The Spa Dr. acquis par le groupe de commerce électronique Trafilea Tech – TechBuzz News

Le Dr Spa., un fournisseur de produits et de programmes de soins naturels de la peau basé à Park City, a annoncé cette semaine son acquisition par Trafiléa, un groupe de commerce électronique de technologie grand public, basé à New York. Les termes financiers n’ont pas été révélés.

Fondé par le Dr Trevor Cates, le Spa Dr. propose des produits et des programmes de soins de la peau propres et naturels pour aider les gens à obtenir une apparence plus saine et plus jeune et à apporter des changements positifs à long terme dans leurs routines de soins de la peau. La mission de la marque est de redéfinir les pratiques mondiales de consommation de soins de la peau et de défendre l’utilisation d’ingrédients non toxiques en réponse à l’appréhension croissante des consommateurs concernant les ingrédients et les pratiques dominantes dans l’industrie. « Le Spa Dr. ne propose pas seulement des produits ; il mène un changement de paradigme vers un bien-être holistique et des soins de la peau consciencieux », déclare le Dr Cates.

« En tant que défenseur passionné de la santé et de la peau des femmes, je suis ravi de m’associer à Trafilea et de voir comment cette conjoncture peut ouvrir des opportunités illimitées pour les secteurs de la beauté et du bien-être », a ajouté le Dr Cates. « En combinant mon développement de produits naturels et mon expertise médicale avec l’expérience remarquable de Trafilea en matière de technologie, de marketing numérique et d’espace en ligne pour les femmes, je suis convaincu que nous donnerons rapidement aux femmes du monde entier les moyens d’adopter leur sentiment de bien-être et de beauté naturelle. façon dont nous avons toujours rêvé pour The Spa Dr. »

Le Dr Cates souligne que les produits de soins de la peau populaires, même ceux étiquetés « naturels », peuvent cacher des produits chimiques et des ingrédients toxiques en utilisant des noms intelligents ou en les enfouissant dans les petits caractères. Trafilea a l’intention de placer The Spa Dr. à l’avant-garde du mouvement holistique des soins de la peau propres, en fournissant un soutien pour aider ses clients à obtenir une peau d’apparence plus saine et en sensibilisant davantage aux produits de beauté et de soins de la peau véritablement non toxiques et naturels.

Trafilea a développé des marques telles que Shapermint.com, Truekind et Shapermint Essentials avec un chiffre d’affaires annuel de plus de 200 millions de dollars. Avec l’acquisition de The Spa Dr., Trafilia s’efforce de devenir un acteur clé du secteur des soins de la peau propres, un marché offrant d’importantes opportunités de croissance.

Selon Spa Dr., la taille du marché mondial des produits de soin naturels était évaluée à 6,7 milliards de dollars en 2021 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,6 % de 2022 à 2030 au sein d’une industrie mondiale de la beauté de 200 milliards de dollars. .

« Nous sommes très heureux d’accueillir The Spa Dr. dans le groupe Trafilea et de développer rapidement la marque, en tirant parti de notre large audience féminine aux États-Unis, de la technologie Trafilea et de notre plateforme de marketing de croissance éprouvée, désormais dotée de l’IA. L’opportunité est énorme dans ce domaine. aux États-Unis et à l’échelle internationale, et nous voulons créer un mouvement pour inciter les femmes à adopter des produits de soins de la peau et des routines non toxiques qui peuvent changer leur vie », a déclaré Santiago Zabala, PDG de Trafilea Tech E-Commerce Group.

Prévu pour générer 230 millions de dollars de ventes cette année, Trafilea est un groupe de commerce électronique technologique basé à New York qui crée des marques mondiales s’adressant directement aux consommateurs, toutes animées par des objectifs significatifs. Avec des bureaux en Uruguay, en Chine et aux États-Unis, Trafilea a construit une plateforme avancée de données, de technologie, de marketing et d’opérations mondiales pour créer et développer des marques destinées directement aux consommateurs destinées aux femmes dans des secteurs multimilliardaires.

L’entreprise sert actuellement plus de 10 millions de clients et plus de 50 millions de femmes, principalement aux États-Unis. Elle se développe à l’international et se concentre sur les marchés développés de premier niveau, en tirant parti des données et de la technologie. Elle a l’intention d’appliquer ses stratégies éprouvées de croissance rapide et ses capacités technologiques à de nouveaux secteurs verticaux tels que les soins de la peau. L’acquisition de The Spa Dr. souligne l’engagement de Trafilea à remodeler les industries avec un but précis, tout en tirant parti de la technologie et de l’innovation, déclare la société.