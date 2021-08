La suite tant attendue de Suicide Squad est maintenant disponible au Royaume-Uni et à quelques jours de sa sortie aux États-Unis. Créé par James Gunn, ancien élève de Marvel, The Suicide Squad dispose d’un casting de stars et s’avère beaucoup plus réussi que son prédécesseur.

Vous pouvez prendre vos billets pour le film dès maintenant. Au Royaume-Uni, ils sont en vente sur Cineworld, Odeon et Vue, tandis qu’aux États-Unis, ils seront disponibles en pré-commande auprès de Fandango, AMC et Atom Tickets. Le film sera également disponible sur HBO Max, auquel vous pouvez vous abonner pour 14,99 $ par mois.

Si vous souhaitez savoir si cela vaut la peine de rester au cinéma pour un contenu bonus après la fin du film, nous avons tout ce que vous devez savoir. Vous pouvez également consulter un article similaire pour la scène post-crédits de Black Widow et découvrir comment regarder The Suicide Squad à la maison, où que vous soyez dans le monde. The Suicide Squad a-t-il une scène post-crédits? Ne quittez pas le cinéma tout de suite, car The Suicide Squad a en fait une scène post-générique. Vous devrez regarder tout le générique pour le regarder, mais c’est relativement important pour l’univers DC. Si vous souhaitez savoir ce que c’est, nous avons les informations ci-dessous : Spoilers ci-dessous pour The Suicide Squad Pendant le film, le Pacificateur de John Cena est abattu et apparemment tué par Bloodspot d’Iris Elba. Cette décision intervient après que Peacemaker a obtenu la preuve sur un lecteur physique que le gouvernement américain avait expérimenté sur des enfants. Peacemaker a tué Rick Flag pour l’empêcher de rendre le lecteur au public, et a également failli tuer Ratcatcher 2 (Daniela Melchior). La scène post-générique révèle que Peacemaker n’est en fait pas mort du tout. L’équipe de Waller l’a sauvé des décombres, juste au cas où ils auraient besoin de lui pour sauver à nouveau le monde. Cela met en place la nouvelle série Peacemaker qui devrait sortir en janvier 2022 sur HBO Max. Également dirigé par James Gunn, ce spectacle plongera dans le personnage troublé et jusqu’où il ira pour obtenir le plus grand bien à ses yeux – la paix sur Terre. Vous pouvez en savoir plus sur la série Peacemaker ici.