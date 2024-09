The Sports Report : les Dodgers battent les Padres et s’éloignent du titre de division

Bonjour, je suis votre hôte, Houston Mitchell. Passons directement aux nouvelles.

Bulletin Allez au-delà du tableau de bord Recevez les dernières nouvelles sur les équipes de Los Angeles dans la newsletter quotidienne Sports Report. Entrez l’adresse e-mail Inscrivez-moi Vous pouvez occasionnellement recevoir du contenu promotionnel du Los Angeles Times.

De Jack Harris : Selon la façon dont Dave Roberts l’a formulé, mercredi était une journée de calme et non d’inquiétude.

Le manager des Dodgers ne cherchait pas à ce que ses joueurs prononcent des discours passionnés, même à la suite de la défaite brutale de mardi qui s’est terminée sur un triple play.

Il n’a pas allumé le club-house ni organisé de réunion impromptue de fin de saison, même avec la diminution de l’avance de l’équipe dans la division. Au lieu de cela, lors du deuxième acte de la série cruciale de trois matchs de cette semaine contre les Padres de San Diego, tout ce que Roberts souhaitait était une performance propre et complète de son équipe en proie à des blessures mais toujours résiliente.

« Nous jouons 162 matchs et il y a beaucoup de matchs déchirants », a déclaré Roberts avant le premier lancer. « Et le truc avec les joueurs de baseball, il faut revenir et gagner le lendemain. »

Avec un grand coup de main de Shohei Ohtani et un enclos des releveurs éteint, c’est exactement ce que les Dodgers ont fait.

La victoire 4-3 de mercredi contre les Padres n’a pas permis aux Dodgers de remporter la couronne de la National League West. Mais avec quatre matchs à jouer en saison régulière et une avance de leur division à trois matchs, ils peuvent préparer les bouteilles de champagne et le film plastique.

À un autre moment où leur place au sommet du classement semblait vaciller, les Dodgers ont encore une fois trouvé un moyen de stabiliser leur saison. Et s’ils battent à nouveau les Padres (91-67) jeudi soir, ou s’ils gagnent au moins deux fois lors de leur dernière série de saison régulière au Colorado ce week-end, ils remporteront leur 11e titre de division au cours des 12 dernières années.

« C’était formidable de rebondir après la nuit dernière », a déclaré le joueur de troisième but Max Muncy. « Je pensais que nous jouions avec un peu plus d’énergie. »

La principale source d’électricité est venue d’Ohtani, qui a poursuivi son parcours torride de fin de saison avec la dernière confirmation de sa candidature MVP. Le cogneur a non seulement réussi deux en trois avec un double, un but sur balles, deux points produits et son 56e but volé, mais il a également joué un rôle clé dans chacun des trois échanges marquants de l’équipe, notamment un simple en sixième manche pour briser une égalité 3-3.

Continuez à lire ici

Qui d’autre ? Quoi d’autre? Shohei Ohtani propulse les Dodgers au bord du titre de division

Gavin Lux récompense la patience de Dave Roberts avec quelques coups sûrs lors de la victoire de mercredi

Score de la boîte des Dodgers

Résultats MLB

Classement MLB

Vous appréciez cette newsletter ? Pensez à vous abonner au Los Angeles Times Votre soutien nous aide à diffuser les nouvelles qui comptent le plus. Devenez abonné.

ANGES

Les White Sox de Chicago ont évité une 121e défaite record pour le deuxième match consécutif, battant les Angels 4-3 mercredi soir sur le simple d’Andrew Benintendi en 10e manche.

Chicago est à égalité avec les Mets de New York de 1962 pour le record moderne de défaites en une saison dans la ligue majeure. Il affronte à nouveau les Angels jeudi avant de terminer son calendrier avec trois matchs à Détroit.

Benintendi a donné le feu vert pour la deuxième fois en autant de matchs lorsqu’il a aligné un simple avec un retrait au centre gauche contre José Quijada (2-1), aidant les White Sox (38-120) à retarder l’infamie pour la deuxième nuit consécutive. Coureur désigné Miguel Vargas marqué dès la deuxième place.

Continuez à lire ici

Voleurs de sièges, méfiez-vous : les A renforcent la sécurité avec un personnel de niveau « séries éliminatoires » pour la finale d’Oakland

Dick Moss, l’avocat qui a aidé à donner aux joueurs de la MLB le libre arbitre il y a près de 50 ans, est décédé

Score de la boîte des anges

Résultats MLB

Classement MLB

CHARGEURS

De Thuc Nhi Nguyen : À l’approche d’une semaine de repos, Justin Herbert pourrait bénéficier de deux semaines de repos pour le prix d’un match pour sa cheville malade s’il s’absentait dimanche contre les Chiefs de Kansas City.

