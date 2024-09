« The Substance » : ce qu’il faut savoir sur le nouveau film à succès de Demi Moore

CNN

À moins que vous ne soyez déjà fan de films de genre, il pourrait être facile de rejeter « The Substance », à première vue, comme une entrée trop sanglante dans la catégorie des films d’horreur corporelle.

Mais après une inspection plus approfondie, ce deuxième effort de la scénariste et réalisatrice française Coralie Fargeat (dont le premier long métrage, « Revenge » en 2017, a été adoré par les critiques) est une fable résolument consciente d’elle-même et féministe qui met en garde – de manière assez graphique – contre les pièges de la poursuite aveugle de la jeunesse.

L’intrigue et le scénario de « The Substance » sont simples : l’actrice et gourou du fitness Elisabeth Sparkle (Demi Moore, dans une performance époustouflante) a une étoile sur le Walk of Fame et une émission de sport populaire. Au début du film, elle fête son 50e anniversaire et découvre qu’elle est renvoyée par son patron Harvey (Dennis Quaid), un dirigeant du secteur du divertissement vil et grossier.

De là, Elisabeth, de plus en plus désemparée, apprend l’existence d’une mystérieuse drogue du marché noir, la Substance, qui promet de lui offrir une version plus jeune et plus vivante d’elle-même, sous certaines conditions. Entre en scène Sue, interprétée par Margaret Qualley, une jeune « moi » voluptueuse et vive qui complote pour retrouver la gloire d’antan d’Elisabeth. Le duo doit simplement suivre quelques règles simples mais non négociables, dictées par la mystérieuse société qui fournit la Substance. Bien sûr, cet équilibre ne dure pas très longtemps.

Sans trop en dévoiler, ce qui suit est un regard loufoque sur la tentative désespérée d’Elisabeth de rester au sommet, associée à l’addiction croissante de Sue à l’admiration qu’elle suscite de tous ceux qui l’entourent. Le tout culmine dans un acte final qui donne un nouveau sens au terme « bain de sang ».

Fargeat a récemment déclaré Christiane Amanpour de CNN « À l’approche de la quarantaine, elle a commencé à avoir des pensées folles et violentes : ma vie allait être finie, personne ne s’intéresserait plus à moi, je n’aurais plus aucune valeur. Et j’ai vraiment réalisé à quel point ces pensées étaient violentes et puissantes. »

La réalisatrice a ajouté qu’elle souhaitait que le film exprime la violence dans la manière dont la société traite et dépeint les femmes, ce qui a donné naissance au caractère explicite du contenu. « Je voulais vraiment repousser les limites et ne pas être timide. C’est ainsi que nous sommes amenés à intérioriser autant de violence. C’est à quel point c’est grossier, c’est à quel point c’est extrême. »

C’est un sentiment que Moore a également évoqué en parlant de la façon dont « The Substance » révèle non seulement ce que la société et le monde infligent aux femmes vieillissantes, mais aussi ce que les femmes et les hommes s’infligent à eux-mêmes.

« Il existait un standard de beauté plus extrême, et j’ai personnellement vécu l’expérience de me faire dire de perdre du poids dans de nombreux films avant même d’avoir mes enfants », a récemment rappelé Moore dans « L’interview » podcast du New York Times.

« Ce furent des expériences humiliantes, mais la véritable violence était ce que je m’infligeais à moi-même, la façon dont je me torturais, faisais des exercices extrêmes, pesais et mesurais ma nourriture parce que je mettais toute ma valeur de qui j’étais dans la façon dont mon corps était, dans son apparence, et je donnais à l’opinion des autres plus de pouvoir qu’à la mienne », a-t-elle ajouté.

Alors qu’Elisabeth et Sue cherchent un équilibre – et finissent par se retrouver dans un conflit fou vers la fin du film – Fargeat a déclaré qu’elle voulait que les deux personnages « représentent vraiment toutes les voix que nous avons en nous et qui peuvent être super violentes et conflictuelles et qui murmurent tout le temps : « Tu n’es pas assez bien, tu n’es pas assez belle, tu n’es pas assez sexy », parce que c’est ce que nous entendons et voyons toute la journée dans la société. »

Moore Elle a également commenté les scènes de nu du film, qui ne semblent jamais gratuites. « Au départ, tout était vraiment clair… le niveau de vulnérabilité et de crudité qui était vraiment nécessaire pour raconter l’histoire », a-t-elle déclaré. « Et c’était une expérience très vulnérable qui demandait beaucoup de sensibilité et beaucoup de discussions sur ce que nous essayions d’accomplir. »

L’emballage soigné de la Substance, qui consiste en une série d’injections, évoque la qualité de solution rapide des modes actuelles comme Ozempic, et rappelle la comédie noire désormais classique « La Mort vous va si bien » de 1992, avec Meryl Streep et Goldie Hawn, qui a rapidement fait son apparition à Broadway sous forme de comédie musicale.

« The Substance » pourrait également rappeler d’autres titres bien connus qui n’enlèvent néanmoins rien à son originalité : on y retrouve des notes de « All About Eve » et du conte classique d’Oscar Wilde « Le Portrait de Dorian Gray », avec « The Thing » de John Carpenter pour le côté dégoûtant.

C’est un film plutôt autonome, et les acteurs secondaires Qualley – dont la mère, Andie MacDowell, a souvent commenté sur les pressions du vieillissement à Hollywood – et Quaid sont superbes.

« The Substance » a été acclamé lors de sa première au Festival de Cannes plus tôt cette année, où il était en lice pour la Palme d’or et a remporté le prix du meilleur scénario. Plus tôt ce mois-ci, il a remporté le prix du public Midnight Madness au Festival international du film de Toronto.

« The Substance » est actuellement à l’affiche au cinéma.