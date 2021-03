Alors que HBO Max a peut-être fait la une des journaux pour son acquisition de l’ardoise de films Warner Bros. 2021, il est principalement célèbre pour une chose depuis son lancement en mai 2020: la Justice League Snyder Cut.

La coupe de quatre heures du réalisateur de Justice League est le résultat d’années de campagne de fans et d’un investissement financier de 70 millions de dollars de HBO pour restaurer la vision originale de Zack Snyder du film de super-héros qui a été radicalement modifiée par Joss Whedon et le studio lors de sa première sortie en 2017.

C’est un film qui ne pouvait vraiment exister que sur un service de streaming. La longueur pure de celui-ci ne convient pas aux cinémas, et le ton plus granuleux est plus audacieux et plus risqué que ce que Warner Bros. a initialement publié. Sans parler de la décision de le publier dans le rapport hauteur / largeur diviseur 4: 3.

Depuis sa sortie, le Snyder Cut a reçu des critiques favorables, Rotten Tomatoes donnant un score de critique de 73% et un score d’audience de 96% – les deux améliorations par rapport au score des critiques d’origine de 40% et au score d’audience de 71%. Le battage médiatique pour le film est également soupçonné d’être un énorme générateur de revenus pour HBO Max – IndieWire soupçonne qu’il pourrait faire progresser la plate-forme vers 150 millions d’abonnés, un objectif initialement fixé pour 2025.

Avec le Snyder Cut, une histoire à succès passionnante, cela signifie-t-il qu’il y a de la place pour plus de films comme celui-ci à l’avenir? Eh bien, tout dépend des studios et de leurs relations avec les plateformes de streaming.

Pour que les coupes du réalisateur valent l’argent et le temps supplémentaires qui y sont consacrés, ils doivent déjà disposer d’une base de fans cultes suffisamment importante pour rentabiliser l’investissement consacré aux re-tournages, au montage et au marketing d’un film qui existe déjà techniquement . C’est certainement un risque pour les investisseurs et les studios de mettre leur argent derrière.

Warner Bros. a déjà fait un bond en avant avec Snyder Cut, et publie même un version noir et blanc pour une autre version du film, il y a donc de la place pour d’autres coupes du réalisateur de HBO Max DC. Le candidat le plus évident ici est la coupe originale de Suicide Squad de David Ayer.

Le réalisateur lui-même a confirmé qu’une coupe originale du film existe et que les modifications de Warner ont considérablement changé une grande partie de la vision originale – en particulier en ce qui concerne le Joker de Jared Leto. Comme le premier film a été tourné encore plus dur que la Justice League originale, il semble que le choix naturel soit d’être le prochain en ligne pour une sortie de HBO Max.

J’ai pris les coups comme un bon soldat quand le studio cut est sorti dans les rues. C’est qui je suis.

J’ai regardé ma coupe pour la première fois depuis qu’elle a été abandonnée.

C’est vraiment incroyable. Sur Dieu. Je me suis senti coupable pendant des années comme si j’avais baisé. Non. C’est le feu. C’est le ton de la bande-annonce Comicon 100% https://t.co/sFlFiGW5yN – David Ayer (@DavidAyerMovies)

17 octobre 2020

Bien sûr, il ferait face à la concurrence. La suite du premier film, réalisé par James Gunn de Marvel et appelé de manière déroutante The Suicide Squad, recevra une double sortie cinématique et HBO Max cet été. Il semblerait contre-intuitif de sortir deux films de Suicide Squad rapprochés. De plus, Ann Sarnoff, PDG de WarnerMedia Studios, a maintenant anéanti les espoirs d’un Ayer Cut dans une interview avec Variety.

Ces coupes de réalisateurs auront généralement lieu en dehors de la continuité d’un univers principal, ce qui signifie que les producteurs et les showrunners doivent être à l’aise pour rompre la narration linéaire. DC fait cela depuis un certain temps maintenant et n’a pas de tels problèmes dans la création de récits alternatifs pour que les fans puissent en profiter.

Cependant, cela ne signifie pas que tous les studios et services de streaming ressentent la même chose. Un autre grand film qui a fait campagne pour obtenir la libération d’un réalisateur est Solo: A Star Wars Story. Surnommé le « Lord and Miller cut », c’est la vision des deux réalisateurs originaux du film Solo avant qu’ils ne soient lâchés par Lucasfilm pour des différences créatives et remplacés par Ron Howard.







Selon Variety, la coupe originale de Solo était une « palette crasseuse et crasseuse reflétant le ventre miteux des escrocs complices, des déserteurs de guerre fatigués par la bataille et des syndicats criminels impitoyables exposés. » C’est un ton plus sombre que ce que nous avons vu dans le montage final, et de nombreux fans se demandent comment cela aurait pu se passer.

