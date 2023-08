The Smiths : Pourquoi Liam Smith et ses trois frères forment la famille la plus extraordinaire de la boxe britannique | Nouvelles de boxe

Chris Eubank Jr est le fils d’une légende de la boxe britannique. Mais lorsqu’il affrontera Liam Smith ce samedi, il affrontera une autre dynastie du sport.

Les Smith sont la famille la plus extraordinaire et la plus ordinaire du sport. Les frères ont été au cœur de certains des plus grands événements de la boxe britannique au cours de la dernière décennie et au-delà.

Chaque fois que l’un se bat, les autres frères ne seront pas loin. Mais ils sont enracinés dans leur ville natale de Liverpool. Ils n’ont pas vraiment envie de rechercher la célébrité. Ils sont toujours proches de leur club de boxe amateur d’origine.

Liam Smith apporte sa puissance de boxe dans l'arène Soccer AM alors qu'il écrase une volée lors du match pro-am.



Liam Smith joue toujours au football pour une équipe locale le dimanche matin, qu’il boxe ou non le samedi soir.

Les frères restent très à l’aise en compagnie l’un de l’autre. Ils semblent normaux.

« Nous le sommes », a déclaré Liam Smith. « La famille est le plus important. »

« Cette boxe est courte », a-t-il poursuivi. « La boxe est une courte carrière, la boxe est finie et après ?

« Une fois la boxe terminée, personne ne veut plus te connaître. C’est un cercle fou. »

Mais il est impossible d’imaginer une autre famille réaliser ce qu’elle a déjà obtenu en boxe britannique. Liam, Paul, Callum et Stephen Smith ont tous été champions britanniques. Ils se sont tous battus pour les titres mondiaux. Liam et Callum Smith ont tous deux déjà été champions du monde.

Paul Smith, l’aîné, leur a ouvert la voie. Il a rempli l’Echo Arena de Liverpool avec ses combats pour le titre britannique. Il a perdu contre George Groves et James DeGale en 2010 et 2011 mais il s’est reconstruit.

Il s’est frayé un chemin vers un combat pour le titre mondial avec Arthur Abraham, qu’il a boxé deux fois. Il a même affronté le futur Hall of Fame Andre Ward à Oakland.

Au moment où Stephen Smith avait terminé son 12e combat professionnel, il avait remporté les titres poids plume britannique et du Commonwealth.

En 2016, il a affronté Jose Pedraza pour le titre IBF des poids plumes et a également combattu Jason Sosa pour un titre « régulier » WBA la même année, perdant ceux sur décisions par points.

En 2021, il décide de rejoindre son frère aîné Paul Smith à la retraite.

Liam Smith dit que Chris Eubank Jr « était embarrassé » après sa défaite en janvier et ne pense pas que son rival des poids moyens ait quoi que ce soit qui puisse l'inquiéter avant leur match revanche du 2 septembre, en direct sur Sky Sports Box Office.



Mais Liam et Callum Smith sont tous deux toujours actifs au plus haut niveau et tous deux toujours en quête de leur deuxième titre mondial.

Callum Smith est le plus jeune des quatre frères et était un amateur stellaire comme les autres. Il a remporté une médaille d’argent aux Jeux du Commonwealth, comme Paul, tandis que Stephen Smith a été médaillé d’or en 2006.

Boxeur britannique aux côtés d’Anthony Joshua, Josh Taylor et bien d’autres, il a eu incroyablement malchance de se voir refuser une place aux Jeux Olympiques de Londres 2012.

Il excellait en tant que pro. En 2015, il a arrêté Rocky Fielding au premier tour à l’Echo Arena pour devenir le quatrième frère Smith à remporter le titre britannique. Il a également remporté le titre européen des super-moyens lors de son prochain combat par arrêt au premier tour.

Il est entré dans la World Boxing Super Series et s’est frayé un chemin jusqu’à la finale. Il a arrêté George Groves pour remporter le trophée Muhammad Ali, le titre WBA et se venger de la victoire de ce dernier sur son frère aîné Paul.

