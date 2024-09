« The Substance » de Demi Moore est le film le plus grossier et le plus sexy de l’année

Grotesque et sexy de manière hilarante et scandaleuse, le film de la scénariste/réalisatrice Coralie Fargeat La substance est le récit gluant de la lutte d’une femme contre les ravages du temps. Redevable au travail de David Cronenberg, Brian De Palma et, plus particulièrement, de Stanley Kubrick, ce film d’horreur corporelle n’est ni subtil ni concis en ce qui concerne ses thèmes ou sa méchanceté fantasmagorique.

Néanmoins, comme un groupe qui s’accroche à un riff savoureux et le conduit à fond, ce film à couper le souffle, présenté en avant-première au Festival international du film de Toronto le 5 septembre et dans les salles le 20 septembre, après avoir remporté le prix du meilleur scénario au Festival de Cannes en mai, pousse tout au-delà du point de modération et de décence jusqu’à devenir un discours tumultueux sur les forces personnelles et culturelles qui poussent les femmes à la folie en quête de perfection physique.

Mené par les performances littéralement et figurativement révélatrices de Demi Moore et Margaret Qualley, La substance est une étude d’Elisabeth Sparkle (Moore), une reine du sport à la télévision qui, après avoir passé son 50e anniversaire à enregistrer son programme à succès – pensez aux vidéos d’entraînement à l’ancienne de Jane Fonda dans lesquelles des filles canon font des routines synchronisées en spandex – entend son patron de réseau Harvey (Dennis Quaid) la calomnier en la traitant de « vieille salope » hagarde et exiger qu’elle soit remplacée.

Lors d’un déjeuner qui suit, Harvey tente de décevoir Elisabeth en lui disant que « le renouveau est inévitable ». La renaissance est certainement convoitée par l’icône en déclin. Une séquence d’ouverture amusante dépeint la durée de vie déclinante de l’étoile d’Elisabeth sur le Hollywood Walk of Fame, et lorsqu’elle se regarde dans le miroir, le regard de dégoût et de consternation de l’actrice est indubitable.

En rentrant chez elle, Elisabeth est distraite par la vue de son visage arraché d’un panneau publicitaire et a un accident de voiture. Au cabinet du médecin, une assistante médicale l’examine discrètement et lui annonce qu’elle serait une « bonne candidate ». En sortant, elle est confrontée à une ancienne camarade de classe qui loue sa beauté toujours aussi vibrante. Hélas, elle reste obsédée par une estime de soi en baisse et est donc intriguée lorsqu’elle découvre que l’assistante médicale a glissé une clé USB dans la poche de son manteau jaune vif. Cet appareil est étiqueté « La Substance » et comporte un numéro de téléphone. De retour chez elle, elle vérifie son contenu, qui concerne un processus révolutionnaire de division cellulaire qui garantit « une meilleure version de soi-même ».

Au début, Elisabeth rechigne à cette absurdité, mais ses insécurités liées aux rides ne la quittent pas et elle contacte bientôt le service. Cela lui permet d’obtenir une carte-clé qui lui donne accès à une adresse dans une ruelle effrayante où elle trouve une boîte aux lettres avec un colis contenant des instructions et du matériel pour la substance. La première étape consiste à s’injecter un activateur. Ensuite, elle est censée utiliser de la nourriture liquide intraveineuse appelée « stabilisateur » pendant sept jours consécutifs, comme son « autre moi ». Enfin, à la fin de la semaine, elle est censée « changer ».

En se regardant nue dans le miroir, la caméra de Fargeat s’attardant sur chaque pli et crevasse de son visage, de ses hanches, de ses jambes et de ses fesses, Elisabeth saute le pas et se pique avec le mystérieux composé. Elle heurte aussitôt le sol carrelé, ses pupilles se doublant et son dos se fendant pour qu’un nouvel être puisse émerger de l’intérieur.

Cette figure, c’est Sue (Qualley), son sosie plus jeune et meilleur, qui est tout ce dont Elisabeth a rêvé. « Souviens-toi que tu es une », dit la voix au bout du fil, mais Sue se voit davantage comme Elisabeth 2.0, et se met rapidement à créer la vie que son autre moitié désirait, avec un rôle principal dans une émission de sport qui se distingue par ses tenues plus étriquées et son contenu plus sexualisé.

Opérant dans un environnement intensif La Quatrième Dimension-ish veine en même temps qu’elle crie ouvertement à Shining et 2001 : L’Odyssée de l’espace, La substance Le film dramatise son action en se succédant en gros plans extrêmes et baveux, dont beaucoup sont focalisés sur une peau parfaite et des fesses parfaitement sculptées. Ce faisant, il objective à la fois pour prouver l’attrait de la jeunesse et de la beauté, et pour condamner de manière caustique notre obsession éternelle pour elles – une censure qui désigne les hommes (par l’intermédiaire d’Harvey et du cerveau invisible de Substance) comme les co-créateurs et les colporteurs de ces normes de beauté toxiques.

Étant donné que Sue est une forme pure et idéalisée d’Elisabeth, il est prévisible qu’elle ne se contente pas d’avoir envie d’être sous les feux de la rampe, mais qu’elle soit également impatiente d’exploiter sa beauté et son sex-appeal pour l’obtenir. Le problème, cependant, est qu’à la fin de chaque période de sept jours, le duo doit alterner entre l’animation et l’inanimation, un processus facilité par la construction par Sue d’une pièce secrète où ils peuvent s’allonger sans se faire repérer pendant leur semaine de sommeil.

La substanceL’action hyperréaliste de est à la fois rêveuse et tordue, sans parler de l’évidence ; Fargeat joue chaque note avec force, audace et sans ambiguïté. Par conséquent, il y a des passages au cours des 140 minutes de durée du film où il traîne, se frayant un chemin à travers des rebondissements prévisibles à un kilomètre. Bien qu’il ne soit jamais lent, il semble invariablement distendu.

Heureusement, Moore et Qualley sont exceptionnels en tant que deux moitiés d’un même tout narcissique et avide de célébrité, dégageant un érotisme impérieux et écrasant, mêlé de désespoir et de folie. La substance Le film parvient à titiller et à dénoncer simultanément cette titillation sans jamais adopter un ton réprimandant, et à mesure que Sue devient de plus en plus possessive de son temps éveillé – et en veut à Elisabeth comme boulet qui l’empêche de réaliser ses ambitions – le film devient plus étouffant et plus malsain, à son plus grand avantage. Mutation révèle le cœur sombre et corrompu de ces êtres conjoints, et le réalisateur ne lésine pas sur la monstruosité dégoûtante, gluante et sanglante, le tout agrémenté de dessins et d’images liés au vagin et à la pénétration.

En regardant les nus de Moore et Qualley avec une intensité – tour à tour admirative et désapprobatrice – qui fait écho aux autocritiques des protagonistes, La substance reconnaît l’attrait de la splendeur superficielle pour éviscérer la culture de la beauté contemporaine. On ne peut pas se tromper sur ce qu’il a à dire, parfois à son détriment, et pourtant ses impulsions extravagantes sont justes, jusqu’à un troisième et dernier chapitre qui choisit de réaffirmer ses arguments de manière toujours plus folle. En poussant jusqu’à 12 alors que 10 auraient suffi, il fait preuve d’un véritable esprit gonzo qui révèle la véritable laideur de la vanité.