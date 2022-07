‘The Sopranos’ Tony Sirico reçoit les hommages des co-stars Michael Imperioli, Lorraine Bracco et plus

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les membres du casting de “The Sopranos” rendent hommage à leur défunt co-star, Tony Sirico.

La famille de Sirico a confirmé vendredi à Fox News Digital qu’il était décédé à 79 ans. La cause du décès n’a pas été publiée.

Lorraine Bracco, Michael Imperioli et Jamie Lynn Sigler ont dirigé les hommages à Sirico, qui a incarné Paul Gualtieri dans la série dramatique policière à succès.

Bracco, qui a joué le rôle de Jennifer Melfi, a partagé des images de Sirico sur Instagramécrivant: “J’adore Tony Sirico. Un gars debout qui m’a toujours soutenu et qui aimait mes enfants et mes parents.

“J’ai toute une vie de souvenirs avec Tony – en commençant par Goodfellas to The Sopranos et bien au-delà – mais mon Dieu, avons-nous eu du plaisir à faire le Bensonhurst Spelling Bee – je ris toujours. J’espère qu’il est au paradis pour faire craquer tout le monde maintenant. “

Impérioli aussi pris à Instagram pour honorer son “cher ami”.

“Tony ne ressemblait à personne d’autre : il était aussi dur, aussi loyal et aussi grand que quiconque que j’aie jamais connu”, commençait sa légende.

“J’étais à ses côtés à travers tant de choses: à travers les bons et les mauvais moments. Mais surtout les bons. Et nous avons beaucoup ri”, a ajouté Imperioli. “Nous avons trouvé un rythme en tant que Christopher et Paulie et je suis fier de dire que j’ai fait beaucoup de mon travail le meilleur et le plus amusant avec mon cher ami Tony.”

Imperioli a conclu: “Il me manquera pour toujours. Il est vraiment irremplaçable. J’envoie de l’amour à sa famille, à ses amis et à ses nombreux fans. Il était aimé et ne sera jamais oublié.”

Sigler, qui a incarné Meadow Soprano, est allée sur Instagram et a partagé qu’elle avait “le cœur brisé”.

“J’ai tellement le cœur brisé. Je t’aimais tellement”, a-t-elle commencé par un diaporama d’images de souvenirs avec Sirico.

“Je n’ai jamais pu entrer dans une pièce dans laquelle tu te trouvais sans que tu me fasses un énorme câlin, que tu me trempes dans ton eau de Cologne et que tu m’assures que tout homme qui s’approcherait de moi devrait d’abord te répondre. Tu étais UN TEL acteur phénoménal. Volant toutes les scènes dans lesquelles tu étais. Tu étais dur et fort, mais doux et un vrai artiste. Il n’y aura jamais personne comme toi. Je me sens tellement chanceux de t’avoir connu et d’avoir été aimé par toi.

Stevie Van Zandt s’est rendu sur Twitter pour partager une image avec la star de “The Sopranos” et l’a qualifié de “personnage plus grand que nature”.

“RIP Tony Sirico. Légendaire. Le meilleur ami de Silvio “Paulie Walnuts” dans The Sopranos, le frère aîné de Frankie “The Fixer” Antonino “Father Tony” Tagliano dans Lilyhammer. Un personnage plus grand que nature à l’écran et hors écran. ami. Sincères condoléances à la famille.”

Steve Schirripa a partagé une image de lui avec Sirico sur Instagram et l’a remercié pour “tous les rires”.

La famille de Sirico a confirmé sa mort à Fox News Digital vendredi.

“C’est avec une grande tristesse, mais avec une fierté incroyable, un amour et beaucoup de bons souvenirs, que la famille de Gennaro Anthony “Tony” Sirico souhaite vous informer de son décès survenu le matin du 8 juillet 2022″, indique le communiqué. a commencé.

“La famille est profondément reconnaissante pour les nombreuses expressions d’amour, de prière et de condoléances et demande au public de respecter sa vie privée en cette période de deuil.”