Il a perdu son championnat du monde face à la superstar mexicaine Canelo Alvarez en 2020, mais est réapparu comme une force chez les mi-lourds, martelant plus récemment Mathieu Bauderlique pour confirmer sa place de challenger obligatoire pour le titre WBC.

Il défiera ensuite le redoutable Artur Beterbiev pour les titres unifiés des mi-lourds.

Image:

Callum Smith était le quatrième et dernier frère à devenir champion britannique





En Canelo, Callum et Liam Smith ont un adversaire commun. Alvarez a combattu Liam Smith en 2016, chez les super-welters dans un stade en plein air au Texas. Ce fut jusqu’à présent l’un des plus grands combats de la carrière de Smith et il était alors déjà un champion du monde expérimenté.

Liam Smith a été champion britannique et du Commonwealth. Il a remporté un titre « intérimaire » WBO en battant pour la première fois Liam Williams. Il a combattu Jaime Munguia à Las Vegas. Bien qu’il ait perdu ce combat sur décision aux points, il a retrouvé sa meilleure forme. Depuis, il a boxé partout, de Liverpool à la Russie, en passant par le Mexique et New York, impressionnant à chaque compétition.

Bien sûr, il a éliminé Chris Eubank Jr lors de leur combat en janvier. Cette victoire est un autre chapitre de l’héritage des Smith.

Il sait à quel point cela signifie. « Cela permet également à ma carrière de progresser et à notre nom de s’améliorer de plus en plus », a déclaré Liam Smith. Sports aériens.

« Cela ne fait qu’ajouter à cela. Nous avons tous les quatre été champions britanniques, nous nous sommes battus tous les quatre pour les titres mondiaux, deux d’entre nous ont été champions du monde.

« Nous avons combattu à Los Angeles, San Francisco, New York, Vegas, Monte Carlo… Nous avons remporté une trentaine de titres, si l’on compte les titres anglais, britanniques, européens, intercontinentaux ici et là. Je pense que nous avons a remporté 30 titres.

« Cela ne fait que s’ajouter. Cela s’ajoute à toute notre histoire familiale. Lorsque le livre ou le film est réalisé, cela ne fait que s’ajouter. »

Liam Smith a confirmé qu'il est désormais en pleine forme suite à une blessure mineure et est convaincu qu'il gagnera à nouveau contre Chris Eubank lors de leur match revanche en septembre.



Même l’ancien adversaire Groves a dû reconnaître ce qu’il avait fait. « Ils sont très bons pour la boxe britannique, c’est une famille très talentueuse », a-t-il déclaré. Sports aériens.

« Ils sont parfaits pour la boxe britannique. Quand je suis devenu professionnel, Paul Smith était au niveau du titre britannique, il aurait pu être champion britannique. Ils parlaient toujours des jeunes frères comme des stars. Stephen, le deuxième plus âgé, était un amateur hors pair. combattant qui n’est pas allé aux Jeux Olympiques mais qui était définitivement en lice pour les qualifications et les deux autres ont emboîté le pas », a-t-il ajouté.

« Callum, que j’ai boxé, était énorme pour son poids, bon boxeur, gros puncheur et il fait maintenant des choses brillantes.

« Il y a un peu plus de méchanceté chez Callum et Liam, les plus jeunes des frères Smith, peut-être qu’ils devaient avoir plus de méchanceté en grandissant avec des grands frères ! »

Liam Smith nie être un homme toujours en colère. « Je pense que c’est comme ça que je me présente. C’est pourquoi beaucoup de gens disent qu’ils pensent qu’Eubank est dans ma peau », a-t-il déclaré.

« Je suis argumentatif. C’est mon caractère. Vous n’allez pas me faire venir et jouer aux jeux et aux pitreries d’Eubank. »

Barry Jones admet qu'il a été choqué que Chris Eubank ait été dévastateur lors de son premier combat avec Liam Smith et il soutient le Liverpudlian pour gagner à nouveau lors de leur match revanche.



