit le Sun et un autre tabloïd, le Daily Mirror, sur des accusations non liées de piratage téléphonique.