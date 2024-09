The Sports Report : Les vieux amis Cody Bellinger et Michael Busch sont trop forts pour les Dodgers

Bonjour, je suis votre hôte, Houston Mitchell. Passons directement aux nouvelles.

D’après Jack Harris : C’est à peu près à la même époque l’année dernière que l’attaque des Dodgers a commencé à ralentir.

Après une performance lente au bâton cette semaine, ils ne peuvent qu’espérer que cela ne se reproduise plus.

Avant que les Dodgers ne soient éliminés des séries éliminatoires de 2023 lors d’un balayage de la série de division de la Ligue nationale contre les Diamondbacks de l’Arizona, les battes de l’équipe ont commencé à se taire en septembre, lorsque la baisse de production des grandes stars et des joueurs de rôle a préfiguré l’absence offensive qui a condamné l’équipe en octobre.

Dernièrement, les Dodgers ont vécu quelque chose de similaire, faisant suite à une démonstration offensive endiablée en Arizona avec un effort discret après l’autre au cours de la semaine qui a suivi.

Le dernier exemple est venu dans un Défaite 10-4 aux Cubs de Chicago lundi soir au Dodger Stadium, dans lequel les anciens Dodgers Cody Bellinger et Michael Busch ont presque surpassé la totalité de leur ancienne équipe.

Au cours des quatre premières manches seulement, Bellinger et Busch ont réussi trois coups sûrs, un coup de circuit chacun et quatre points produits au total contre Walker Buehler.

« Une prophétie auto-réalisatrice » : le rôle des Dodgers dans l'épidémie de blessures chez les lanceurs de la MLB

ANGES

Reid Detmers a travaillé six manches solides et Brandon Drury et Niko Kavadas ont frappé des circuits pour mener les Angels à un Victoire 6-2 contre les Twins du Minnesota en difficulté lundi soir.

Detmers (4-6) effectuait son deuxième bon départ consécutif après avoir passé trois mois à Salt Lake City en AAA. Le gaucher de 25 ans a accordé cinq coups sûrs et a retiré huit frappeurs sur des prises – y compris les trois derniers frappeurs qu’il a affrontés – pour sa première victoire depuis le 20 mai contre Houston après avoir débuté la saison avec un bilan de 3-0. Il a accordé trois coups sûrs et retiré 10 frappeurs sur des prises en six manches dans une rencontre sans décision contre les Dodgers mardi dernier lors de sa première apparition depuis le 1er juin après avoir été rétrogradé dans les ligues mineures après des mois d’incohérence.

Drury a frappé son quatrième circuit de la saison, un coup de deux points, à la troisième manche et Kavadas a ajouté un autre circuit de deux points, son troisième, à la sixième.

Béliers

De Gary Klein : Le receveur des Rams Puka Nacua a subi une entorse au genou lors de la défaite en prolongation contre les Lions de Détroit en ouverture de saison et sera placé sur la liste des blessés, a déclaré l’entraîneur Sean McVay lundi.

Nacua a souffert d’une entorse du ligament croisé postérieur droit dimanche au deuxième quart-temps d’une défaite 26-20 à Détroit, aggravant une blessure qu’il avait subie en août lors d’un entraînement conjoint avec les Chargers, a déclaré McVay. Une fois placé sur la liste des blessés, Nacua manquera au moins les quatre prochains matchs.

« C’est malheureux pour lui, et je suis déçu pour cette personne, plus important encore », a déclaré McVay lors d’une vidéoconférence avec des journalistes.

CHARGEURS

De Thuc Nhi Nguyen : Jim Harbaugh s’est dirigé droit vers le milieu de terrain, a serré la main de l’entraîneur des Raiders, Antonio Pierce, et s’est retourné vers la ligne de touche. Il n’y a pas eu de pompe supplémentaire pour la première victoire de Harbaugh en tant qu’entraîneur des Chargers. Cette circonstance l’a obligé à se réfugier directement dans les vestiaires.

Harbaugh a insisté sur le fait que la victoire 22-10 des Chargers sur les Raiders de Las Vegas ne lui était pas due. Elle appartenait plutôt à Derwin James Jr., Justin Herbert, Joey Bosa, Khalil Mack et aux vétérans des Chargers dont le travail acharné était autrefois éclipsé par les résultats peu glorieux de la franchise.

« Ils ont joué comme ça bien avant que nous, les nouveaux venus, n’arrivions sur la scène », a déclaré Harbaugh lundi. « Je me sens donc chanceux d’être ici, de pouvoir entraîner ces gars, comme le font les autres entraîneurs du staff. C’est la mentalité des LA Chargers. »

Les Lakers

De Dan Woike : Christian Wood ne sera pas disponible pour tout le camp d’entraînement, les Lakers annonçant qu’il manquera au moins les huit prochaines semaines en raison de nouveaux problèmes de genou.

Wood a subi une opération arthroscopique au genou gauche lundi, ont indiqué les Lakers. Il avait déjà subi une opération du genou en mars dernier.

Pour Wood, la blessure retarde la saison de retour qu’il espérait après avoir signé un contrat minimum avec les Lakers avant la saison 2023-24.