Paul Smith a observé son frère boxer d’aussi près que quiconque. Il note qu’il se comporte bien lorsqu’il est en colère. « Liam fait partie de ces combattants qui se battront mieux avec un peu d’aiguille et un peu d’animosité », a-t-il déclaré. « Liam est le plus heureux en face-à-face.

« C’est là qu’il est le plus à l’aise et le plus confiant. »

Il dit que lors d’un combat, quand Liam Smith sourit, c’est là qu’il est dangereux.

« Une fois qu’il commence à sourire sur le ring, je me détends beaucoup plus quand je vois Liam commencer à sourire sur le ring parce qu’il sait qu’il l’a. Quand il commence à sourire, c’est un problème. Les gens pensent que son sourire est comme un signe de faiblesse.

« Quand il sourit, il est heureux, il a vu quelque chose et il est heureux. Donc une fois que cela aura commencé, nous pourrons nous détendre un peu. »

Les trois frères y veilleront lorsqu’ils seront au bord du ring à la Manchester Arena samedi.

Le fait qu’ils aient tous vécu des moments comme ceux-ci ensemble, estime Liam Smith, est au cœur de leur succès.

« Nous sommes si proches et tout ce que nous avons fait, nous avons l’impression d’avoir déjà été ici », a-t-il déclaré.

« L’un de nous s’est battu pour un titre mondial, puis le suivant a suivi, puis le suivant et encore un autre. C’est la même chose avec les titres britanniques. Nous avons juste l’impression que nous avons tous déjà été dans ces endroits.

« Chaque fois que quelqu’un se prépare pour une grande soirée, un grand défi, nous semblons tous déjà passés par là. Cela nous a tous aidés. »

Image:

Liam Smith peut paraître conflictuel mais c’est là qu’il se sent à l’aise





Renforcer la sensibilisation

Les frères Smith boxent généralement avec le mot autisme cousu au dos de leur short. Ils travaillent à sensibiliser et à faire comprendre la maladie.

Ils ont été inspirés à le faire en raison de leur propre expérience personnelle. Une de leurs sœurs a été diagnostiquée autiste. Lorsque cela s’est produit il y a des années, les frères n’étaient que des enfants mais ne comprenaient pas eux-mêmes ce que cela signifiait.

« Notre sœur est autiste et nous continuerons d’essayer de sensibiliser le public et de continuer à le faire savoir. Il y a encore des gens qui ont des fils ou des filles qui reçoivent un diagnostic d’autisme et qui ne savent toujours pas de quoi il s’agit. » C’est la même position dans laquelle moi, Paul, Stephen et Callum étions lorsque ma mère nous a fait asseoir et nous a dit qu’elle était autiste », a déclaré Liam Smith. Sports aériens. « Je m’en rappelle comme si c’était hier.

« Elle a dit : ‘C’est considéré comme un handicap et elle pourrait ne pas parler. Si elle ne parle pas à l’âge de 10 ans, elle ne parlera jamais’.

« À l’époque, nous n’avions aucune idée de ce qu’était l’autisme. C’est pourquoi, pendant des années et des années, nous avons essayé, et nous le faisons toujours, de sensibiliser le plus grand nombre possible de personnes. Aujourd’hui, c’est plus important. [understood]. Nous nous battons avec cela sur nos shorts, tous les T-shirts que nous fabriquons portent des images d’autisme, nous faisons beaucoup pour les écoles, évidemment les associations caritatives. À cause de ce jour où elle a dit qu’elle était autiste, nous avons dit qu’est-ce que c’est ?

« Plus nous en ferons prendre conscience, plus les autres personnes en seront informées lorsqu’elles arriveront.

« Elle [their sister] est unique. C’est un personnage à part entière. Nous avons nos bons jours, nous avons nos mauvais jours avec elle mais nous avons cela depuis plus de 21 ans. Nous ne changerions pour rien au monde cette situation telle qu’elle est.

« Nous avons des jours difficiles avec elle et elle a des jours formidables. Elle est autiste et nous ne changerions cela pour rien au monde. »