Mais même ce sacrifice d’un match est trop élevé pour le quart-arrière hyper-compétitif qui espère mettre fin à la séquence de cinq défaites consécutives des Chargers face à leurs rivaux de l’AFC West.

Herbert « va faire tout ce que je peux pour jouer », contre les Chiefs, a-t-il déclaré mercredi, souffrant d’une entorse à la cheville qu’il a subie le 15 septembre. Après avoir aggravé sa blessure lors d’une défaite contre les Steelers de Pittsburgh dimanche, a déclaré Herbert. sa cheville droite se sentait mieux mercredi qu’à ce moment-là la semaine dernière, alors qu’il était encore titulaire contre les Steelers.

Continuez à lire ici

LACS

De Dan Woike : Les banderoles au-dessus du terrain d’entraînement, les noms des légendes sur les murs et, plus important encore, les trophées dans la fenêtre de Jeanie Buss dans le centre d’entraînement des Lakers racontent l’histoire du passé de l’équipe.

Alors que l’organisation approche du début de la saison 2024-25, le directeur général Rob Pelinka l’a réitéré.

L’excellence est la norme qui a contribué à faire des Lakers l’une des meilleures franchises de la NBA, et cela reste l’objectif, a déclaré Pelinka mercredi. Mais les incohérences autour de LeBron James depuis que l’équipe l’a signé ont laissé les Lakers à la recherche d’un succès durable.

« Tout le monde dans ce bâtiment est conscient du fait qu’il a presque 40 ans », a déclaré l’entraîneur de première année des Lakers, JJ Redick, à propos de James, qui a repris l’entraînement avec l’équipe ces deux dernières semaines après avoir passé l’été à mener les États-Unis aux Jeux olympiques. médaille d’or.

Continuez à lire ici

De Ryan Kartje : Lorsque Bear Alexander a flirté avec le portail de transfert au printemps dernier, l’USC et son personnel ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour garder l’ancien plaqueur défensif cinq étoiles dans le giron. À l’époque, Alexander ressemblait au meilleur espoir des Troyens d’apporter une présence défensive perturbatrice au Big Ten.

Mais à mesure que la nouvelle défense de l’USC se mettait en place, le rôle d’Alexandre avait diminué. Ensuite, il n’a joué que 21 snaps, un creux de la saison, contre le Michigan samedi dernier, ce qui l’a incité, lui et sa famille, à exprimer leurs frustrations sur les réseaux sociaux.

Toutes les questions sur son avenir à l’USC ont trouvé une réponse mercredi, lorsque son tuteur, Tony Jones, a confirmé au Times qu’Alexander avait l’intention de porter une chemise rouge cette saison, s’absentant le reste de la saison pour préserver une année d’éligibilité.

Lorsqu’on lui a demandé si la raison de la décision d’Alexandre était un manque de temps de jeu, Jones a répondu : « 100 % ». Il a qualifié la relation avec l’USC de « rompue ».

Continuez à lire ici

LAFC

De Kevin Baxter : Il y a une magie dans l’US Open Cup, la plus ancienne compétition nationale de football du pays et la plus égalitaire puisqu’elle est la seule ouverte à toutes les équipes masculines à tous les niveaux.

Au fil des décennies, les amateurs ont battu les pros, personne n’a battu quelqu’un. C’est un tournoi où il n’y a ni favoris ni outsiders, et cette forme s’est maintenue pendant la majeure partie de la finale de mercredi avant que le LAFC ne repousse le Sporting Kansas City 3-1 grâce aux buts en prolongation d’Omar Campos et Kei Kamara.

Cette victoire, devant une foule à guichets fermés au BMO Stadium, était la première du LAFC en cinq finales de tournoi remontant à la Coupe MLS 2022. Pour Kansas City, cette défaite était la première en cinq finales de l’US Open Cup remontant à deux décennies. Et le but décisif est venu d’un remplaçant en seconde période qui n’avait décoché que deux tirs au but cette saison.

