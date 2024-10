The Substance : un film d’horreur corporel provoquant des débrayages dans les cinémas du monde entier

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire Notre mission est de fournir des reportages impartiaux et fondés sur des faits qui demandent des comptes au pouvoir et exposent la vérité. Que ce soit 5 $ ou 50 $, chaque contribution compte. Soutenez-nous pour proposer un journalisme sans agenda. En savoir plus

Un nouveau film d’horreur corporelle provoque des débrayages dans les cinémas du monde entier en raison de son extrême gore.

Les personnes présentes aux projections du nouveau film ont partagé leur expérience de regarder le titre de plus de deux heures tandis que les membres du public autour d’eux décidaient que cela suffisait.

Le film en question est Le fondréalisé par Coralie Fargeat et nommé l’un des meilleurs titres du Festival de Cannes de cette année par L’Indépendantqui a prédit que ses sensations fortes recevraient une réponse « j’aime ou je déteste » lors de sa sortie.

Mettant en vedette Demi Moore, le film, distribué par Mubi, suit une star hollywoodienne vieillissante qui prend une drogue du marché noir pour créer une version plus jeune d’elle-même, interprétée par Margaret Qualley.

Son intrigue alléchante a attiré des cinéphiles qui n’étaient clairement pas préparés à l’extrême des choses ; L’Indépendant précédemment appelé Le fond « Une horreur corporelle qui va là où même les aficionados de l’horreur corporelle seront choqués ».

Après avoir vu le film, un cinéphile a écrit : « Ma critique de Le fond c’est que les gens ont quitté notre projection et en ce qui me concerne, nous n’avons pas assez de films où cela pourrait arriver », avec un autre déclarant: « Certaines personnes sont sorties de la projection de Le fond nous étions hier soir. L’un des films les plus violents que j’ai jamais vu.

Une personne ajouté: « J’ai vu des milliers de films et c’est très difficile de me choquer, mais ce film glorieusement dément était cray-cray le 11. ‘The Substance’ n’est pas pour les âmes sensibles (lors de mon visionnage, plusieurs personnes sont sorties au milieu film), mais est un classique culte instantané. Vous êtes prévenu.

D’autres qui ont réussi à s’en sortir ont été secoués par ce dont ils venaient de voir, avec un utilisateur de X/Twitter écrivant : « Après Le fond À la fin, tout le théâtre était complètement silencieux et immobile pendant que le générique roulait, puis quelqu’un a dit : est-ce que tout le monde va bien ? Et tout le monde à l’unisson a dit « non ».

Ce message mettait en évidence la nature controversée du film. en lisant: « Le fond C’est la seule fois où je suis allé au cinéma et tout le monde a applaudi à la fin. Deux personnes sont sorties au bout de 20 minutes. Trois autres sont sorties plus tard.

ouvrir l’image dans la galerie « The Substance » provoque des débrayages de masse dans les cinémas (Mubi)

Il est dommage que les gens se retirent, car ils manqueront certainement quelque chose : les 30 dernières minutes présentent certaines des scènes les plus scandaleuses et audacieuses montrées au cinéma depuis des années – et à Cannes, ils ont extrêmement bien joué devant un public rempli.

Le fond est maintenant au cinéma.