Cependant, la puissance de l’empire Disney et de l’univers Star Wars repose sur des histoires interconnectées. Le mandalorien et tous les futurs spectacles et films sur Disney Plus sont conçus pour s’entremêler les uns avec les autres, y compris des séries animées telles que The Clone Wars.

De plus, avec autant de nouveau contenu Star Wars en route – et tant d’argent dépensé pour ces films et émissions – Disney ne verra probablement pas la valeur d’une version remaniée d’une histoire qui a déjà été racontée. Il en va de même pour tout contenu Marvel, qui a déjà trouvé un moyen de rompre avec un scénario principal en utilisant le concept du multivers.

En ce qui concerne les autres services de streaming, Netflix est également un autre candidat peu probable pour accueillir les coupes du réalisateur expérimental. D’une part, les licences de Netflix pour les franchises de films varient selon la région et sont en constante évolution. De plus, l’objectif principal de Netflix est (et sera toujours) le contenu original – où sa stratégie est de jouer au jeu des chiffres, de lancer un grand nombre de films mais de laisser rarement un individu créer le battage médiatique nécessaire pour qu’une nouvelle coupe en vaille la peine. .

Cependant, le Paramount Plus récemment lancé pourrait avoir une chance de se lancer dans les coupes de réalisateur. Avec des adresses IP telles que Star Trek et Transformers à son actif et les premiers dibs sur ces films ayant une maison de streaming à l’avenir, c’est un candidat naturel aux coupes alternatives de films existants.

Le réalisateur de Terminator Salvation McG a également affirmé qu’il y avait une coupe McG du film dans une interview à CBR – mais cela nécessiterait une forte motivation de fans pour que cela fonctionne – et pouvez-vous imaginer quiconque désespérément de voir plus de Terminator Salut?

Si je m’étends vraiment, une chose qui pourrait faire la une des journaux pourrait être une coupe originale de Sonic the Hedgehog avant que le studio ne redessine complètement le hérisson pour paraître beaucoup moins terrifiant. Bien sûr, ce n’est peut-être pas ce que les fans ont demandé, mais beaucoup pourraient être morbidement curieux de voir à quoi aurait pu ressembler une version de ce film (non, juste moi?).







Bien sûr, certaines plates-formes de streaming hébergent déjà des coupes de réalisateurs existantes. Présente désormais la coupe d’Alien de Ridley Scott, tandis qu’Amazon Prime Video US a la coupe du réalisateur de Donnie Darko. De plus, HBO Max est le premier service de streaming aux États-Unis à proposer la version étendue de Le Seigneur des Anneaux: Le Retour du Roi (via We Got This Covered). Cependant, aucun de ces films n’a été créé dans le but secondaire de générer des abonnements au streaming.

En outre, le réalisateur Chris Columbus a confirmé qu’une coupe de réalisateur notée R du classique de Robin Williams, Mme Doubtfire, existait (via Entertainment Weekly), bien qu’il n’ait pas l’intention de la publier. Si théoriquement, cela devait être diffusé en streaming, ce serait sur Hulu aux États-Unis et dans la section Star de Disney Plus à l’international, car le film appartient à 20th Century Studios. C’est peu probable bien sûr, mais une fille peut rêver.

La Justice League Snyder Cut est un cas unique en ce sens qu’il s’agit de l’une des coupes de réalisateur les plus ambitieuses que nous ayons jamais vues dans le cinéma moderne – adorez-la ou détestez-la. Bien que le retour financier officiel n’ait pas encore été révélé officiellement, nous savons déjà qu’il a fait sensation, et pas seulement dans le fandom de DC.

HBO Max a également été critiqué lors de sa sortie initiale pour son manque de contenu original par rapport à d’autres géants du streaming – tout comme d’autres plates-formes telles que Peacock et Paramount Plus. Les coupes du réalisateur pourraient être la tournure unique de ces services à la vapeur pour continuer à prospérer face à une concurrence croissante – mais je doute que Netflix et Disney prennent cette route de sitôt.

Ce que je regarde cette semaine

Le deuxième des émissions MCU Disney Plus – Le faucon et le soldat de l’hiver – a maintenant lancé son premier épisode. Ce spectacle est destiné à ceux qui aiment l’action classique de Marvel avec des scènes de combat cinématographiques mais qui souhaitent approfondir les motivations et les histoires de Sam Wilson et Bucky Barnes.

Il est également plus proche du tarif classique des super-héros que son prédécesseur WandaVision. L’épisode deux tombe ce vendredi, et vous pouvez en savoir plus sur mes pensées dans ma critique de l’épisode 1 de The Falcon and The Winter Soldier.