Continuez à lire ici

ÉLIMINAIRES WNBA

Premier tour

Toutes les heures du Pacifique

N°1 New York (32-8) contre N°8 Atlanta (15-25)

à New York 83, Atlanta 69

à New York 91, Atlanta 82

N°2 Minnesota (30-10) contre N°7 Phoenix (19-21)

à Minnesota 102, Phoenix 95

à Minnesota 101, Phoenix 88

Connecticut n°3 (28-12) contre Indiana n°6 (20-20)

au Connecticut 93, Indiana 69

au Connecticut 87, Indiana 81

N°4 Las Vegas (27-13) contre N°5 Seattle (25-15)

à Las Vegas 78, Seattle 67

à Las Vegas 83, Seattle 76

Demi-finales

N°1 New York (32-8) contre n°4 Las Vegas (27-13)

Dimanche à New York, midi, ESPN

Mardi à New York, à déterminer

Vendredi 4 octobre à Las Vegas, 18h30, ESPN2

*Dimanche 6 octobre à Las Vegas, à déterminer

*Mardi 8 octobre à New York, à déterminer, ESPN2

N°2 du Minnesota (30-10) contre n°3 du Connecticut (28-12)

Dimanche au Minnesota, 17h30, ESPN

Mardi au Minnesota, à déterminer

Vendredi 4 octobre au Connecticut, 16h30, ESPN2

*Dimanche 6 octobre au Connecticut, à déterminer

*Mardi 8 octobre au Minnesota, à déterminer, ESPN2

*-si nécessaire

1961 — Le Yankee de New York Roger Maris égalise le record de Babe Ruth, vieux de 34 ans, avec son 60e circuit, face à Jack Fisher de Baltimore.

1981 — Nolan Ryan des Astros de Houston devient le premier joueur à lancer cinq sans frappeurs. Celui-ci est une victoire de 5-0 contre les Dodgers à l’Astrodome.

1981 — Kelvin Bryant, de Caroline du Nord, totalise 173 verges et marque quatre touchés dans une victoire de 56-14 contre le Boston College, lui donnant 15 touchés au cours des trois derniers matchs, un record de la NCAA.

1983 — Australia II remporte la course à la voile de l’America’s Cup, mettant fin à la plus longue séquence de victoires de l’histoire du sport. Australia II, skippé par John Bertrand, remporte le titre lors de la septième et dernière course. Australia II franchit la ligne d’arrivée avec une marge de victoire de 41 secondes sur Liberty, skippé par Dennis Conner. Les États-Unis ont défendu avec succès la coupe pendant 132 ans, depuis que la goélette America l’a remportée lors d’une course en flotte autour de l’île de Wight, en Angleterre, en 1851.

1992 — Steve Thompson des Rocky Mountains totalise 405 verges et six touchés dans une victoire de 42-36 en prolongation contre Carroll College. Le total précipité est le deuxième plus élevé de l’histoire de la NAIA.

1996 — SF Giant Barry Bonds est le deuxième joueur à atteindre 40 HR et à voler 40 buts.

1998 — Prairie View A&M met fin à sa séquence de 80 défaites consécutives, record de la NCAA, en arrêtant une conversion de 2 points dans la dernière minute pour une victoire de 14-12 contre Langston. Il s’agit de la première victoire des Panthers depuis le 28 octobre 1989, lorsqu’ils avaient battu Mississippi Valley 21-12.

2000 — Aux Jeux olympiques de Sydney, l’équipe américaine de softball réalise un superbe retour en battant le Japon 2-1 en manches supplémentaires pour remporter sa deuxième médaille d’or consécutive.

2004 — Peyton Manning d’Indianapolis passe pour 393 verges et cinq touchés en première mi-temps dans une victoire de 45-31 contre Green Bay. Manning a le plus de lancers de touché en une mi-temps depuis Tommy Kramer en 1986, et le plus de verges en un quart, 247, depuis Boomer Esiason en 1996.

2004 — La défaite 34-0 de San Francisco à Seattle met fin à une séquence de 420 matchs sans échec pour les 49ers, un record de la NFL.

2010 — Christine Sinclair compte deux buts et Marta ajoute un but et deux passes décisives alors que le FC Gold Pride bat le Philadelphia Independence 4-0 pour remporter le championnat de football professionnel féminin.

2010 — Leon Washington de Seattle renvoie deux coups d’envoi — 101 et 99 verges — pour des touchés lors de la victoire 27-20 des Seahawks contre San Diego.

2015 — Sebastian Giovinco bat le record de points en une seule saison dans la MLS, en marquant deux buts lors de la victoire 3-2 du Toronto FC contre le Fire de Chicago, portant son total à 35.

2017 — Sylvia Fowles décroche un record de 17 rebonds en finale de la WNBA et marque 13 points pour mener les Lynx du Minnesota à une victoire de 70-68 contre les Sparks lors du deuxième match, égalisant la série à un match chacun.

2021 — Les États-Unis regagnent la Ryder Cup en battant l’équipe Europe 19-9 à Whistling Straits, Haven, Wisconsin.

Compilé par Associated Press