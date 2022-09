La vie et le règne exceptionnels de Sa Majesté seront illustrés à travers près de 272 photographies époustouflantes dans un magazine souvenir sur papier glacé dans le dimanche de ce week-end.

Nos lecteurs peuvent revivre les 96 années glorieuses de la reine, d’une petite princesse prête à mener une vie tranquille dans une famille heureuse, à devenir une figure de proue mondiale marquante et la grand-mère aimante de la fière nation.

La vie et le règne exceptionnels de Sa Majesté seront présentés à travers 272 images dans un magazine souvenir sur papier glacé dans The Sun dimanche Crédit : Camera Press

Des images poignantes montrent son lien incassable avec sa sœur Margaret, sa contribution stoïque à la Seconde Guerre mondiale et son magnifique mariage avec son bien-aimé prince Philip, commençant une vie d’amour et de rires.

Et son grand couronnement, le premier à être télévisé, donnant le coup d’envoi de 70 ans de service inoubliables dans le cadre d’engagements royaux dans le monde entier avec des dirigeants et des citoyens, est également illustré.

Elle est montrée en train d’effectuer des investitures, d’inspecter ses troupes et de faire des voyages en métro.

On la voit également rencontrer n’importe qui, des présidents Reagan et Bush aux acteurs de Coronation Street et des Spice Girls.

Mais des photographies de famille touchantes au fil des décennies révèlent la femme dévouée derrière les insignes comme une épouse, une mère, une grand-mère, une arrière-grand-mère… et une propriétaire de chien chaleureuses et aimantes.

Et ses goûts tendance pour les tenues lumineuses et les chapeaux assortis sont capturés dans toute leur splendeur.

Procurez-vous le numéro de collection de 48 pages dans The Sun dimanche chez les marchands de journaux et les supermarchés.