De Ben Bolch : Indiana, Iowa et Minnesota, trois écoles traditionnelles du Big Ten qui viennent au Rose Bowl cette saison pour affronter la nouvelle recrue de la conférence UCLA, s’attendent à amener leur plus grand contingent de fans se déplaçant à n’importe quel match sur route en 2024, reflétant l’attrait du stade dans certaines régions du pays habituées à voir le stade avec envie à la télévision.

« Comparé à nos autres matchs à l’extérieur du Big Ten, UCLA a de loin le plus grand niveau d’intérêt parmi nos fans en ce moment », a déclaré Mike Wierzbicki, le directeur adjoint principal des sports du Minnesota pour les affaires extérieures, qui s’attend à ce qu’au moins 10 000 fans des Golden Gophers assistent au match du 12 octobre.

Pour capitaliser sur l’intérêt suscité, le département des sports du Minnesota sponsorise des forfaits de voyage de deux et trois nuits qui comprennent l’hébergement au JW Marriott LA Live, une visite de groupe de Los Angeles et une réception d’avant-match avec bar ouvert au Brookside Golf Club. Il y aura également une « Sota Social » au Barney’s Beanery à Pasadena la veille du match.

Mark Jessen, un fan de longue date des Golden Gophers, a déclaré qu’il prévoyait d’assister à chaque événement de l’itinéraire pour savourer chaque instant précédant le coup d’envoi et, s’il a de la chance, un coucher de soleil pittoresque sur les montagnes voisines de San Gabriel.

1933 — Fred Perry remporte son premier titre américain en simple masculin avec une victoire 6-3, 11-13, 4-6, 6-0, 6-1 sur l’Australien Jack Crawford.

1937 — Les Cleveland Rams jouent leur premier match dans la NFL et perdent 28-0 contre les Lions de Détroit.

1962 — Rod Laver devient le premier homme depuis Don Budge en 1938 à remporter un Grand Chelem en battant Roy Emerson 6-2, 6-4, 5-7, 6-4 à l’US Open. Margaret Smith devient la première Australienne à remporter l’US Open en s’imposant 9-7, 6-4 face à Darlene Hard.

1966 — Muhammad Ali met KO Karl Mildenberger au 12e round à Francfort, en Allemagne, pour conserver son titre mondial des poids lourds.

1967 — John Newcombe bat Clark Graebner et remporte le titre masculin aux championnats de l’US Lawn Tennis Association. Billie Jean King remporte les championnats en simple, en double et en double mixte.

1972 — L’équipe masculine de basket-ball des États-Unis perd son premier match en compétition olympique. L’Union soviétique l’emporte 51-50 grâce à une fin de match controversée. Le Dr William Jones, secrétaire général de la Fédération internationale de basket-ball amateur, ordonne aux arbitres de faire rejouer les trois dernières secondes du match et les Soviétiques marquent un panier à la dernière seconde. Les Américains, qui menaient au premier coup de buzzer, protestent en vain. L’équipe américaine refuse plus tard d’accepter la médaille d’argent.

1972 — Emerson Fittipaldi remporte le Grand Prix d’Italie et devient ainsi le plus jeune pilote à remporter un championnat de Formule 1. Fittipaldi, 25 ans, remporte sa cinquième course de la saison et décroche le titre à deux courses de la fin.

1978 — Jimmy Connors devient le seul joueur à remporter l’US Open sur trois surfaces différentes, en battant Bjorn Borg 6-4, 6-2, 6-2. Connors remporte la première finale masculine disputée sur les courts Deco Turf II du nouveau USTA National Tennis Center. Connors avait remporté l’US Open de 1974 sur gazon et l’US Open de 1976 sur terre battue.

1983 — Larry Holmes met Scott Frank KO en 5 combats pour le titre de boxe poids lourd.

1988 — Steffi Graf devient la troisième femme à réaliser le Grand Chelem, en battant Gabriela Sabatini 6-3, 3-6, 6-1 à l’US Open.

1989 — Le running back d’Indianapolis Eric Dickerson court pour 106 yards contre San Francisco pour devenir le joueur le plus rapide à franchir le plateau des 10 000 yards ; 91e match en carrière.

1995 — Pete Sampras remporte son troisième titre en simple messieurs de l’US Open, en battant la tête de série n°1 et champion en titre Andre Agassi, 6-4, 6-3, 4-6, 7-5.

2004 — Zippy Chippy, l’adorable perdant des courses de pur-sang, fait 0 pour 100 lorsqu’il termine dernier d’un peloton de huit chevaux au Three-County Fairgrounds à Northampton, Massachusetts.

2006 — Roger Federer bat Andy Roddick 6-2, 4-6, 7-5, 6-1 en finale de l’US Open pour remporter son troisième titre majeur cette année et le neuvième de sa carrière. Federer devient le premier homme à remporter deux titres consécutifs à Wimbledon et à l’US Open pendant trois années consécutives.

2012 — Andy Murray remporte l’US Open en cinq sets épuisants et devient le premier Britannique depuis 1936 à remporter un titre du Grand Chelem. Murray bat le champion en titre Novak Djokovic 7-6 (10), 7-5, 2-6, 3-6, 6-2 lors de sa cinquième tentative en finale d’un tournoi majeur.

2017 — Les Rams écrasent les Colts d’Indianapolis 46-9 lors des débuts impressionnants de Sean McVay, 31 ans, en tant que plus jeune entraîneur-chef de l’histoire moderne de la ligue.

Rédigé par l’Associated Press