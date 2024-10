La réalisatrice Coralie Fargeat possède un don infernal : la capacité de réaliser un long plan d’une aiguille suturant le dos mutilé de Demi Moore, aussi nauséabonde qu’un gros plan de Dennis Quaid mangeant des crevettes. Le fond est un film pécheur, sorti des profondeurs les plus drôles de l’enfer, et je l’ai adoré.

Le film s’ouvre sur un œuf fantaisiste et cliniquement éclairé – une synthèse parfaite du ton du film. Une seringue injecte dans l’œuf quelque chose de vert et visqueux, faisant frémir et multiplier le jaune. J’ai frémi aussi, ajoutant instantanément le film à mon canon personnel « d’horreur aux œufs » (un microgenre que j’ai évité depuis Luke la main froide et mon aversion ultérieure pour les œufs durs).

Du fond de la salle, quelques-uns d’entre nous ont gémi et ri dès la scène d’ouverture. Nous avons essayé de nous contenir, mais à la fin, le public tout entier était un chœur de réactions instinctives. Une symphonie de « AWW NOOO’s » accompagnait une rafale de bras agités couvrant les yeux, les oreilles et même le nez.

Qu’il s’agisse de crevettes sur la tête, d’une peau jeune et sans pores, de nourriture grésillante ou d’un spray artériel digne d’un concert de GWAR, tout était rendu complètement dégoûtant. Le fond j’ai provoqué des halètements, des ricanements et des haut-le-cœur si rapidement que respirer, sans parler de manger mon pop-corn, est devenu un défi. De l’apparemment inoffensif au ouvertement sanglant, cette satire d’actualité embrasse les extrêmes. Fargeat embrouille les folies de l’orgueil et de la gourmandise, s’en prenant aux standards de beauté hollywoodiens. C’est fantastique, c’est repoussant, Dennis Quaid vole la vedette, et sa sortie coïncide parfaitement avec la montée en popularité d’Ozempic. J’espère qu’ils proposent une offre 2 pour 1.

Précédemment:

• Grand roman de science-fiction d’horreur des années 1950, The Mind Thing, maintenant sur Kindle

• Jordan Peele partage son guide des films d’horreur